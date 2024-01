Cosa rivelano questi dipinti impressionisti sull'allattamento al seno nel XIX secolo

Sebbene l'arte di Manet e dei suoi seguaci sia nota soprattutto per i suoi paesaggi assolati e le scene di svago parigino, molti di questi dipinti raccontano storie umane complicate. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas e Berthe Morisot ritraggono l'allattamento al seno come esempio perfetto del lavoro invisibile delle donne.

Nel XIX secolo, l'allattamento a domicilio - in cui le donne venivano pagate per allattare il figlio di qualcun altro - era ampiamente praticato in Europa.

L'allattamento è una pratica antica, ma nella Parigi del XIX secolo, con l'aumento delle donne che andavano a lavorare nella nuova città moderna di Georges-Eugène Haussmann, era un'industria in piena espansione. Le balie rurali (idealmente ventenni, in buona salute, con denti forti e latte bianco e denso) venivano regolarmente assunte per allattare i figli delle donne della piccola e media borghesia urbana ed erano una delle domestiche più apprezzate nelle case borghesi.

Tuttavia, in seguito alle scoperte scientifiche del chimico francese Louis Pasteur sulla diffusione dei batteri e alle pubblicazioni mediche che promuovevano i benefici del latte materno per la salute, l'allattamento materno iniziò a essere preferito a quello umido. Inoltre, le ideologie politiche conservatrici cattoliche e liberali si fusero per incoraggiare l'allattamento al seno come elemento centrale della donna moderna.

L'allattamento al seno non era un tema comune nell'Impressionismo, ma il suo trattamento da parte di Degas, Renoir e Morisot offre una visione affascinante di alcuni dei modi in cui venivano percepite le donne che lo praticavano.

Alle corse in campagna" di Edgar Degas (1869)

In "Alle corse in campagna" (1869) vediamo una famiglia benestante, l'immagine del successo moderno, in una carrozza di lusso. La madre e la balia (identificata attraverso l'abbigliamento e il seno esposto) sono sedute insieme, mentre il padre, vestito elegantemente, e il bulldog (immagine della modernità domestica) guardano entrambi direttamente il bambino e il seno.

Come nota la critica d'arte Gal Ventura nel suo studio enciclopedico sull'allattamento al seno nell'arte, in questo caso ci sono legami con la sessualità che fanno pensare alla balia e alla prostituta, una figura spesso rappresentata da Degas. Entrambe erano donne lavoratrici che vendevano il proprio corpo, o meglio le proprie funzioni corporee, a scopo di lucro a famiglie facoltose. Anche se la balia era più vicina a Madonna che a una prostituta.

Ciò che Degas mette in evidenza qui - attraverso la convergenza dello sguardo maschile, del corpo femminile al lavoro e del tema del tempo libero urbano - è la presenza pervasiva del capitalismo moderno e dello scambio anche all'interno di un dipinto che ha come obiettivo apparente il tempo libero.

Maternità" di Pierre-Auguste Renoir (1885)

Lo spostamento verso l'allattamento materno è visibile in una serie di opere realizzate da Renoir negli anni Ottanta del XIX secolo che ritraggono la futura moglie Aline mentre allatta il loro primogenito, Pierre. Aline era una sarta di campagna e quindi vederla allattare era meno scioccante per il rigido pubblico borghese.

Nel primo di questa serie, intitolato "Maternità", Renoir mostra Aline seduta su un albero caduto, con un aspetto molto simile a quello di una contadina dal viso rubicondo con il suo cappello di paglia e i suoi abiti dimessi. La donna è anche sessualizzata attraverso il suo seno abbondante e sporgente e il suo sguardo diretto.

Il seno, scrive Ventura, "è uno scandalo per il patriarcato perché interrompe il confine tra maternità e sessualità".

Aline sembra beata, così come Pierre, ma c'è qualcosa di strano. L'associazione di Renoir tra la moglie che allatta e il mondo naturale è problematica. La rappresentazione riecheggia l'affermazione della femminista Simone de Beauvoir ne "Il secondo sesso", secondo cui nel patriarcato, attraverso la capacità della donna di allattare e diventare madre, "la donna è solo un animale domestico". La sua natura serena suggerisce anche che l'allattamento non è una fatica o un "lavoro".

La balia Angèle che allatta Julie Manet' di Berthe Morisot (1880)

È nel piccolo dipinto di Berthe Morisot "La balia Angèle che allatta Julie Manet" (1880) che il legame tra arte, lavoro e denaro diventa più evidente.

Dipinto in tonalità abbaglianti di bianco, rosa e verde, rivela le figure mescolate della bambina di Morisot e della donna impiegata per allattarla nella casa di famiglia. La situazione in sé è radicale: un'artista donna, anziché un artista uomo, dipinge una donna che allatta il suo bambino, non per istinto di nutrimento, ma per denaro. Ma è il modo in cui il quadro viene dipinto che lo rende così affascinante.

Ciò che sconvolge l'osservatore non è il seno nudo, ma la ferocia delle pennellate che ricoprono la tela incompiuta, mescolando carne, figura, vestito e sfondo in tratti spessi e irregolari che si propagano in una moltitudine di direzioni. C'è qualcosa di enormemente espressivo in questo dipinto che forse solo una madre può sentire.

La frenesia fisica della pittura comunica il lavoro manuale. Questo è un dipinto arrabbiato sulla maternità e sull'atto del dipingere. È un quadro che parla del lavoro nascosto nella creazione di un prodotto artistico e in cui sia il latte che il dipinto sono, come ha osservato per prima la storica dell'arte femminista Linda Nochlin, "prodotti prodotti o creati per il mercato, per il profitto".

Morisot espose più di ogni altro impressionista. Dipendendo dalla madre e dai suoceri, i Manet, la vendita delle sue opere era la sua unica possibilità di avere una qualche forma di libertà finanziaria. Questo sarebbe stato impossibile senza una balia e un marito che la sostenesse. Fortunatamente, per l'arte moderna, aveva entrambi.

Claire Moran è lettrice di studi francesi presso la Queen's University di Belfast. Claire Moran ha ricevuto un finanziamento per questa ricerca dalla Society for French Studies sotto forma di Research Prize Fellowship 2021. Ripubblicato con licenza Creative Commons da The Conversation.

