Cosa sappiamo della sentenza della Corte Suprema di Israele sulla revisione giudiziaria di Netanyahu

La Corte ha stabilito, con otto voti contro sette, che un emendamento del governo alla cosiddetta legge sulla ragionevolezza non può essere approvato. Il disegno di legge aveva tolto alla Corte Suprema il potere di dichiarare irragionevoli le decisioni del governo ed era il primo importante tassello di uno sforzo multiplo per indebolire il sistema giudiziario approvato dalla Knesset, il parlamento israeliano, lo scorso anno.

La revisione giudiziaria di Netanyahu ha scatenato mesi di furiose proteste in Israele, quando i cittadini hanno accusato il suo governo di voler indebolire la democrazia israeliana.

La sentenza senza precedenti della Corte Suprema potrebbe causare spaccature nel gabinetto di guerra israeliano, composto da Netanyahu e da due importanti critici dei suoi sforzi di revisione della corte, mentre il conflitto a Gaza infuria.

Ecco cosa sappiamo della sentenza e dei suoi effetti.

Cos'è la legge sulla ragionevolezza?

A luglio la Knesset, il parlamento israeliano, ha approvato la legge sulla ragionevolezza, che ha tolto alla Corte Suprema il potere di dichiarare irragionevoli le decisioni del governo.

La dottrina della ragionevolezza non è un'esclusiva del sistema giudiziario israeliano. Il principio è utilizzato in diversi Paesi, tra cui Regno Unito, Canada e Australia.

Lo standard è comunemente utilizzato dai tribunali per determinare la costituzionalità o la legittimità di una determinata legislazione e consente ai giudici di assicurarsi che le decisioni prese dai funzionari pubblici siano "ragionevoli".

Lo standard è stato utilizzato quest'anno quando Netanyahu ha licenziato l'alleato chiave Aryeh Deri da tutti gli incarichi ministeriali, in conformità con una sentenza dell'Alta Corte israeliana secondo cui era irragionevole nominarlo a posizioni di governo a causa delle sue condanne penali e perché l'anno scorso aveva dichiarato in tribunale che si sarebbe ritirato dalla vita pubblica.

Netanyahu ha detto a Deri di essersi conformato alla sentenza "con il cuore pesante, con grande dolore".

La legge sulla ragionevolezza era una parte di un più ampio pacchetto di riforme del sistema giudiziario israeliano. Altre parti miravano a dare al governo di coalizione di destra più controllo sulla nomina dei giudici e a rimuovere i consulenti legali indipendenti dai ministeri.

Cosa ha deciso la Corte Suprema?

La Corte ha stabilito che un emendamento del governo alla legge sulla ragionevolezza non può essere accolto. La Corte ha dichiarato di aver respinto l'emendamento perché avrebbe inferto un "colpo grave e senza precedenti alle caratteristiche fondamentali dello Stato di Israele come Stato democratico".

Il disegno di legge del governo ha modificato una delle Leggi fondamentali di Israele che, in assenza di una costituzione formale, agiscono come una costituzione informale. Fino alla sentenza di lunedì, la Corte Suprema non aveva mai bocciato una Legge fondamentale o un suo emendamento.

Nella sentenza, 12 giudici su 15 hanno concordato che la Corte ha l'autorità di annullare una Legge fondamentale in "casi estremi". Solo otto dei 12 giudici hanno ritenuto che questo fosse un caso estremo.

Quali sono state le reazioni?

Gli alleati di Netanyahu hanno criticato la decisione della corte lunedì. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha definito la sentenza "illegale", affermando che stava danneggiando le forze israeliane che combattono a Gaza.

"Si tratta di un evento pericoloso e antidemocratico - e in questo momento, soprattutto, di una sentenza che danneggia lo sforzo bellico di Israele contro i suoi nemici", ha dichiarato Ben-Gvir.

Il Ministro della Giustizia Yariv Levin, l'architetto dei piani di revisione giudiziaria, l'ha definita "l'opposto dello spirito di unità necessario in questi giorni per il successo dei nostri combattenti al fronte". Il partito Likud del primo ministro israeliano ha dichiarato che la sentenza è "spiacevole" in quanto "è contraria alla volontà di unità del popolo, specialmente in tempo di guerra".

Lo speaker della Knesset, Amir Ohana, ha aggiunto che "un periodo di guerra non è certo il momento di stabilire un primo precedente di questo tipo nella storia del Paese".

Ma la Corte Suprema era tenuta a emettere la sua sentenza entro il 12 gennaio, poiché due giudici che si occupano del caso sono andati in pensione e sono tenuti per legge a presentare le loro sentenze finali entro tre mesi dalle dimissioni.

Il leader dell'opposizione Yair Lapid ha dichiarato in un post su X che la Corte Suprema ha il suo pieno appoggio in quanto "ha svolto fedelmente il suo ruolo di protezione dei cittadini di Israele".

"Se il governo israeliano ricomincia a litigare con la Corte Suprema, allora non ha imparato nulla", ha detto. "Non hanno imparato nulla il 7 ottobre, non hanno imparato nulla da 87 giorni di guerra per la nostra casa".

Fonte: edition.cnn.com