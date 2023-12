Cosa sappiamo del diplomatico olandese veterano incaricato di portare più aiuti a Gaza

In un post su X, Kaag ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di ministro delle Finanze e vice primo ministro dei Paesi Bassi per assumere il ruolo di coordinatore senior delle Nazioni Unite per la ricostruzione e gli aiuti umanitari a Gaza.

"La pace, la sicurezza e la giustizia sono sempre state le mie motivazioni", ha dichiarato Kaag in un comunicato. "Ho accettato questo incarico speciale nella speranza di contribuire a un futuro migliore".

La nomina, che entrerà in vigore l'8 gennaio, arriva mentre le condizioni dell'enclave palestinese assediata raggiungono livelli da "incubo", come ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo una recente visita. La carenza di energia elettrica e di medicinali ha privato gli ospedali della maggior parte del loro funzionamento e il rischio di carestia incombe sulla popolazione di Gaza, hanno dichiarato le organizzazioni umanitarie.

Dall'inizio della guerra, il 7 ottobre, in seguito agli attacchi terroristici di Hamas, Israele ha permesso a un numero limitato di camion di portare aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico egiziano di Rafah. L'ONU ha descritto questa quantità come uno stillicidio che non riesce a soddisfare i bisogni di una popolazione di oltre 2 milioni di persone.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha anche accusato le tattiche di Israele a Gaza, che includono intensi bombardamenti aerei, di "creare enormi ostacoli alla distribuzione degli aiuti umanitari all'interno di Gaza".

Secondo le Nazioni Unite, Kaag sarà ora responsabile della creazione di un meccanismo per accelerare il movimento degli aiuti a Gaza e per "facilitare, coordinare, monitorare e verificare" lo sforzo di soccorso, compreso il complesso processo di garantire che i camion degli aiuti siano controllati prima di entrare nell'enclave per assicurare che non trasportino materiale non umanitario.

La risoluzione del Consiglio di Sicurezza che ha creato la posizione, che chiedeva la consegna immediata, sicura e senza ostacoli dell'assistenza umanitaria in tutta Gaza, è passata la settimana scorsa con l'astensione degli Stati Uniti dopo diversi giorni di negoziati e ritardi.

Diplomatico esperto, parlante arabo

In un discorso del mese scorso, Kaag ha sottolineato la necessità di far arrivare a Gaza "aiuti umanitari adeguati".

"Il diritto di Israele ad esistere e il suo diritto a difendersi sono per noi evidenti. Ma in questi tempi bui, è importante che gli atti di guerra siano conformi al diritto internazionale e al diritto umanitario di guerra, per evitare vittime civili innocenti e per consentire la fornitura di aiuti umanitari adeguati in tempo", ha affermato.

In precedenza, Kaag si è occupata di questioni palestinesi come funzionario senior dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente. In seguito è stata assistente del Segretario generale presso il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e, dal 2015 al 2017, coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il Libano, secondo la biografia fornita dall'ONU.

In risposta alla nomina, un funzionario del governo olandese ha dichiarato alla CNN che Kaag è considerata "molto adatta" al ruolo.

"È una diplomatica molto esperta che conosce bene il Medio Oriente e parla anche l'arabo. Prima di intraprendere la carriera politica nei Paesi Bassi, è stata anche un'inviata delle Nazioni Unite che ha negoziato con Assad la rinuncia alle armi chimiche siriane", ha dichiarato il funzionario.

L'impegno in Siria, frutto di un piano dell'ultimo minuto tra Stati Uniti e Russia che ha evitato un intervento militare statunitense, è stato considerato un successo, con l'allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama che ha salutato la distruzione delle scorte di armi chimiche dichiarate dalla Siria come un "importante risultato".

"Le scadenze quasi impossibili" significavano che "non potevamo perdere un secondo", ha detto Kaag a un intervistatore di Harvard nel 2014. "Eravamo al servizio del messaggio, della missione, alla ricerca di risultati che si potessero misurare".

In seguito Kaag ha ricoperto diverse posizioni nella politica elettorale olandese, guidando il partito social-liberale D66 alla vittoria nel voto del 2021 e ricoprendo vari incarichi di governo, tra cui quello di ministro degli Affari esteri e di ministro del Commercio e della cooperazione allo sviluppo.

Il suo mandato come ministro degli Esteri è durato solo pochi mesi; si è dimessa nel settembre 2021 dopo che la maggioranza del Parlamento olandese ha dichiarato che aveva gestito male l'evacuazione di Kabul quell'estate, dopo che i Talebani avevano preso il controllo del Paese.

Nella sua dichiarazione di martedì, Kaag ha definito il suo lavoro con il gabinetto olandese "speciale e impegnativo", citando i progressi sul cambiamento climatico e il sostegno all'Ucraina durante la guerra con la Russia.

A luglio aveva dichiarato di voler lasciare la politica, descrivendo un ambiente "tossico" di intimidazioni e minacce online, secondo quanto riportato da Reuters.

"Diventa una batteria di cosiddetti insulti che hanno lo scopo di demonizzarti, di decostruirti", ha detto a settembre durante un evento del Council on Foreign Relations. Se questo persiste e viene tollerato, erode il valore della nostra democrazia".

I diplomatici di tutto il mondo hanno celebrato l'annuncio nelle dichiarazioni di martedì, dopo mesi di divisione e di stallo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su come far arrivare gli aiuti ai civili di Gaza.

Il ministro degli Esteri olandese Hanke Bruins Slot l'ha definita "la persona giusta per questo ruolo impegnativo", data la sua "vasta conoscenza" e la "vastissima esperienza (diplomatica)".

"Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con @SigridKaag in questo nuovo ruolo - e di sostenere i suoi sforzi per semplificare e accelerare il lavoro salvavita delle Nazioni Unite a Gaza. Non c'è tempo da perdere", ha scritto su X l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com