Cosa sappiamo sull'annullamento dei concerti di Taylor Swift?

In Vienna, lo shock è profondo per il fatto che un islamista avesse intenzione di causare un bagno di sangue a un concerto di Taylor Swift nei giorni scorsi e fosse già avanzato nei preparativi. Mentre la delusione tra i molti giovani fan della cantante americana per il concerto saltato è enorme, sono anche scossi da ciò che sarebbe potuto accadere. La minaccia del terrorismo in grandi eventi è di nuovo vicina. Ecco alcune domande e risposte sugli eventi sensibili.

Perché i grandi concerti diventano un bersaglio?

I perpetratori cercano la massima attenzione e il maggior numero possibile di vittime, che si sono riunite per festeggiare e potrebbero aver trascurato le preoccupazioni o le precauzioni di sicurezza. "I grandi concerti sono spesso un bersaglio preferito degli attaccanti islamici", ha detto il Ministro dell'Interno austriaco Gerhard Karner. Ha fatto riferimento, tra le altre cose, all'attacco al concerto al Bataclan di Parigi nel 2015, dove 130 persone sono state uccise. E anche a Manchester, dove 22 spettatori sono stati uccisi in un concerto della cantante Ariana Grande nel 2017. In marzo, 140 persone sono cadute vittima di un attacco a un concerto di un gruppo russo in un sobborgo di Mosca.

Qual è il livello di minaccia terroristica in Austria?

Dopo gli attacchi devastanti del terrorismo di Hamas contro Israele dell'ottobre 2023, con 1200 morti, il secondo livello più alto di allerta terroristica è in vigore in Austria. Ciò significa maggiore vigilanza delle autorità e misure di sicurezza agli eventi. La distruzione della guerra israeliana contro Hamas nella Striscia di Gaza alimenta anche la volontà di usare la violenza in molti giovani. Vienna ha vissuto una sparatoria terroristica nel 2020, in cui un attaccante ha ucciso quattro persone e ne ha ferite 23, alcune gravemente. È stato abbattuto dalla polizia.

Non c'è un pericolo maggiore per i prossimi concerti dei Coldplay nello stesso stadio, ha detto l'organizzatore Live Nation. "Dovremmo cercare di restare calmi e non riscaldare ulteriormente la situazione con le speculazioni", ha detto. "Tutti i fan possono assumere che la sicurezza dei visitatori, dei dipendenti e degli artisti abbia sempre la priorità". Non ci sono neanche indicazioni concrete di una minaccia specifica per il festival Frequency a St. Pölten che inizia la prossima settimana, secondo la polizia.

Quanto è ancora grande l'IS?

Il principale sospetto dell'attacco di Vienna ha giurato fedeltà all'organizzazione terroristica dello Stato Islamico (IS). L'IS, con i suoi vari rami regionali, rappresenta ancora una minaccia significativa. Dopo la sua sconfitta militare in Iraq nel 2017 e in Siria nel 2019, la rete terroristica è stata in grado di reclutare follower per un po'. Tuttavia, la situazione è cambiata nel frattempo. Soprattutto gli attaccanti radicali solitari e le piccole celle terroristiche, che sono più difficili da rilevare, sono pericolosi - anche in Europa.

"Il rischio di attacchi giihadisti è tanto alto quanto non lo è mai stato", ha detto il Presidente dell'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione, Thomas Haldenwang, a giugno. Ha nominato vari motivi. although IS and the Islamic Taliban are opponents, the takeover of power by the Taliban in Afghanistan has overall promoted the jihadist idea, according to the assessment of the Federal Office for the Protection of the Constitution. Other reinforcing factors are Quran burnings in Scandinavia and the Israeli military operation against the Islamic Hamas in the Gaza Strip, said Haldenwang.

Ci sono situazioni di pericolo concrete attuali in Germania?

No, ma il pericolo astratto rimane alto. Le autorità di sicurezza intervengono oggi a uno stadio più precoce di quanto facessero dieci anni fa. Questo è anche una lezione imparata dall'attacco terroristico a un mercato di Natale di Berlino nel 2016. Nel giugno e luglio di quest'anno, sono state arrestate diverse persone sospettate di essere simpatiche all'IS in Germania, tra cui un giovane con cittadinanza tedesca-marocchina-polacca. Ha cercato invano lavoro come steward e personale di sicurezza a grandi eventi, tra cui un festival musicale e gli eventi durante il Campionato Europeo di Calcio fuori dagli stadi. È stato respinto perché le autorità di sicurezza lo avevano sulla loro lista radar a causa di sospetti legami con il gruppo terroristico Islamic State Province Khorasan (ISPK). L'uomo è stato arrestato all'aeroporto di Colonia/Bonn mentre cercava di lasciare il paese.

In risposta alla cancellazione dei concerti di Taylor Swift a Vienna, il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha fatto riferimento alla minaccia terroristica ancora alta in Germania. "Le attuali indagini a Vienna mostrano quanto seriamente debba essere presa la minaccia del terrorismo islamico in Europa", ha detto il politico SPD al gruppo mediatico Funke. "Le nostre autorità di sicurezza sono in stretto scambio di informazioni con le autorità austriache". Il livello di minaccia dal terrorismo islamico rimane alto in Germania, ha detto Faeser. "Questo è stato uno dei motivi per cui, insieme ai Länder, abbiamo preso forti misure di protezione per il Campionato Europeo di Calcio in Germania".

Cosa si sa dei sospetti a Vienna?

Il principale sospetto, un 19enne simpatico all'IS, ha confessato completamente. È stato arrestato anche un 17enne. Anche se non ci sono altri sospetti attualmente cercati, le indagini intorno ai due sono in corso a pieno ritmo, secondo Franz Ruf, direttore generale della sicurezza pubblica nel Ministero dell'Interno.

Il piano dei due giovani, secondo le autorità, era di uccidersi e un gran numero di persone con esplosivi e armi da taglio giovedì o venerdì, ha detto Omar Haijawi-Pirchner, capo della Direzione per la Sicurezza di Stato e l'Intelligence (DSN) nel Ministero degli Affari Interni. Il principale sospetto non aveva un biglietto per uno dei tre concerti allo stadio Ernst Happel nel Prater di Vienna, è stato riferito.

Il mercoledì, la polizia ha arrestato il 19enne e il 17enne e ha anche interrogato un 15enne. Entrambi avevano avuto contatti con il 19enne. Il 19enne austriaco con radici familiari nei Balcani aveva lasciato il lavoro il 25 luglio, dicendo di avere qualcosa di grosso in programma, ha detto la polizia. Poi si è preparato intensamente per un attacco pianificato. "Ha cambiato aspetto in modo evidente e si è adattato agli standard di IS", ha detto Ruf. Il 17enne aveva lasciato la sua ragazza in vista dell'attacco. Entrambi i sospetti hanno mostrato un chiaro cambiamento sociale.

Il 17enne è impiegato da un'azienda che fornisce spettatori allo stadio Happel. È stato arrestato mercoledì mentre si recava allo stadio, dove è stato catturato dalle forze speciali della polizia poco prima dell'ingresso. Finora non ha detto nulla riguardo alle accuse. Un 15enne con radici turche è anche in custodia della polizia e viene interrogato intensamente. È sospettato di almeno conoscere i piani terroristici del 19enne. L'entità del suo coinvolgimento è oggetto di indagini in corso.

Durante una perquisizione degli spazi abitativi del 19enne a Ternitz a sud di Vienna sono state sequestrate sostanze chimiche e dispositivi tecnici che indicavano "azioni preparatorie concrete", ha continuato Ruf. Inoltre, è stata trovata una luce blu della polizia e un corno acustico della polizia. Potrebbero essere stati utilizzati per aiutare il sospetto a raggiungere o fuggire dal luogo del crimine.

Come reagiscono i partiti austriaci?

I partiti vedono la necessità di chiarimenti. Il Partito Socialdemocratico SPÖ ha richiesto la convocazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. La popolazione viene tenuta all'oscuro se c'è ancora una situazione di minaccia effettiva. I liberal NEOS, d'altra parte, hanno richiesto una riunione di situazione alla Cancelleria. La leader dei NEOS Beate Meinl-Reisinger è preoccupata per la reputazione della Repubblica delle Alpi. "Temo che il danno per l'Austria e l'immagine di Vienna sia enorme. A Parigi, Berlino, Londra, Monaco, ... ovunque, gli organizzatori e le autorità di sicurezza possono tenere concerti. Non qui? Siamo così decaduti?", ha scritto su X. Il Ministro dell'Interno Gerhard Karner (ÖVP) ha detto in una conferenza stampa che l'intervento degli investigatori ha impedito una tragedia. "La situazione era seria, la situazione è seria."

Come si sta preparando Londra per i concerti di Swift in arrivo?

La Segretaria di Stato della Polizia di Londra Diana Johnson ha detto che la polizia di Londra rivedrà tutte le informazioni disponibili prima del ritorno di Taylor Swift nel Regno Unito per una serie di concerti. Un portavoce della Metropolitan Police ha detto che non ci sono stati rapporti di nulla di remarkable riguardo a Swift, ma terranno informata la popolazione. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città si attenrà ai concerti previsti con Swift. "Abbiamo molta esperienza nel gestire eventi del genere", ha detto Khan. "Abbiamo imparato molto dopo l'attacco terribile a Manchester."

Cosa dicono i fan di Swift?

"La sicurezza prima di tutto" - molti si esprimono così sui social media. Tuttavia, molti fan sono devastati. Una famiglia tedesca ha viaggiato dalla California appositamente perché potevano ottenere i biglietti solo per il concerto di Swift a Vienna per loro figlia. La figlia è una fan leale di Swift da dieci anni e ha atteso il concerto per un anno, ha riferito sua madre. La famiglia aveva pianificato il loro intero viaggio in Europa intorno al concerto e "ha speso migliaia di euro per hotel completamente sopravvalutati a Vienna."

Alcuni "Swifties", come si chiamano i fan della cantante, hanno chiamato per una festa sui social media. Su Instagram, qualcuno ha suggerito di indossare l'abbigliamento previsto per il concerto e pubblicare video di ballo brevi con le canzoni di Swift con l'hashtag #viennaswifties. "Stiamo rendendo i social media luminosi", si leggeva. "È una grande giornata per essere vivi contemporaneamente a Taylor Swift."

I fan che cancellano il loro viaggio a Vienna otterranno il rimborso delle spese?

Il costo dei biglietti verrà rimborsato, ma la maggior parte probabilmente rimarrà bloccata con le spese per l'hotel e i voli. In casi individuali, coloro che sono interessati dovrebbero guardare alle condizioni di cancellazione del fornitore. "Stimo che molti abbiano scelto tariffe non rimborsabili e ora sono bloccati con le spese", ha detto l'esperta di diritto dei viaggi Karolina Wojtal del Centro Europeo per i Consumatori. coloro che hanno prenotato un pacchetto con biglietti del concerto, hotel e viaggio potrebbero avere migliori possibilità di rimborso. Le Ferrovie Austriache vogliono rimborsare direttamente i biglietti acquistati per i viaggi ai concerti "per buona volontà".

Il organizzatore rimarrà con le sue spese?

L'organizzatore potrebbe rimanere con le sue spese, poiché potrebbe non essere in grado di recuperare le spese sostenute per l'evento.

Barracuda Music ha assicurato ai fan che i biglietti saranno rimborsati entro dieci giorni. Riguardo alle spese per l'affitto dello stadio, i servizi di sicurezza e altro, gli organizzatori degli eventi di solito stipulano un'assicurazione contro le cancellazioni, secondo Johannes Everke, CEO dell'Associazione Federale dell'Industria dei Concerti e degli Eventi e.V. "Tali assicurazioni coprono danni e perdite dovuti alla cancellazione o al fallimento di un evento, a condizione che l'organizzatore non sia colpevole." Il rischio di terrorismo è tra i rischi assicurabili.

