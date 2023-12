Cosa succederà a Serena Williams dopo la sua coraggiosa uscita al primo turno di Wimbledon?

Il suo ritorno al Grande Slam a Wimbledon martedì - una battaglia di tre ore e 11 minuti con la francese Harmony Tan - è stato teatrale, avvincente, ma alla fine si è concluso con una sconfitta.

Nella partita più lunga del singolare femminile finora disputata, Tan, classificata al n. 115 del mondo e alla sua prima apparizione a Wimbledon, per non parlare del palcoscenico principale del Centre Court, ha tenuto i nervi saldi nel super tie break decisivo per vincere 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Non è stata chiaramente la prestazione più vintage dell'illustre carriera della Williams, né lo sarà mai visto il suo periodo di assenza dal gioco.

Ma quando il tetto si è chiuso e le luci si sono accese sul Centre Court - una scena che ha suscitato gli ooh e gli ah da parte di chi guardava - le due giocatrici hanno dato vita a uno spettacolo che non ha mancato di essere drammatico.

Alla fine, è stata Tan a rovinare la festa per il ritorno della Williams, producendo in diverse occasioni dei colpi che hanno persino fatto applaudire la sua avversaria dall'altra parte della rete.

"Per essere il mio primo Wimbledon, è wow. Semplicemente wow", ha detto Tan, a corto di parole, nell'intervista a bordo campo.

Pochi presenti potevano non essere d'accordo.

Per quanto riguarda la Williams, che ha compiuto 40 anni lo scorso settembre, si rifiuta di rinunciare alla ricerca di un 24° titolo del Grande Slam da record, cinque anni dopo aver conquistato l'ultimo agli Australian Open.

"Chissà dove salterò fuori", ha detto ai giornalisti quando le è stato chiesto del suo futuro, suggerendo anche che un'apparizione agli US Open potrebbe essere in programma nel corso dell'anno.

"Gli US Open - essendo il primo posto in cui ho vinto un Grande Slam - sono sempre qualcosa di super speciale", ha aggiunto la Williams. "La prima volta è sempre speciale. C'è sicuramente molta motivazione per migliorare e per giocare in casa".

Era prevedibile che la Williams fosse un po' arrugginita al suo ritorno a Wimbledon e le ci è voluto del tempo per trovare un po' di ritmo contro Tan. Prima di martedì, la sua unica uscita agonistica nell'ultimo anno era stata due partite di doppio a Eastbourne la scorsa settimana.

Ha subito il break nel primo game, ma dal quarto ha iniziato a trovare il ritmo giusto, colpendo i suoi colpi di terra in modo più pulito e rispondendo con un doppio break al servizio di Tan.

Il primo set, tuttavia, si è rivelato indicativo dell'intero incontro: proprio quando la Williams sembrava avere la meglio sull'avversaria, Tan si faceva strada per rientrare in gara.

Ciò si è verificato in più occasioni nel set finale: la Williams ha condotto per due volte di un break, poi è passata in vantaggio nel super tie break decisivo, ma Tan ha vinto 10 dei 13 punti successivi e ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera.

La partita di martedì è stata un chiaro contrasto di stili. L'attacco della Williams è stato discontinuo, con 61 vincenti - un mix di colpi da fondo campo e di volée con drive dolci - intervallati da 54 errori non forzati.

Tan, invece, è stata più conservativa e si è affidata molto al suo slice per spostare la Williams sul campo - una tattica che l'americana ha poi ammesso di aver colto di sorpresa.

"Penso che avrei potuto giocare contro qualsiasi persona, [probabilmente] il risultato sarebbe stato diverso", ha detto. "Sapevo che c'erano molti slice, ma non tanto sul dritto. Ho dovuto cercare di trovare il mio ritmo. Si sa, il senno di poi è 20/20".

Il lato positivo per la Williams, che si è ritirata contro Aliaksandra Sasnovich nel primo turno di Wimbledon dello scorso anno dopo essere scivolata e essersi infortunata alla gamba, è che il suo corpo ha retto bene contro Tan.

"Fisicamente stavo bene", ha aggiunto. "Negli ultimi due punti ho iniziato a sentirlo. Ma mi sto muovendo bene, sto recuperando molte palle. Mi sto muovendo bene in allenamento.

"Non è stata una sorpresa per me, perché sapevo che stavo andando bene. Non mi sono allenato per una partita di tre ore. Credo sia questo il punto in cui ho sbagliato".

In vista di Wimbledon, la Williams ha riflettuto su come il tennis non sia più il suo unico obiettivo nella vita. Fuori dal campo, la maternità, la sua società di venture e l'uscita del film King Richard, che ha contribuito a produrre, hanno occupato il suo tempo.

"Onestamente è stato tutto diverso. Una parte di me sente che questa è un po' più della mia vita ora rispetto ai tornei", ha detto la scorsa settimana.

Ma questo non vuol dire che la Williams sia del tutto pronta a dire addio al tennis, anche se rimane indecisa su quando e dove sarà la sua prossima apparizione.

E se non altro, la sconfitta contro Tan ha reso il fuoco del tennis ancora più acceso.

"Mi fa decisamente venire voglia di andare sui campi di allenamento", ha detto, "perché quando giochi male e sei così vicina... è come se dicessi: 'Ok, Serena, puoi farcela se vuoi'".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com