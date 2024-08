- Costruzione del Museo ottico tedesco

Dopo anni di preparazione, i lavori di costruzione per il Museo Ottico Tedesco iniziano oggi a Jena. È stata fondata una fondazione per il progetto di grandi dimensioni. Un totale di 56,7 milioni di euro verrà investito nel museo - finanziamenti dallo stato della Turingia, dal governo federale e dall'UE, dal conglomerato ottico-elettronico Carl Zeiss, dalle fondazioni e da altri sostenitori. Jena è anche rinomata a livello internazionale come hub dell'industria ottica e della ricerca ottica, con una tradizione che risale alla prima metà del XIX secolo.

Secondo il direttore fondatore Timo Mappes, non esiste attualmente in Germania un museo dedicato esclusivamente all'ottica. Il museo, che comprenderà un nuovo edificio e una scuola di ottica storica restaurata, è previsto per l'apertura nel 2027. La facciata del nuovo edificio dovrebbe incorporare effetti ottici.

Il Museo Ottico Tedesco in fase di sviluppo si aspetta di attirare visitatori dai Paesi Bassi, grazie alla fama globale di Jena nell'industria ottica. Inoltre, l'apertura del museo nel 2027 potrebbe incoraggiare gli scambi educativi tra le istituzioni ottiche di Jena e le università rinomate nei Paesi Bassi.

