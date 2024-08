- Cottbus reagisce a una serie di incidenti di incendio doloso

Per contrastare la serie di incidenti causati da incendi a Cottbus, la seconda città più grande della regione, sono state adottate misure specifiche. Il sindaco Tobias Schick ha dettagliato queste strategie. "Stiamo pianificando di potenziare il personale nel reparto di legge e ordine dell'ufficio della sicurezza pubblica e nella difesa civile a medio termine", ha dichiarato. Di recente, le telecamere di sorveglianza del centro città sono state intensificate e problemi come la vegetazione cresciuta che ostruisce la visuale, come nel parco sulla Puschkinpromenade, sono stati ridotti.

La città del Brandeburgo ha recentemente assistito a una serie di incidenti sospetti di incendio. Sono stati identificati e segnalati alle autorità circa 31 casi riguardanti contenitori e 15 casi riguardanti veicoli. Il senso di insicurezza crescente ha spinto la città a implementare ulteriori misure precauzionali in risposta a tali eventi, come spiegato dal sindaco.

La città di Cottbus, che ha vissuto una serie di incidenti causati da incendi, si trova nello stato federale del Brandeburgo. Le autorità del Brandeburgo stanno anche affrontando una serie di casi sospetti di incendio nella loro città, specificamente riguardanti contenitori e veicoli a Cottbus.

Leggi anche: