Cosa significa viaggiare in tutti i paesi del mondo

I due, che si sono conosciuti nel 2008 durante un tour via terra in Europa, stavano prendendo un caffè insieme a Melbourne, in Australia, quando hanno discusso per la prima volta la prospettiva di visitare i circa 88 Paesi rimasti sulla loro lista.

Hanno subito deciso di passare i due anni successivi a fare questo insieme.

Sebbene l'idea di viaggiare in così tante nuove destinazioni in un lasso di tempo relativamente breve fosse in qualche modo scoraggiante, Sebova osserva che il fatto di avere più della metà dei Paesi del mondo già spuntati ha reso le cose molto più facili.

"Penso che mi terrorizzerebbe se dovessi iniziare a visitare ogni Paese e fossi già stato in circa 10", racconta il blogger di viaggi alla CNN Travel. "Non credo proprio che sia una cosa fattibile. È necessario essere ben preparati [prima di fare una cosa del genere]".

La coppia, entusiasta, ha quindi iniziato a pianificare il grande viaggio, risparmiando il più possibile per finanziare il viaggio, con l'obiettivo di trascorrere circa cinque-sette giorni in ogni Paese.

Ricerca di viaggio

Prima di partire nel 2018, Davey e Sebova, che ormai stavano insieme da circa dieci anni, hanno deciso di non rivelare di essere una coppia e di viaggiare semplicemente come amici.

"È stato molto naturale", dice Sebova, spiegando che stavano richiedendo i visti in alcuni Paesi conservatori e non volevano rischiare che gli venisse negato l'ingresso.

"Stavamo visitando molti Paesi in cui non esiste nemmeno il concetto di coppia omosessuale", aggiunge. "E non volevamo mettere a rischio la nostra sicurezza personale in nessuna fase".

Secondo l' Associazione Internazionale Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Intersessuali (ILGA), ci sono circa 70 Paesi nel mondo in cui le relazioni tra persone dello stesso sesso sono criminalizzate.

Davey e Sebova affermano che comportarsi come se fossero semplicemente migliori amiche "non è stato un gran cambiamento" e la gente ha spesso pensato che fossero sorelle.

"Non è mai stato un grosso problema", aggiunge Davey. "Non abbiamo mai cercato di nasconderlo. Semplicemente non l'abbiamo detto a nessuno".

La coppia, che documenta i propri viaggi sul sito web Very Hungry Nomads, ha cercato di visitare i Paesi rimanenti in ordine geografico, ove possibile, e ha optato per viaggiare via terra il più possibile.

Il primo nuovo Paese visitato è stata la Corea del Nord e la coppia ha poi viaggiato in Afghanistan, Arabia Saudita, Bhutan e Pakistan.

Nel 2019 hanno trascorso sei mesi in viaggio attraverso l'Africa centrale e raccontano che gli estenuanti viaggi in autobus li hanno stremati dopo un po'.

"Abbiamo fatto tipo 38 ore in autobus, a volte cambiando solo veicolo, cercando di andare da A a B", spiega Sebova.

Stile di vita nomade

I due raccontano che alcune delle loro esperienze migliori sono state fatte in destinazioni di cui erano più diffidenti prima di visitarle.

"Le persone in Sudan e in Iran sono state tra le più amichevoli che abbiamo incontrato", aggiunge Sebova. "E la maggior parte delle persone penserebbe che quei Paesi siano davvero pericolosi sulla base dell'immagine [che vediamo]".

L'Eritrea, un piccolo Paese dell'Africa orientale, e l'isola caraibica di Dominica sono stati tra gli altri Paesi che hanno visitato.

Secondo Sebova, il fatto che si trattasse di donne sulla trentina non sposate e con figli si è rivelato un po' controverso in alcuni dei Paesi visitati.

"Ci sono differenze culturali nel fatto di essere una donna e di viaggiare senza un uomo", spiega. "Ci hanno negato un paio di visti solo per questo motivo".

Sebbene molti dei loro amici abbiano scelto di investire i loro risparmi in mutui e/o attività commerciali nel corso degli anni, Davey e Sebova, che si descrivono come nomadi, dicono di essere "felici di spenderli in viaggi e di preoccuparsene in seguito".

Davey ha un passaporto australiano, mentre Sebova ha un passaporto slovacco, che a volte ha causato problemi quando si è trattato di richiedere i visti.

A volte si diceva: "Tu puoi ottenerne uno qui, ma io no", il che creava problemi", spiega Davey. "Ma si è risolto tutto".

Dopo anni di viaggi insieme, i due sono ben consapevoli dei loro punti di forza e di debolezza e si assumono ciascuno la responsabilità di compiti diversi durante il viaggio.

Spiegano che Sebova è più naturalmente organizzata e si concentra per assicurarsi che la loro giornata si svolga nel modo più fluido possibile, mentre Davey è "più scanzonato" e meno abile quando si tratta di navigare.

"Rach si perde in albergo", scherza Sebova, che lavora anche come guida turistica. "Dico sempre che è un miracolo che sia riuscita ad attraversare tutti i Paesi. Siamo una grande squadra".

Ritardo dovuto alla pandemia

Erano in viaggio da circa due anni e mancavano solo 10 Paesi per raggiungere il loro obiettivo quando è arrivata la pandemia.

I due, che in quel momento si trovavano a Londra, scelsero di volare in Australia e furono inevitabilmente costretti a sospendere il resto del viaggio a causa delle restrizioni alle frontiere in vigore all'epoca.

Tuttavia, hanno continuato a viaggiare, optando per l'acquisto di un camper e girando insieme il Paese "con i confini dell'Australia che si chiudevano dietro di noi".

"Alla fine abbiamo fatto il giro dell'Australia in 18 mesi e abbiamo trascorso molto tempo nel Queensland e nell'Australia occidentale, il che è stato fantastico, perché non potevamo lasciare il Paese", racconta Davey. "Abbiamo vissuto nel nostro camper ed è stato molto divertente".

Quando le restrizioni di viaggio sono state revocate per gli australiani nel 2022, sono stati costretti ad aspettare che le frontiere venissero riaperte nei luoghi rimanenti della lista, tra cui alcune isole del Pacifico.

Questo si è rivelato particolarmente frustrante, soprattutto perché molti dei loro coetanei stavano viaggiando molto ora che il mondo si era riaperto, mentre loro aspettavano pazientemente che alcuni Paesi eliminassero le restrizioni.

"Abbiamo iniziato questo viaggio pensando che avremmo portato a termine questa grande impresa a 30 anni", spiega Sebova.

"Poi siamo arrivati a 40 anni durante la pandemia ed eravamo seduti in un furgone, senza possedere nulla, ancora in attesa".

Sono riusciti a recarsi nel Paese nordafricano della Libia, dove le restrizioni alle frontiere erano state abolite, ma hanno dovuto aspettare molto di più perché le loro destinazioni finali, Kiribati e Samoa, entrambe situate nelle isole del Pacifico, venissero riaperte.

Kiribati ha finalmente abolito le restrizioni per i viaggiatori internazionali nell'agosto del 2022 e la coppia è arrivata in aereo poche settimane dopo.

Sfida completata

Hanno raggiunto Samoa, l'ultimo Paese della loro lista, il 19 novembre 2022 e raccontano che ci è voluto un po' per capire che avevano finalmente raggiunto il loro obiettivo.

"È stata la destinazione perfetta per concludere il viaggio", dice Sebova. "Ho avuto un momento in cui mi sono trovato davanti a una mappa del mondo e ho pensato: "Oh mio Dio, siamo stati in tutti i Paesi di questa mappa"".

La coppia ha festeggiato il grande traguardo con un amico, che è volato nel piccolo Paese insulare, situato a metà strada tra le Hawaii e la Nuova Zelanda, per incontrarli.

Quando sono tornati in Australia alla fine del 2022, dopo aver visitato tutti i Paesi del mondo, hanno iniziato a ricevere un maggiore interesse da parte dei media e la gente ha iniziato a fare domande sulla loro relazione.

"Guardavano il nostro feed e vedevano naturalmente una coppia, cosa che altre persone non vedono", aggiunge Sebova, spiegando che erano felici di confermare la loro relazione una volta raggiunto l'obiettivo.

"Abbiamo avuto follower sui social media che dicevano: "Oh mio Dio, ho sempre pensato che foste una coppia, ma non avete mai detto nulla"".

Davey e Sebova sottolineano che, a parte la questione della sicurezza, volevano che la discussione sul loro viaggio si concentrasse sul fatto che si trattava di due donne che stavano affrontando una sfida così grande, notando che quando inizialmente hanno esaminato le poche centinaia di viaggiatori che erano stati in ogni Paese del mondo, la lista era relativamente dominata dagli uomini.

"Si vedono così poche donne in questo settore dei viaggi, che è più avventuroso", aggiunge Sebova. "Così abbiamo cercato di cambiare questa situazione e di ispirare altre donne mostrando che [il mondo] non è un posto così spaventoso".

Ora che hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo, Davey e Sebova dicono di non avere intenzione di stabilirsi e di continuare a vivere uno stile di vita nomade il più a lungo possibile.

Attualmente stanno pianificando un viaggio in Thailandia e sperano di visitare l'Indonesia nel corso dell'anno.

"Abbiamo sempre vissuto il momento", dice Davey. "Questo [essere in movimento] ci rende entrambi felici. Quindi è quello che faremo. Non pianifico troppo in anticipo. Non l'abbiamo mai fatto".

Fonte: edition.cnn.com