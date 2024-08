Indice

La pioggia intensa può scatenarsi ovunque

Le comunità informano sulle zone a rischio

Tempi di preavviso brevi rendono difficile l'azione rapida

Non entrare nel seminterrato allagato

Preparare il seminterrato prima della pioggia intensa

Proteggere la casa dagli allagamenti

Chi paga se la pioggia intensa causa danni

Evita controversie con l'assicurazione

Preparare le finestre del seminterrato

Pulire i canaletti regolarmente

Punto di ingresso della pioggia intensa: Garage sotterraneo

Checklist per la protezione dalla pioggia intensa

La pioggia intensa può scatenarsi ovunque

- Cosa non fare in una pioggia intensa <unk> e come proteggere la casa e il seminterrato

Chi vive vicino ai fiumi Danubio o Reno ha già affrontato il problema delle inondazioni. Tuttavia, anche lontano da questi fiumi principali, i seminterrati possono allagarsi a causa della pioggia intensa. Può piovere forte in Germania e causare danni significativi. Fiumi piccoli possono gonfiarsi improvvisamente in torrenti impetuosi; ma anche superfici sigillate, una posizione in pendenza o una depressione possono concentrare la pioggia in un'ondata di allagamento che travolge i sistemi di drenaggio locali o preme direttamente in casa. Con il cambiamento climatico, questi eventi meteorologici sono probabili che diventino ancora più gravi nei prossimi anni.

Le comunità informano sulle zone a rischio

Inserendo il nome della tua comunità e "mappa pioggia intensa" nel tuo browser, di solito troverai una mappa interattiva che mostra il percorso dell'acqua, permettendoti di stimare quanto è a rischio la tua casa. La Renania Settentrionale-Vestfalia è un modello: lo stato ha raccolto tutte le mappe comunali su un sito web, ma le mappe comunali sono spesso più dettagliate.

Tempi di preavviso brevi rendono difficile l'azione rapida

A differenza delle inondazioni fluviali, è difficile prevedere dove la pioggia intensa causerà allagamenti. Pertanto, è importante prendere precauzioni a lungo termine. Dove ha senso posizionare sacchi di sabbia davanti all'ingresso del garage sotterraneo o alle finestre del seminterrato in caso di emergenza, questi dovrebbero sempre essere a portata di mano. Inoltre, i punti deboli della casa dovrebbero essere identificati e riparati (vedi sotto).

Non entrare nel seminterrato allagato

L'impulso di salvare qualcosa rapidamente non dovrebbe essere agito alla leggera. Iniziò maggio, un uomo è morto a Hausen (vicino a Würzburg) per una scarica elettrica quando è entrato nel suo seminterrato allagato. Non appena l'acqua raggiunge le prese elettriche o gli elettrodomestici, c'è un rischio immediato di morte. Potrebbe valere la pena spegnere la corrente al seminterrato come precauzione prima della tempesta.

La pressione dell'acqua può anche essere ingannatrice: se l'acqua è già presente nel seminterrato, le porte potrebbero non riuscire ad aprirsi contro la pressione dell'acqua.

Preparare il seminterrato prima della pioggia intensa

Gli oggetti di valore non dovrebbero essere conservati nel seminterrato. Le prese elettriche dovrebbero essere posizionate al piano di sopra - e non ci dovrebbero essere strisce per prese multiple che pendono. Olio o barattoli di vernice mezzi aperti possono anche ritorcersi contro se l'acqua entra nel seminterrato. Un seminterrato che può bagnarsi dovrebbe essere dipinto o piastrellato in modo impermeabile, invece che tappezzato.

Proteggere la casa dagli allagamenti

Quando piove a dirotto, i canali di scarico si riempiono. Di solito, l'acqua piovana e le acque reflue scorrono insieme in un sistema fognario. Se questo è sovraccarico, le acque reflue non possono defluire, premono indietro nel seminterrato - e possono anche uscire dalle tubature più in alto nella casa. Pertanto, la casa deve essere adeguatamente protetta con un dispositivo di prevenzione del reflusso o una stazione di sollevamento. Questo è generalmente anche richiesto dalla legge.

Despite reports from insurance experts that in the majority of houses they inspect, this backup prevention is not sufficient, the reverse flow of wastewater during heavy rain is by far the most common cause of damage. Even the best protection is useless if it is not maintained regularly. A common cause when the flap does not close properly is litter thrown carelessly into the toilet. Sanitary napkins, diapers, or food scraps can get stuck on the flap.

Chi paga se la pioggia intensa causa danni

I danni nel seminterrato sono regolati dalle assicurazioni per la casa e per l'edificio residenziale. La prima per i mobili e gli oggetti, la seconda per l'edificio. Tuttavia, solo se sono assicurati i cosiddetti danni elementari. Alcune compagnie assicurative escludono danni da reflusso anche allora, avvertono i centri per i consumatori. Meglio quindi controllare le small print!

Evita problemi con l'assicurazione

Se la casa è allagata, i residenti dovrebbero fare ciò che è possibile per minimizzare i danni - a condizione che sia sicuro (vedi sopra). È ciò che le compagnie assicurative pretendono. Ma prima, si dovrebbe assolutamente documentare i danni con foto e video, altrimenti potrebbe diventare difficile con il rimborso. Ha anche senso documentare la manutenzione della protezione dal reflusso.

Preparare le finestre del seminterrato

Le finestre dei seminterrati sono spesso un punto debole: di solito non hanno scarico dell'acqua, si forma una piccola pozza nella finestra, dalla quale l'acqua preme contro il pannello. O i pannelli devono essere resistenti alla pressione o il lucernaio è protetto con flap o murato.

Pulire i canaletti regolarmente

I canaletti sono spesso non puliti e si accumulano foglie e muschio. Molti considerano questo non problematico, ma l'acqua spesso trova modi per entrare nel tetto, sui balconi o altri posti dove può premere in casa. A volte ci sono anche vecchi scarichi in case vecchie che dirigono l'acqua dall'esterno nel sistema di scarico della casa. Se il reflusso funziona allora come previsto, quest'acqua non può defluire e trabocca in casa attraverso le tubature.

Punto di ingresso della pioggia intensa: Garage sotterraneo

Di recente, il garage sotterraneo di una stazione di polizia a Idstein, Assia, si è riempito così rapidamente che la porta del garage non poteva più essere aperta. Negli centri urbani, i nuovi edifici sono sempre più equipaggiati con garage sotterranei. La rampa di accesso è spesso un ingresso per la pioggia intensa, poiché il piccolo canale di raccolta all'entrata non è progettato per grandi quantità d'acqua. Diventa pericoloso quando un'auto elettrica sta caricando alla stazione di carica - e l'acqua in arrivo potrebbe attivare la corrente.

Nel garage sotterraneo, è importante non mettere a rischio la propria incolumità. Il Centro di Competenza per le Alluvioni raccomanda di non guidare l'auto fuori se il livello dell'acqua raggiunge i dieci centimetri.

Checklist per la protezione dalle forti piogge

Chi vuole proteggere la propria casa unifamiliare dalle forti piogge dovrebbe prima verificare il rischio utilizzando le mappe comunali (vedi sopra). Poi ci sono utili checklist che consentono di esaminare sistematicamente tutti i punti deboli. Particolarmente adatti sono l'e-book "Controllo degli Edifici per i Danni delle Tempeste" (in formato PDF) dei centri dei consumatori e le informazioni del Centro di Competenza per le Alluvioni.

Fonti: Centro dei Consumatori, Centro di Competenza per le Alluvioni (HKC), Ministero Federale per l'Ambiente e la Protezione dei Consumatori (BMUV), tagesschau.de, Hessenschau, R+V

Nonostante le precauzioni, le forti piogge possono ancora causare allagamenti nei seminterrati, anche in paesi come la Germania, dove le alluvioni non sono tipicamente associate ai grandi fiumi. La manutenzione regolare è cruciale per il corretto funzionamento di un dispositivo di ritenuta, poiché le cause comuni di guasto includono i rifiuti gettati incautamente nel water, come assorbenti, pannolini o avanzi di cibo.

Leggi anche: