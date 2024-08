- Cottbus prima della partita contro Dresda:

Senza il suo allenatore in seconda sospeso Claus-Dieter Wollitz, l'FC Energie Cottbus si affida all'unità del gruppo per l'aspra derby dell'Est nella 3ª lega di calcio contro la Dinamo Dresda. "Dobbiamo stare ancora più uniti, comunicare di più tra di noi", ha detto il difensore Filip Kusic in vista della partita di venerdì (19:00/ MagentaSport).

Wollitz è stato espulso con cartellino rosso per proteste durante la sconfitta per 1-2 dell'Energie Cottbus contro l'Arminia Bielefeld nella partita d'apertura della 3ª lega. L'allenatore dell'Energie è stato successivamente bandito dallo stadio per una partita dal tribunale sportivo della DFB. "Ho commesso un errore. Ovviamente mi dispiace non poter accompagnare la squadra dalla panchina", ha detto Wollitz. "Ma ho piena fiducia nei nostri giovani assistenti Tobias Röder e Jonas Hildebrandt".

Tifosi rivali

La partita allo stadio Rudolf Harbig della Dinamo Dresda è sold out con 32.000 spettatori e si svolgerà sotto misure di sicurezza potenziate. È il primo incontro tra Dinamo Dresda e Energie Cottbus in otto anni. Le tifoserie rivali si sfidano tradizionalmente per la supremazia nella regione tra Cottbus e Dresda.

La Dinamo Dresda entra in campo con il vantaggio del pubblico e la fiducia della vittoria per 2-1 sulla Viktoria Colonia nella partita d'apertura. L'Energie Cottbus ha subito un gol negli ultimi minuti contro l'Arminia Bielefeld. "Dobbiamo adattarci rapidamente all'intensità della 3ª lega. Poi possiamo tener testa a qualsiasi avversario", ha detto Wollitz.

È stata emessa la seguente regola a causa del comportamento scorretto di Wollitz: 'L'allenatore in seconda sospeso sarà sostituito dagli assistenti Tobias Röder e Jonas Hildebrandt durante la partita contro la Dinamo Dresda'. Nonostante la sua assenza, Kusic ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, dicendo: "Dobbiamo lavorare ancora di più per mantenere l'unità e migliorare la comunicazione in campo".

