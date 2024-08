- Cosa sapeva Winterkorn?

Il sistema giudiziario si attena al suo piano, quasi nove anni dopo che lo scandalo del diesel di Volkswagen è diventato di pubblico dominio, il ruolo dell'ex CEO Martin Winterkorn sarà sottoposto a un'attenta revisione. Il tribunale regionale di Braunschweig ha programmato quasi 90 udienze per il processo penale, che si svolgerà fino a settembre 2025. Le udienze sono previste per iniziare il 3 settembre. Tuttavia, i recenti problemi di salute del 77enne hanno sollevato preoccupazioni sulla sua capacità di partecipare al processo.

Solo alcune settimane fa, a luglio, Winterkorn ha subito un'altra operazione al ginocchio a causa di un'emergenza medica. Although l'operazione è stata apparentemente un successo, si dice che sia fisicamente indebolito e abbia bisogno di un periodo di riabilitazione in una clinica. Si pone quindi la questione se l'ex CEO sarà in grado di viaggiare regolarmente dalla Baviera all'Assia per le sedute del processo di due giorni, soprattutto considerando i precedenti disordini del sistema giudiziario a causa di problemi di salute.

Winterkorn ha mancato il primo grande processo per frode

Winterkorn avrebbe dovuto sedere in una sala del tribunale di Braunschweig con altri quattro ex manager e ingegneri di VW dal settembre 2021. Le accuse del processo, che era in corso da tre anni, riguardavano frode commerciale e in banda relativa al programma di trucchi. Tuttavia, un certificato di idoneità fisica emesso poco prima dell'inizio ha dichiarato Winterkorn non idoneo a comparire in tribunale a causa di diverse operazioni all'anca. Di conseguenza, il giudice ha separato il "complesso Winterkorn" da questo processo, una mossa che ha attirato critiche.

Si sta cercando di esaminare le azioni e la conoscenza di Winterkorn in tribunale. Per rinfrescare la memoria del pubblico, la Camera dei reati economici ha recentemente riassunto le accuse aggregate in un'anteprima di sei pagine. Le accuse includono frode commerciale, manipolazione del mercato e falsa testimonianza. Winterkorn è accusato di aver ingannato gli acquirenti di VW sulle caratteristiche dell'auto e di non aver informato tempestivamente il mercato dei rischi di pagamenti penali in settembre 2015. Nel 2017, è accusato di aver fatto una falsa testimonianza davanti al Comitato di inchiesta del Bundestag.

Circa nove milioni di veicoli interessati in Europa e negli Stati Uniti

Lo scandalo del diesel è stato smascherato nel settembre 2015 dalle indagini delle autorità ambientali statunitensi e degli scienziati. Secondo il tribunale, circa nove milioni di veicoli in Europa e negli Stati Uniti sono stati interessati dalle manipolazioni del diesel, causando centinaia di milioni di euro di danni agli acquirenti. Lo scandalo ha gettato VW nella sua peggiore crisi della storia e ha costato miliardi di euro per la chiarificazione legale. Winterkorn si è dimesso e in seguito ha ammesso che il suo nome era legato allo scandalo del diesel.

Tuttavia, ha sempre negato la responsabilità penale personale. All'inizio del 2024, Winterkorn ha testimoniato come testimone in tribunale per la prima volta. "Considero queste accuse infondate", ha detto l'ex CEO durante il processo civile da miliardi di dollari degli investitori contro VW presso il tribunale regionale superiore di Braunschweig. Winterkorn si è riferito ai due procedimenti penali per frode e manipolazione del mercato portati avanti dalla Procura di Braunschweig. L'accusa di falsa testimonianza davanti al Bundestag proviene dai pubblici ministeri di Berlino.

Winterkorn fisicamente indebolito ha bisogno di pause di riposo.

Nella sua testimonianza, Winterkorn ha affermato di non essere stato coinvolto nelle decisioni relative al software di manipolazione. "Non ho richiesto, sostenuto o tollerato l'uso di questa funzione". Durante la successiva deposizione di quattro giorni, è diventato chiaro che le operazioni avevano lasciato il segno. Winterkorn è apparso malato e ha avuto bisogno di frequenti pause. Probabilmente sarà lo stesso per il processo penale se procederà come previsto.

Nonostante i procedimenti legali in corso contro di lui, i problemi di salute di Winterkorn hanno portato a mancate apparizioni in tribunale. Tuttavia, lo scandalo degli affari del diesel che ha interessato quasi nove milioni di veicoli continua a richiedere un esame delle azioni e della conoscenza di Winterkorn negli affari del diesel.

