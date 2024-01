Linas Kojala

Cosa sta causando la crisi al confine tra Bielorussia e Lituania?

Ma la sua nuova "crisi" si fa sentire su un altro fronte: La Lituania, Stato membro dell'Unione Europea, dove a fine luglio il governo ha dichiarato che più di 2.400 persone hanno attraversato illegalmente la frontiera nei due mesi precedenti.

Il loro punto di transito, prima di entrare nell'UE: La Bielorussia.

Quest'ultimo picco migratorio è stato apparentemente favorito dal regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, un autoritario noto come l'ultimo dittatore d'Europa che, dopo le contestate elezioni dello scorso agosto, sta attuando una repressione dei dissidenti nel suo Paese. Mentre l'Occidente emette sanzioni e critiche in risposta alla repressione autoritaria e agli arresti diffusi della Bielorussia, sembra che Lukashenko stia cercando di minare l'Europa usando la migrazione come arma politica.

Questa è una dura lezione per altre democrazie che potrebbero trovarsi ad affrontare la stessa lotta in futuro.

La Lituania, con meno di 3 milioni di abitanti, è grande più o meno come lo Stato americano del Kansas. È uno degli Stati membri più piccoli dell'UE, eppure è uno dei punti caldi d'Europa. Il motivo: il vicino della Lituania, la Bielorussia, e il suo regime di paria.

La Lituania è tra coloro che spingono per l'introduzione di sanzioni economiche più ampie contro la Bielorussia per presunte violazioni dei diritti umani. Sembra che Lukashenko stia manifestando il suo disappunto - e cercando di minare la spinta delle sanzioni - attraverso l'immigrazione. Il numero di attraversamenti illegali dalla Bielorussia alla Lituania nei primi sette mesi e mezzo del 2021 è circa 55 volte superiore a quello del 2020.

Iracheni, congolesi, camerunesi e altri si riversano nell'UE, vedendo nella Lituania una nuova porta d'accesso ai Paesi occidentali. La pubblicazione tedesca Der Spiegel ha riportato questo mese che molti si recano in Bielorussia con visti turistici, mentre una società statale bielorussa potrebbe aver svolto un ruolo nell'incoraggiare ulteriori viaggi verso l'UE. (In alcuni casi, i migranti detenuti in Lituania hanno persino riferito di essere stati "spinti" con la forza ad attraversare il confine con la Lituania da bielorussi.

Non è una coincidenza. Lo stesso Lukashenko ha minacciato pubblicamente a maggio di inondare l'UE di "migranti e droga". Ora, la Bielorussia sembra, nel migliore dei casi, tollerare l'attraversamento illegale del confine con la Lituania - o, nel peggiore, incoraggiarlo attivamente. Questo è il consenso dei 27 Stati membri dell'UE che definiscono le azioni della Bielorussia "un attacco diretto volto a destabilizzare e mettere sotto pressione l'UE".(Lukashenko ha negato l'accusa, affermando che non ci sono prove che la Bielorussia incoraggi l'immigrazione clandestina, secondo i media statali bielorussi). I funzionari bielorussi hanno dichiarato alla CNN e ad altre testate che i migranti sono arrivati in Bielorussia come turisti, che le guardie di frontiera erano impegnate a prevenire attività criminali e hanno accusato la Lituania di portare illegalmente i richiedenti asilo al confine e di spingerli fuori dal territorio dell'UE.

La situazione sul campo rimane tuttavia tesa, poiché il governo lituano afferma che le guardie di frontiera bielorusse sono state sorprese a smontare il filo spinato e a cercare di nascondere le impronte dei passanti illegali. I media statali lituani hanno evidenziato il problema.

In risposta, la Lituania ha recentemente iniziato a respingere alcuni migranti che tentavano illegalmente di entrare nel Paese - e ad altri che già si trovavano in Lituania, offrendo incentivi in denaro per andarsene, secondo quanto riportato dai media statali lituani. Sebbene molti ci provino ancora, il numero di persone che sono riuscite ad attraversare il confine è diminuito drasticamente negli ultimi giorni. Non sorprende che i percorsi alternativi verso l'UE attraverso la Lettonia e la Polonia stiano guadagnando terreno.

Per Lukashenko, l'obiettivo finale sembra essere la punizione e il tentativo di coercizione dell'UE. In risposta, il commissario europeo per gli Affari interni Ylva Johansson ha dichiarato che Lukashenko sta "usando gli esseri umani in un atto di aggressione".

L'UE ha inviato in Lituania 100 agenti di frontiera europei per aiutare a far fronte all'afflusso. Inoltre, almeno 12 Paesi dell'UE hanno consegnato tende, letti e generatori. Tuttavia, la Lituania potrebbe essere ancora sopraffatta. Il flusso incontrollato di persone rappresenta una sfida politica, legale e logistica. Non è chiaro quante altre persone potrebbero tentare di attraversare il confine nei prossimi mesi. Inoltre, gli attraversamenti hanno preceduto la quadrimestrale esercitazione militare bielorusso-russa "Zapad" (o occidentale) nel quartiere, che mette in difficoltà la NATO.

Quali sono dunque gli insegnamenti della crisi?

In primo luogo, la Lituania avrebbe dovuto essere meglio preparata, come qualsiasi democrazia vicina a un regime autoritario. Dopo tutto, Lukashenko è al potere dal 1994 e non ha mai cercato di accogliere i valori occidentali. Inoltre, il suo alleato, il presidente russo Vladimir Putin, è noto per l'utilizzo di vari strumenti di aggressione ibrida, tra cui la migrazione.

Purtroppo, prima della crisi, su quasi 420 miglia di confine tra la Lituania e la Bielorussia, le telecamere di videosorveglianza erano utilizzate per monitorare solo il 38% della sua lunghezza. Ora si sta costruendo una barriera percoprire l'intera lunghezza del confine.

In secondo luogo, questa non è una minaccia solo per la Lituania, ma per l'intera UE. Chiunque si trovi all'interno dell'Area Schengen dell'UE può viaggiare con relativa libertà, e il Paese di destinazione finale dei migranti è spesso la Germania. Tuttavia, mentre la crisi del 2015-2016 ha posto serie sfide al progetto di un'Europa unita, l'UE non ha ancora attuato una riforma completa delle sue politiche di immigrazione.

Pertanto, la questione del confine tra Lituania e Bielorussia è un microcosmo di un problema che potrebbe nuovamente minacciare altre parti d'Europa e causare tensioni all'interno del blocco.

Il ritorno dei talebani in Afghanistan e altri cambiamenti geopolitici nel mondo fanno pensare a una maggiore migrazione in Europa, non a una minore. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha stimato che quest'anno 500.000 persone saranno sfollate a causa di un conflitto e 18,5 milioni potrebbero aver bisogno di assistenza umanitaria, con la siccità e la partenza delle truppe internazionali che contribuiscono a questa cifra. I cambiamenti climatici e il maltempo minacciano di provocare ulteriori migrazioni negli anni e nei decenni a venire.

Per molti di coloro che cercano una via d'uscita da circostanze pericolose e deprivate, l'Europa è la destinazione preferita.

Possiamo solo supporre che i regimi autoritari stiano seguendo i reciproci tentativi di minare le democrazie. Se la migrazione armata si rivelerà efficace, sarà certamente tentata di nuovo. Tali sforzi potrebbero minare in modo significativo il panorama della sicurezza della frontiera orientale della NATO.

Anche se la migrazione armata si profila più grande per l'Europa, gli Stati Uniti dovrebbero prestare attenzione per le loro stesse ragioni. L'Europa deve rimanere stabile se l'America vuole riorientare la sua attenzione strategica verso l'Indo-Pacifico, piuttosto che spegnere gli incendi geopolitici altrove.

Quanto più la migrazione viene strumentalizzata da Paesi autoritari come la Bielorussia, tanto maggiori saranno i grattacapi per le democrazie che cercano di minare. Quando si tratta di Lukashenko, l'UE deve trovare un modo per rispondere - e presto.

Fonte: edition.cnn.com