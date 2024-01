Cosa sappiamo della sparatoria nell'edificio della Corte Suprema del Colorado, mentre il sospetto è pronto per la prima udienza

La sparatoria è avvenuta martedì mattina dopo l'una, quando un uomo fuggito dalla scena di un incidente con due auto ha sparato da una finestra del Ralph L. Carr Colorado Judicial Center ed è entrato, secondo un comunicato stampa di Denver.

La polizia afferma che l'uomo ha preso con la forza le chiavi di una guardia di sicurezza disarmata, ha sparato colpi di pistola nell'edificio e ha appiccato un incendio nella tromba delle scale.

L'irruzione avviene dopo una recente sentenza della Corte suprema dello Stato contro l'eleggibilità dell'ex presidente Donald Trump, ma un'indagine ha "confermato un'alta probabilità" che l'incidente non sia collegato alle recenti minacce contro i giudici.

Ecco cosa sappiamo della sparatoria:

Un uomo è stato arrestato

La polizia di Denver sta trattenendo Brandon Olsen, 44 anni, che si è arreso sulla scena del crimine quasi due ore dopo l'incidente, hanno dichiarato le autorità. I procuratori non lo hanno accusato formalmente e inizialmente è stato trattenuto senza cauzione. Non è chiaro se Olsen abbia un avvocato.

La sua prima udienza in tribunale è prevista per mercoledì alle 10:30, secondo i registri del carcere online. Le accuse contestate sono incendio doloso di primo grado, rapina aggravata e furto con scasso di secondo grado. Sono tutti reati.

La polizia non pensa che ci sia un legame con la sentenza del tribunale di Trump.

Olsen ha collaborato con gli interrogatori, secondo un affidavit per la causa probabile, ma tutte le sue dichiarazioni nel documento del tribunale sono state redatte. Se ha rivelato un movente, le autorità non lo hanno reso pubblico.

L'irruzione arriva due settimane dopo che il tribunale ha deciso per 4 a 3 di rimuovere Trump dalle elezioni statali del 2024, ritenendolo non idoneo a ricoprire la carica in base al "divieto di insurrezione" del 14° emendamento.

Ma le autorità hanno dichiarato martedì di non credere che la decisione e l'irruzione siano collegate.

L'edificio era quasi vuoto

L'edificio del centro - che ospita la Corte Suprema dello Stato, la Corte d'Appello del Colorado e altre agenzie giudiziarie - era apparentemente occupato da sole due persone quando l'uomo ha fatto irruzione durante le ore notturne, hanno detto le autorità.

La guardia di sicurezza era seduta da sola al banco informazioni prima di indagare su un rumore, si legge nell'affidavit. Secondo il documento del tribunale, la guardia è stata minacciata dal sospetto mentre cercava di usare una chiave per aprire una porta all'uomo armato di pistola.

L'altra persona presente nell'edificio, citata nell'affidavit, è una donna che lavorava in un ufficio. Ha detto agli investigatori di essere uscita quando ha sentito l'allarme antincendio e di non aver assistito alla sparatoria o all'incendio.

La polizia ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito durante la prova, ma "l'edificio è stato danneggiato in modo significativo ed esteso".

Joe Sutton, Andi Babineau, Dakin Andone, Chris Boyette e Rachel Webb della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com