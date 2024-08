Cosa sta cercando di dire il cantante di Rammstein?

Till Lindemann non è mai stato uno che si espone. Pertanto, il cantante dei Rammstein lascerà probabilmente all'interpretazione del pubblico oscuro poema che ha recentemente pubblicato sulla sua pagina Instagram. Potrebbe essere un'indicazione della sua partenza dai Rammstein?

Sono passati più di un anno da quando sono emerse per la prima volta le accuse di comportamento sessuale inappropriato contro Till Lindemann. Le accuse non sono state provate e l'indagine contro il cantante dei Rammstein è stata archiviata. Lui e la sua band hanno continuato i loro concerti. Solo la scorsa settimana, i Rammstein hanno concluso il loro tour - dopo cinque anni e 135 concerti.

Tuttavia, il gruppo ha reso chiaro in una dichiarazione Instagram due giorni fa che il clamore intorno alle presunte azioni del loro cantante non li ha lasciati indemoniati. Hanno ringraziato i loro fan, gli amici e gli spettatori per il loro sostegno. "Ogni concerto è stato un atto di guarigione per noi", hanno condiviso. "Abbiamo affrontato attivamente le accuse contro la band dall'estate scorsa. Prendiamo questo processo sul serio, anche se molte parti sono infondate ed esagerate."

Non solo i membri del gruppo, ma anche le loro famiglie e cari sono stati "colpiti duramente dalle accuse e dal modo in cui i media le hanno gestite". Anche se il tour è ora finito, "Rammstein non è finito. Non siamo finiti. Non sei finito. La strada continua", ha dichiarato il gruppo in una rara chiarezza.

"Tutto ha il suo momento"

Adesso, Till Lindemann ha anche pubblicato una specie di dichiarazione sulla sua pagina Instagram personale. Tuttavia, è molto meno chiaro. Invece, il 61enne si rivolge ai suoi 1,3 milioni di follower con un oscuro poema firmato "Con amore e rispetto, Till".

Il testo si intitola "Tutto ha il suo momento". "Eccomi qui ora, molto pronto, nulla può trattenermi dal partire. Il passato lascia rughe, meglio tardi che mai, quando è purtroppo troppo tardi", inizia. "Bisognerebbe prendere un cappello e un cappotto, avventurarsi nel vasto mondo, cercare nuovi punti di vista, lontano dal vecchio, cercare nuove rive, macchiate di colpa, sbiadite nel pentimento, ho bisogno di nuovi colori, nuovi palchi."

Lindemann sta forse suggerendo una partenza? Forse addirittura la sua partenza dai Rammstein? C'è sicuramente spazio per l'interpretazione nella poesia del cantante. Anche se scrive linee come: "Non mi sono mai sentito così solo". Il poema si conclude con l'affermazione: "Non è facile partire, il tempo con te è stato davvero bello".

Il testo ha ricevuto oltre 100.000 like in meno di 24 ore. "Ti amiamo, Till" o "Così bello, siamo tutti dietro di te, Till", sono alcuni dei commenti entusiasti dei fan, mentre altri reagiscono ansiosamente al post, decorato con una foto di un Lindemann che sembra annegare: "Non andare via!"

Una spiegazione di ciò che vuole esprimere esattamente con il suo poema non è da aspettarsi dal cantante generalmente taciturno. Ma solo il tempo dirà.

