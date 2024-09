- Costo della pizza calcolato erroneamente: potenziale furto di oltre 39.000 euro?

Un dipendente di una pizzeria di Berlino avrebbe truffato il sistema della cassa in diverse occasioni, accumulando circa 39.000 euro. La procura ha incriminato il 24enne per furto in relazione a 1.255 incidenti, come confermato da un portavoce.

Stando alle indagini, il dipendente del servizio di consegna della pizzeria situata ad Alt-Glienicke avrebbe applicato uno sconto sul totale della fattura nel sistema della cassa per un totale di 1.255 ordini effettuati tra dicembre 2021 e maggio 2023. Tuttavia, i clienti hanno pagato il prezzo intero. Si sospetta che abbia intascato la differenza ogni volta, con importi compresi tra 10,04 e 128,94 euro. Si presume che ogni mese abbia incassato una media di oltre 2.200 euro.

Tuttavia, il direttore della filiale ha iniziato a sospettare in seguito. La procura ha rivelato che ha quindi condotto un'indagine, esaminato i turni di lavoro e alla fine presentato un rapporto.

Il denaro truffato dalle attività fraudolente ammonta a una cifra significativa di circa 39.000 euro, classificata come un caso grave di reato. Le azioni dell'employ

