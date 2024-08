Sollievo per Patrice e Daniel Aminati - Cosa succederà alla sua famiglia?

Che sollievo nella famiglia Aminati! La sera di lunedì (12 agosto), il conduttore Daniel Aminati (50) ha potuto condividere alcune buone notizie sulla salute di sua moglie Patrice Aminati (29) con la sua community su Instagram. In una carrellata di foto dalle loro vacanze estive con la figlia Malika (1), ha scritto che sua moglie è finalmente libera dalle metastasi.

Tempi difficili sono alle spalle della famiglia

A marzo 2023 è stato diagnosticato che la 29enne aveva il cancro alla pelle. Nella prima metà del 2024, la coppia ha reso pubblico che si erano formate metastasi nei polmoni e in altri organi. Sembra che queste siano state trattate con successo e ora sono solo un ricordo. Su Instagram, Daniel Aminati guarda indietro all'inizio dell'anno: "Il 6 febbraio siamo andati spontaneamente a Oberhof nella Foresta della Turingia per distrarci come famiglia, ricaricare le batterie e prepararci a ciò che ci aspettava, especially per mia moglie." Il 12 febbraio ha iniziato la sua seconda terapia contro il cancro - "questa volta, immunoterapia attraverso infusione".

Daniel e Patrice Aminati desiderano un secondo figlio

Mezza anno dopo, il sollievo: "Quasi esattamente sei mesi dopo, Patrice è finalmente libera dalle metastasi!" Questa notizia è stata celebrata con un altro soggiorno in un hotel per famiglie in Turingia. E sembra che gli Aminati pianifichino di tornarci - forse non per l'ultima volta come famiglia di tre: "Torneremo... magari allora, se Dio vuole, con il bambino numero due!"

Daniel e Patrice Aminati si sono conosciuti nel 2018 e si sono sposati ad aprile 2022. La loro figlia è nata ad agosto 2022. Dal momento della sua diagnosi, Patrice Aminati ha tenuto i suoi follower e fan informati sulla sua malattia su Instagram.

