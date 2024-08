Cosa rende la promozione sportiva tedesca così inefficiente

Dalla deludente prestazione della squadra olimpica tedesca ai Giochi di Parigi, si è acceso il dibattito sulle risorse finanziarie destinate allo sport. Ad esempio, la campionessa olimpica di ciclismo Kristina Vogel ha richiesto bonus significativamente più alti, ma anche la distribuzione dei fondi è un problema, come suggerito da uno studio.

La scarsa prestazione della squadra olimpica tedesca ai Giochi di Parigi viene attribuita dall'Istituto della Contea di Colonia per l'Economia Tedesca anche alla promozione sportiva insufficiente. "La promozione sportiva tedesca è inefficiente e non raggiunge l'obiettivo di rafforzare a lungo termine gli sport di élite", ha dichiarato l'economista dell'IW Melinda Fremerey.

Secondo lo studio dell'IW, mentre i fondi per la promozione degli sport di élite sono aumentati del 36% in termini reali negli ultimi dieci anni, passando da €44 milioni a €60 milioni, il successo è diminuito. La Germania si è classificata al 10° posto nella classifica delle medaglie a Parigi, con 12 ori, 13 argenti e 8 bronzi, la sua peggiore prestazione dalla riunificazione.

Lo studio ha rilevato che i sussidi del governo federale alle associazioni sportive per medaglia sono quasi raddoppiati negli ultimi otto anni, passando da circa €2,2 milioni a Rio 2016 a €3,7 milioni a Parigi.

"La promozione sportiva soffre dello stesso male che affligge anche l'economia: la burocrazia spesso compromette l'efficacia delle misure statali", ha spiegato l'economista dell'IW Simon Gerards Iglesias.

Lo studio conclude che a causa della mancanza di centralizzazione adeguata, le risorse non vengono concentrate nelle discipline promettenti, ma disperse. Ad esempio, l'Associazione tedesca di atletica leggera ha ricevuto la maggiore quantità di denaro, oltre €30 milioni, tra il 2021 e il 2023, ma ha vinto solo quattro medaglie a Parigi. Anche la promozione giovanile sembra fallire, con meno candidati alle scuole sportive tedesche.

"C'è bisogno di azione su molti livelli. Servono più allenatori e migliori retribuzioni per gli allenatori. Ho cercato di spingere per questo per molti anni, ma non è ancora stato raggiunto", ha dichiarato Thomas Weikert, presidente del Comitato Olimpico Tedesco, in un'intervista alla ZDF della domenica. Ha anche menzionato lo sport a scuola e in asilo, e la mancanza di finanziamenti come problemi.

