- Cosa sapeva Winterkorn?

Il sistema giudiziario si attengono al loro piano - quasi un decennio dopo che lo scandalo del diesel di Volkswagen è stato reso noto, il ruolo dell'ex CEO Martin Winterkorn è finalmente destinato a un esame approfondito. Il tribunale regionale di Braunschweig ha programmato circa 90 udienze fino a settembre 2025, con il processo che inizierà il martedì (3 settembre). Recenti rapporti sullo stato di salute di Winterkorn avevano sollevato dubbi su questi piani.

Sarà Winterkorn a fare finalmente luce sugli eventi, come promesso nel video di scuse del 2015? "Sono ancora senza risposte a tutte le domande," disse allora. È difficile credere che l'ex CEO abbia scoperto nuove informazioni negli ultimi anni che ora condividerà con la camera dei reati economici a Braunschweig.

I timori per la salute di Winterkorn sono emersi a seguito di un'altra operazione al ginocchio nel luglio scorso. Anche se l'operazione è stata un successo, il suo stato fisico sembra essersi indebolito, necessitando un periodo di riabilitazione in una clinica. La legittimità del viaggio di Winterkorn dalla Baviera al Basso Sassonia quasi ogni settimana per sedersi sul banco degli imputati per due giorni è openness to question. La sua salute ha già causato ritardi nel sistema giudiziario.

Winterkorn ha mancato il primo grande processo per frode

Inizialmente, Winterkorn era previsto in aula a Braunschweig con altri quattro ex manager e ingegneri di VW a partire da settembre 2021. Il processo, che dura da tre anni, include accuse di frode commerciale e criminale relative al software di trucco.

Tuttavia, un parere di un esperto ha stabilito che Winterkorn non era in grado di partecipare al processo a causa di diverse operazioni all'anca. Per procedere con l'indagine "Dieselgate", il giudice ha separato il caso Winterkorn da questo processo, una decisione che ha attirato critiche.

Ora si sta facendo un altro tentativo per esaminare le azioni e le conoscenze di Winterkorn in tribunale. In una recente sintesi, la camera dei reati economici ha elencato le accuse contro Winterkorn, che includono frode commerciale, manipolazione del mercato e dichiarazione falsa. È accusato di aver ingannato i clienti di VW sulle specifiche dei veicoli e di aver deliberatamente nascosto informazioni sui possibili multe dal mercato del capitale nel cruciale settembre 2015. Nel 2017, è accusato di aver fornito false testimonianze davanti al comitato d'inchiesta del Bundestag tedesco.

Circa nove milioni di veicoli in Europa e negli Stati Uniti sono stati interessati dalle manipolazioni del diesel, con i clienti che hanno subito perdite di diverse centinaia di milioni di euro. Lo scandalo ha gettato VW nella sua crisi più grave della storia e ha portato a miliardi di spese legali. Winterkorn si è dimesso e in seguito ha ammesso: "Il mio nome è associato alla cosiddetta questione del diesel".

Winterkorn ha costantemente negato ogni responsabilità criminale personale. Inizio 2024, ha testimoniato come testimone in un processo civile da miliardi di dollari contro VW da parte degli investitori al tribunale regionale superiore di Brunswick. "Considero queste accuse infondate," ha detto l'ex CEO. Si riferiva ai due procedimenti penali contro di lui per frode e manipolazione del mercato avviati dalla Procura di Brunswick e all'accusa di falsa testimonianza davanti al Bundestag da parte dei pubblici ministeri di Berlino.

