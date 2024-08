Jenna Ortega, a 21enne, ha liquidato con una risata le voci sulla sua presunta relazione con Johnny Depp, 61enne, definendole il pettegolezzo più assurdo che la circonda. Nessuna delle due star è stata legata e non si sono mai incrociate, come ha confessato a BuzzFeed Celeb durante un'intervista. "È proprio assurdo per me", ha espresso nel video.

"L'ho trovato divertente"

Ortega ha spiegato che non ha mai espresso simili sentimenti e ha sempre desiderato la sua privacy quando le speculazioni sono emerse. "L'ho trovato divertente", ha ricordato un momento sul set di "Beetlejuice Beetlejuice" (2024). "Ero con Richard E. Grant e si è avvicinato a me dicendo: 'Allora, tu e Johnny...'. Ho dovuto ridere perché non conoscevo l'uomo", ha riso, ricordando il momento.

A agosto 2023, il sito di gossip "Deuxmoi" ha alimentato le voci di una potenziale relazione tra Ortega e l'icona dei "Pirati dei Caraibi". All'epoca, i media ipotizzavano che entrambi avrebbero condiviso lo schermo per il sequel del classico film "Beetlejuice" (1988). Ortega ha smentito le voci tramite la sua storia Instagram, come riportato dai media.

Un portavoce di Depp ha risposto

Un portavoce di Depp ha dichiarato a NME in una dichiarazione che Depp era "ripugnato da queste voci infondate e meschine che sono state create per danneggiare la sua reputazione e la sua professione". Depp non era "coinvolto in alcuna collaborazione con lei e non ha piani per farlo".

Ortega è prevista per apparire in "Beetlejuice Beetlejuice" dal 12 settembre, mentre Depp presta il suo talento di regista a un nuovo progetto. Introducirà il film "Modi - Tre giorni sulle ali della follia" al Festival di San Sebastián, come annunciato dalla sua casa di produzione IN.2 Film. Il dramma biografico segna il secondo progetto di regia della star.

