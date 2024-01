Cosa serve per vincere l'Open? Lo psicologo del golf "Dr. Mo" ha allenato due campioni

Sintonizzandosi per una serata di basket, un adolescente Pickens ha fissato con stupore la sua TV mentre un uomo chiacchierava con le icone dell'NBA Karl Malone e John Stockton nella palestra degli Utah Jazz.

Quello stesso uomo, rivelatosi essere uno psicologo sportivo della squadra, è stato poi mostrato mentre saliva sull'aereo privato dei Jazz per affrontare i Los Angeles Lakers, dove si è seduto a bordo campo al Forum - direttamente dietro la panchina - mangiando popcorn e sorseggiando una bibita.

Come diciassettenne della Carolina del Sud rurale pensavo: "Lo pagano?"". Pickens ha dichiarato alla CNN.

"È ridicolo. Voglio farlo, perché non mi sembra un lavoro"".

Così è iniziato un percorso che ha visto il "Dr. Mo" aiutare ad allenare atleti professionisti in diversi sport, dalla NFL alla Nascar. Ma la sua vera casa è sempre stata il fairway.

Appassionato di golf in gioventù, Pickens ha scritto una tesi su "L'acquisizione della fiducia nel putting" prima di conseguire il dottorato in psicologia dello sport presso l'Università della Virginia. Da allora si è fatto un nome come uno dei migliori psicologi del golf, lavorando con alcune delle più grandi star del gioco in 27 anni di carriera.

Pressione

Una clientela stellare ha collezionato 28 vittorie nel PGA Tour mentre lavorava con Pickens, con in testa i quattro trionfi nei major di Zach Johnson, Lucas Glover e Stewart Cink.

Con l'attesissimo 150° Open Championship a St Andrews, in Scozia, che inizierà il 14 luglio, Pickens è nella posizione ideale per offrire una visione di ciò che serve per sollevare la Claret Jug.

Pochi mesi dopo aver iniziato a lavorare con Pickens nel 2009, Cink ha conquistato il suo primo major alla 138ª edizione dell'evento. Sei anni dopo, Johnson - cliente di Pickens da 16 anni - ha vinto a St Andrews il suo secondo major.

Entrambi i giocatori hanno vinto attraverso emozionanti playoff a quattro buche. Per Pickens, cercare di riprodurre la pressione del giorno della partita è la sfida più grande che deve affrontare come psicologo dello sport. Per quanto ci provi, parlando e facendo esercizi impegnativi, per Pickens non c'è modo di simulare la tensione psicologica di un evento, tanto meno di un playoff decisivo.

"È quasi impossibile, perché è una cosa fisiologica, far salire l'adrenalina come se fosse domenica", ha detto Pickens.

Eppure, gli sforzi dello psicologo sembrano dare il meglio di sé a Johnson, un individuo ipercompetitivo che apprezza le scommesse di allenamento di Pickens che puntano piccole somme sul risultato.

"Adoro competere, adoro tutto ciò che mi spinge a cercare di migliorarmi", ha dichiarato Johnson in un video sul sito web di Pickens.

"Provo sempre a fare qualcosa in allenamento, in modo che quando si tratta di competere, settimana dopo settimana, nel tour, so di esserci già passato. L'ho visto, l'ho sentito e posso avere successo".

Gestione della mente

La capacità di allenarsi in modo efficiente tocca quelle che Pickens ritiene essere le due caratteristiche mentali fondamentali richieste ai golfisti d'élite: la disciplina e la capacità di controllare la mente.

Può sembrare paradossale, ma secondo Pickens la sfida psicologica più grande che i golfisti devono affrontare durante lo swing è semplicemente il fatto che la palla è ferma.

Mentre nel calcio o nel tennis i pensieri e le azioni corrispondenti dei giocatori sono istintivamente occupati dalla palla in movimento, i golfisti, costretti a riempire consapevolmente questo silenzio mentale, devono invece allenarsi a "occupare la mente". I paragoni tra gli sport si possono trovare nel tiro libero del basket e nel lancio del baseball.

In sostanza, il ruolo di Pickens si riduce a questo: aiutare i giocatori a gestire la mente, soprattutto nei cinque-sei secondi critici che precedono lo swing. Come in una forma di meditazione, i giocatori devono sapere con precisione quali pensieri passano per la loro testa.

"Alcuni giocatori contano", spiega Pickens. "Entrano in campo. Uno, mazza dietro la palla. Due, piedi a terra. Tre, guardare il bersaglio. Quattro, spalle alla palla. Cinque, back swing. Sei, swing completo.

"Se si ha coerenza nell'input del pensiero, si ha una maggiore possibilità di ottenere coerenza nell'output per colpire il colpo".

Per Johnson, che prima di lavorare con Pickens nel 2006 sospettava che ci fosse qualcosa di "sbagliato" nel suo gioco, il consiglio è rimasto subito valido e ha resistito per tutti i suoi 24 anni di carriera da professionista.

"Pensavo di avere una buona routine, di essere coerente e ripetibile, ma non era affatto così", ha detto Johnson in un video sul sito web di Pickens.

"Era estremamente incoerente, non era pensata, non mi permetteva di giocare al meglio e non mi dava fiducia e consistenza da colpo a colpo".

Tecniche simili hanno aiutato Cink a liberare la sua mente da un'eccessiva fissazione sui risultati, dice l'americano in un video sul sito di Pickens. A 49 anni, Cink continua ad aumentare le sue otto vittorie nel PGA Tour, conquistando il terzo titolo nel RBC Heritage nell'aprile 2021.

Nel frattempo, la gestione della mente è stata una lezione che il giovane Glover, campione degli US Open nel 2009, ha imparato rapidamente quando ha iniziato a lavorare con Pickens dopo essersi laureato alla Clemson University nel 2001.

"Ho capito subito che il mio temperamento influenzava un po' troppo i miei colpi", ha detto Glover in un video sul sito web dello psicologo. "Il dottor Mo mi ha insegnato che era giusto arrabbiarsi e arrabbiarsi, ma che bisognava lasciar perdere in fretta e non lasciare che il colpo successivo ne risentisse".

Disciplina

Tuttavia, la capacità di occupare la mente non è nulla senza una pratica disciplinata, afferma Pickens.

Piuttosto che uscire e colpire semplicemente qualche palla, i professionisti di alto livello devono essere concentrati al laser nel loro allenamento. Come nel caso della routine pre-swing, i giocatori devono eliminare le emozioni dall'allenamento, non limitandosi a riflettere su una giornata positiva o negativa, ma analizzando spassionatamente le proprie prestazioni.

Per Pickens, questa è una delle qualità più esemplari di Johnson, anche se spesso incompresa.

"Non è che Zach non abbia emozioni. A volte la gente interpreta male e pensa che non le abbia", spiega Pickens. "È solo molto bravo a gestirle e a concentrarsi su ciò che vuole.

Ed è incredibile nel dire 'ok, questo è ciò che voglio fare ed ecco come lo farò'".

"Molte persone si definiscono professioniste, ma si limitano a giocare a golf. Quelli che ce la fanno, capiscono: 'Devo trattarlo come un lavoro'".

