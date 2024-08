Costco sta prendendo le misure necessarie contro i truffatori di abbonamenti.

Il dettagliante sta attuando politiche più severe e sta intensificando i controlli sui non soci che utilizzano le carte di altre persone richiedendo ai clienti di scannerizzare le loro carte di membership per entrare nei negozi.

"Nei prossimi mesi, i dispositivi di scansione della membership saranno utilizzati all'ingresso del tuo negozio locale", ha dichiarato Costco in una dichiarazione online. "Una volta attivati, tutti i soci dovranno scannerizzare la loro carta di membership fisica o digitale placing the barcode or QR Code against the scanner."

Per i soci con carte che non hanno una foto, Costco dice di presentarsi con un documento di identità valido ma invita i clienti a visitare il bancone della membership e fare una foto.

La nuova regola di Costco richiede anche che gli ospiti siano accompagnati da un titolare di carta valida per entrare nei suoi negozi, rendendo più difficile per i non soci intrufolarsi utilizzando carte che non gli appartengono.

Costco non ha risposto immediately to a request for comment.

Il provvedimento arriva come estensione del sistema che Costco ha testato in alcuni negozi all'inizio di quest'anno, che richiedeva ai soci di scannerizzare le loro carte presso i macchinari posti vicino all'ingresso del negozio - invece di mostrare simply a card to employees.

Le macchine self-checkout sono state anch'esse interessate dal crackdown di Costco. Lo scorso anno, l'azienda ha iniziato a richiedere ai clienti di presentare la loro carta di membership e un documento di identità per utilizzare i registratori di cassa.

"We don’t feel it’s right that nonmembers receive the same benefits and pricing as our members", ha dichiarato Costco in una dichiarazione dello scorso anno.

Il crackdown di Costco sui non soci arriva dopo che l'azienda ha annunciato lo scorso mese di aver aumentato le sue tariffe di membership di $5 a $65 negli Stati Uniti e in Canada - la prima volta dal 2017. Il cambiamento entrerà in vigore il 1° settembre.

La maggior parte dei profitti di Costco deriva dalle tariffe annuali. Lo scorso anno ha dichiarato di aver guadagnato $4,6 miliardi di dollari dalle tariffe di membership, in aumento dell'8% rispetto al 2022.

CNN’s Elisabeth Buchwald, Samantha Delouya e Nathaniel Meyersohn hanno contribuito ai report.

