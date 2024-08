Cosa sapere sulla serie <unk>Alien<unk>, da A a xenomorfo

Il terrificante franchise di fantascienza horror "Alien" torna questa settimana con "Alien: Romulus", che presenta un nuovo equipaggio di giovani e intraprendenti esploratori spaziali. Purtroppo per loro, a bordo ci sono anche facehugger, chestburster e xenomorph, come mostrato nei trailer e in una terrificante campagna di marketing virale che ha visto i pupazzi di facehugger attaccare gli attori qui sulla Terra.

Se "Alien: Romulus" è il tuo primo approccio al mondo distorto della serie, potresti sentirti un po' perso nello spazio.

Ma quando nella timeline di "Alien" si svolge "Romulus"? Ripley, l'iconica eroina, torna? E perché questi alieni continuano a esplodere dal petto delle persone? Ecco ciò che devi sapere sui film "Alien" in vista dell'ultimo capitolo.

Cosa sono gli xenomorph?

I villain a lunga testa, denti aguzzi e spesso bavosi sono alcuni dei mostri più spaventosi mai messi sullo schermo. Oltre alla loro forza extraterrestre, alla loro altezza e astuzia, hanno del sangue acido che consuma le navi spaziali. Ma in realtà, vogliono solo popolare lo spazio riempiendo i loro embrioni dentro le carcasse dei corpi umani. La maggior parte di quelli che si mettono sulla loro strada incontra una fine rapida.

La vita di uno xenomorph inizia quando una "regina" depone uova, che possono sopravvivere in stasi per anni finché non percepiscono un ospite valido nelle vicinanze.

Eventualmente, un inquietante, ragno-like facehugger uscirà dall'uovo e, fedele al suo nome, si attaccherà al viso di un ospite e gliforcedown l'embrione lungo la sua gola riluttante. L'ospite avrà presto dolori toracici - quel dolore ha un nome!

Un povero ospite incontra la sua fine quando il piccolo, dentato chestburster esplode dal suo corpo, reclamando la sua vita. Ne esce un assetato di sangue piccolo xeno con una coda sottile.

Una volta che hanno esploso il petto del loro ospite, uno xeno si trasforma rapidamente in un adulto e inizia a cacciare il resto dell'equipaggio. La più temibile di tutte le xenomorph adulte è la regina, alta e difensiva nei confronti della sua prole. Non è un avversario per Ellen Ripley e un portello stagno, però.

C'era anche, controversamente, un ibrido creatura xenomorph-umano nel quarto capitolo della serie del 1997 "Alien Resurrection". È disturbante come sembra.

Gli xenomorph sono i tradizionali cattivi - violenti, assassini, extraterrestri. Ma i veri villain malvagi della serie "Alien" sono i capi della Weyland-Yutani Corporation, l'ubiquitaria compagnia che cerca di dominare l'universo sacrificando i suoi dipendenti ignari agli alieni che spera di catturare e trasformare in armi. Almeno gli alieni si preoccupano della sopravvivenza della loro specie!

Per chi tifiamo?

Il protagonista più memorabile della serie è Ellen Ripley, un ufficiale di servizio di un equipaggio spaziale interpretato con inimitabile grinta da Sigourney Weaver. In quattro film, si unisce a lei un equipaggio di scienziati, soldati o ufficiali, ma quasi tutti muoiono, di solito per mano degli xenomorph - è l'ultima ragazza rimasta.

L'equipaggio di "Alien: Romulus" è completamente nuovo. Sono guidati da Rain, interpretata dalla "Priscilla" Cailee Spaeny, e il suo team di giovani esploratori spaziali. Sono in missione non autorizzata su una stazione spaziale abbandonata, alla ricerca di carburante per fuggire da un futuro desolato. Non così desolato come morire per mano di uno xenomorph, ma non lo sanno quando li incontriamo.

Ci sono anche diversi androidi nei film "Alien", a volte travestiti da membri umani dell'equipaggio spaziale. Alcuni sembrano benevoli, come il nuovo personaggio androidico Andy in "Alien: Romulus", che agisce come un fratello per Rain. Altri servono a further the cause of Weyland-Yutani Corporation, come nel caso di Ash, l'ufficiale scientifico del primo film che era stato ordinato di portare l'alieno sulla Terra per essere studiato - e lasciare morire i suoi compagni di equipaggio.

Gli androidi - che preferiscono essere chiamati "persone artificiali" nel mondo di "Alien" - hanno incontrato morti violente nei film, perdendo le teste (o metà intere dei loro corpi sintetici) e spruzzando fluido bianco invece di sangue. Buona fortuna, Andy!

Quali sono gli altri film "Alien"?

Con "Romulus", ci sono ora sette film "Alien" ufficiali. Quattro di essi presentano Ripley - il originale del 1979; il sequel diretto da James Cameron "Aliens", del 1986; "Alien 3", diretto da David Fincher, nel 1992; e "Alien Resurrection" di Jean-Pierre Jeunet del 1997. (L'ultimo è ampiamente considerato il peggiore della serie; lo riporta in vita come clone potenziato dopo che si è sacrificata alla fine di "Alien 3". Non riesce mai a liberarsi di quegli xenomorph.)

Ci sono anche due prequel della serie "Alien", entrambi diretti dal regista originale Ridley Scott: "Prometheus" del 2012 e "Alien: Covenant" del 2017. Questi film presentano forse l'androide più malvagio della serie, David, un servitore biondo che si preoccupa di ingegnerizzare una "vita perfetta" ... come un alieno che sembra sospettosamente uno xenomorph.

Dove si colloca "Alien: Romulus" nella cronologia della serie?

"Romulus" è ambientato tra i primi due film "Alien", che si svolgono a 50 anni di distanza ma entrambi con Ripley, che ha sopravvissuto in criostasi.

Anche se gli equipaggi di "Alien" e "Romulus" sono scollegati, gli eventi di "Alien" potrebbero avere a che fare con "Romulus". Gli spot del film in uscita suggeriscono che Weyland-Yutani sta cercando il "specimen perfetto", ovvero il singolo xenomorph del primo film, che Ripley ha sconfitto aprendo il portello della sua nave e sparandogli nello spazio.

Space.com ha ordinato la serie in ordine cronologico:

Prometheus: 2093

Alien: Covenant: 2104

Alien: 2122

Alien: Romulus: circa 20 anni dopo "Alien"

Aliens: 2179

Alien 3: 2179

Alien Resurrection: 2381

E riguardo al nome del nuovo film: Romulus è un omaggio alla mitologia romana e al rapporto tra i fratelli gemelli Romolo e Remo, ha detto recentemente il regista Fede Álvarez. Non divulgheremo troppo del mito per non rovinare "Romulus", ma aspettatevi che la famiglia sia un tema principale.

E i film "Alien vs. Predator"?

Quelli non sono considerati canonici all'universo "Alien". I film crossover non si adattano perfettamente a nessuna delle due franchise, anche se sono divertenti per i fan che vogliono vedere i cattivi titolari confrontarsi e eliminare creativamente gli umani. Nel secondo "AVP", si ibridano addirittura per formare il "Predalien" con i dreadlocks.

Gli spaventosi xenomorph sono noti per essere alcuni dei mostri più spaventosi del cinema, con le loro lunghe teste, i denti aguzzi e il sangue acido che può danneggiare le navi spaziali. (dal testo dato)

Esplorando la serie "Alien" in vista di "Romulus", i fan potrebbero voler sapere chi è l'ultima ragazza superstite, e si chiama Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver. (nuova frase)

Leggi anche: