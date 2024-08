Cosa succede quando un candidato alla presidenza degli Stati Uniti muore?

Kamala Harris vs. Donald Trump - lo scontro per la presidenza degli Stati Uniti è ora ufficiale. Ma cosa succede se qualcosa accade a uno dei candidati nei prossimi tre mesi prima delle elezioni e non può più correre?

Questo momento avrebbe potuto cambiare il mondo. Il 13 luglio, Donald Trump è scampato per un pelo alla morte. Il tentato assassinio dell'ex presidente e candidato alla presidenza in corso ha dimostrato che qualsiasi cosa può accadere nella campagna elettorale degli Stati Uniti. Trump è quasi morto il 13 luglio. Ma poiché ha girato leggermente la testa nel momento cruciale, "solo" l'orecchio di Trump è stato sfiorato dai proiettili.

La corsa per il più potente ufficio del mondo continua con un Trump decisamente vivo. Il candidato repubblicano e la vicepresidentessa democratica Kamala Harris si sfideranno per la Casa Bianca per altri tre mesi. Ma cosa succede se c'è un altro tentato assassinio su Trump o Harris? E se uno dei candidati muore o non può correre per motivi di salute prima delle elezioni?

Scenario 1: Il candidato alla presidenza muore prima delle elezioni del 5 novembre. Se un candidato alla presidenza muore effettivamente prima delle elezioni del 5 novembre, il corso successivo delle azioni è relativamente semplice: il partito interessato dovrebbe scegliere rapidamente un successore. Nel caso dei democratici, il presidente del partito Jaime Harrison consulterà i governatori democratici e la leadership del Congresso democratico, quindi farà una raccomandazione al Comitato nazionale democratico (DNC), che prenderà la decisione finale sul candidato sostitutivo.

I repubblicani hanno due opzioni possibili. O il comitato del partito, con Lara Trump come co-presidente, decide chi correrà invece di Donald Trump. O, opzione due, i repubblicani convocano una convention del partito speciale dove i delegati votano per un candidato sostitutivo. Dipende anche se una convention del partito può essere organizzata in tempo e logisticamente. È chiaro che una volta scelto il nuovo candidato, le schede elettorali nei 50 stati dovranno essere adeguate. Ciò potrebbe teoricamente portare a dispute legali, poiché il termine per la stampa delle schede elettorali potrebbe essere già passato in alcuni stati e molti elettori votano per corrispondenza molto tempo prima del giorno delle elezioni effettive.

Scenario 2: Il vincitore muore dopo il giorno delle elezioni ma prima del Collegio elettorale. Se il vincitore muore dopo il giorno delle elezioni del 5 novembre ma prima dell'atto formale del Collegio elettorale, diventa più complicato. Il comitato con i suoi 538 elettori determina ufficialmente il prossimo Presidente degli Stati Uniti il 17 dicembre. Gli elettori sono normalmente vincolati al risultato delle elezioni presidenziali nel loro stato. Ciò significa che devono votare per il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti nel loro stato.

Se il candidato vincente non è più idoneo, il caos sarebbe perfetto. Na storia degli Stati Uniti, c'è anche un precedente per questo scenario. Nel novembre 1872, il candidato democratico alla presidenza Horace Greeley morì prima che i voti del Collegio elettorale fossero conteggiati. although Greeley aveva perso le elezioni dall'incumbent President Ulysses S. Grant, avrebbe dovuto ricevere 66 voti elettorali. Invece, la maggior parte degli elettori votò per quattro altri politici democratici. Il defunto Greeley ricevette tre voti, che il Congresso dichiarò successivamente invalidi.

I voti per i candidati deceduti non contano. In questo scenario, gli elettori possono decidere liberamente per chi votare, inclusi coloro che non erano nemmeno candidati, o possono scegliere il candidato per la vicepresidenza.

Tuttavia, se nessun candidato alla presidenza raggiunge il numero magico di 270 voti nel Collegio elettorale, la Camera dei rappresentanti eletta decide il prossimo Presidente degli Stati Uniti, come stabilito dalla 12ª Riforma della Costituzione degli Stati Uniti. La procedura è complessa: la Camera ha 435 membri, ma non tutti hanno un voto. "La Camera non vota per membri, ma per blocchi statali", spiega lo scienziato politico e esperto di Stati Uniti Christian Lammert nel podcast ntv "Wieder was gelernt". Ciò significa che ogni stato ha un voto. Attualmente, i repubblicani sono in maggioranza in 26 delle 50 delegazioni statali alla Camera. Secondo le attuali proiezioni, potrebbe rimanere così dopo il 5 novembre. Tuttavia, per rendere le cose ancora più complicate: la Camera elegge solo il Presidente, mentre il Senato elegge il Vicepresidente.

Scenario 3: Il vincitore delle elezioni muore dopo il voto del Collegio elettorale ma prima del conteggio. Se il vincitore delle elezioni muore dopo che il Collegio elettorale ha votato ma prima che i voti degli elettori siano conteggiati, il Congresso è anche responsabile. I membri decidono se i voti del Collegio elettorale verranno conteggiati. Se lo sono, il candidato per la vicepresidenza diventa presidente. Nel caso attuale, J.D. Vance o Tim Walz diventerebbero Presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, il Congresso potrebbe anche far votare alla Camera sul presidente.

Scenario 4: Il presidente eletto muore dopo l'annuncio ufficiale della vittoria del 6 gennaio ma prima dell'insediamento. C'è una regolazione chiara nella 20ª Riforma della Costituzione degli Stati Uniti per questo caso. Il vicepresidente eletto entra in carica e viene inaugurato come Presidente degli Stati Uniti a mezzogiorno del 20 gennaio. Questa regolazione si applica anche durante il mandato di un presidente: se il presidente in carica muore, il vicepresidente entra in carica. L'ultima volta che è successo è stato nel 1963 quando John F. Kennedy è stato assassinato e Lyndon B. Johnson ha prestato giuramento e si è trasferito alla Casa Bianca.**

