Costume City ha scommesso sul compleanno di Caspar David Friedrich.

In celebrazione del 250° anniversario di Caspar David Friedrich, si sta svolgendo una sfida sia a Greifswald che a Dresda. I partecipanti, vestiti con abiti storici, compresi cilindri e barbe, si recheranno in queste località. La domanda è: chi riuscirà a radunarli in quantità maggiore?