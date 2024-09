Cosa motiva il coinvolgimento del governo nel processo di costruzione di navi da crociera di lusso?

Come la "perla industriale", il Cancelliere federale Olaf Scholz ha definito la Meyer Werft durante l'annuncio del miliardario salvataggio statale per l'azienda a fine agosto, situata a Papenburg, Bassa Sassonia. Ora, i contratti sono stati finalizzati. Tuttavia, ci si può chiedere: perché il governo federale e lo stato della Bassa Sassonia stanno investendo pesantemente nella costruzione di lussuosi navi da crociera alla Meyer Werft? Ecco una disamina:

Cos'è la Meyer Werft?

Nata più di 200 anni fa, la Meyer Werft è attualmente un importante produttore di navi da crociera e viene considerata una delle più grandi e moderne cantieri navali al mondo, secondo il ministro federale tedesco dell'Economia Robert Habeck. Altri settori, come la ricerca e i vascelli specializzati, sono inclusi nel suo portfolio. Con circa 7.000 dipendenti che lavorano per il gruppo Meyer, oltre al sito principale di Papenburg, ci sono cantieri navali a Rostock e a Turku, in Finlandia. L'economia del cantiere dipende pesantemente da migliaia di posti di lavoro ausiliari.

Un inconveniente del cantiere è la sua posizione particolare, a 40 chilometri dal Mare del Nord. Il trasferimento delle navi lungo l'Ems stretto è impressionante ma limitato da restrizioni sulla lunghezza e sulla larghezza. Di conseguenza, le navi da crociera più grandi vengono costruite alla Meyer Werft di Turku. Il cantiere navale di Rostock, nel frattempo, fornisce e costruisce navi da crociera fluviali.

Perché l'azienda sta lottando?

Despite l'abbondanza di ordini, la Meyer Werft sta affrontando le conseguenze della pandemia di COVID-19 e i costi in aumento a causa della guerra in Ucraina. Alcuni contratti per navi da crociera sono stati stipulati prima della pandemia, senza clausole di adeguamento dei prezzi per le crescenti spese per l'energia e le materie prime. Inoltre, alcune banche sono diventate più caute nel fornire prestiti per navi. I cantieri navali ricevono solitamente circa l'80% del prezzo di acquisto al momento della consegna. Responsabili del finanziamento della costruzione, i cantieri navali devono coprire la restante parte con prestiti, lasciando la Meyer Werft nella necessità di quasi 2,8 miliardi di euro per coprire i costi della costruzione delle navi entro la fine del 2027.

Perché lo stato interviene alla Meyer?

L'obiettivo principale dell'aiuto statale è la conservazione dei migliaia di posti di lavoro al cantiere e dei suoi fornitori. C'è anche l'obiettivo di sostenere l'economia marittima e mantenere l'esperienza tedesca nell'edilizia navale. Il governo federale sta perseguendo interessi strategici con l'intervento in crisi utilizzando le strutture del cantiere per la costruzione della Marina in tempi di tensione geopolitica.

Le navi da crociera sono dannose per l'ambiente?

Al momento della firma dei contratti, la leader della Verdi della Bassa Sassonia, Anne Kura, ha espresso la sua posizione: "Non sono troppo entusiasta di una crociera. Preferisco fare escursioni". Nonostante le preoccupazioni per l'ambiente, l'industria della costruzione di navi ha ancora da fare nel campo della sostenibilità e delle emissioni di carbonio. Tuttavia, Kura crede che la Meyer Werft abbia dimostrato le sue capacità innovative, costruendo le navi più avanzate del mondo, e si aspettano progressi futuri. Kura sostiene l'intervento statale, vedendolo come un'opportunità.

Il ministro dell'Economia Habeck ha anche sottolineato che il cantiere potrebbe contribuire alla transizione energetica costruendo piattaforme di conversione, che consentono la trasmissione dell'energia eolica generata in mare alla terraferma. Pertanto, la Verdi sostiene il salvataggio del cantiere sia a livello federale che statale.

Quali misure il stato sta adottando per aiutare il cantiere?

Il governo federale e la Bassa Sassonia stanno acquistando collettivamente circa l'80% delle azioni per 400 milioni di euro. Inoltre, stanno offrendo alla società garanzie di circa un miliardo di euro ciascuno per garantire i prestiti bancari.

La Meyer rimarrà un'azienda di stato?

Gli ufficiali tedeschi e della Bassa Sassonia hanno ribadito che l'obiettivo non è quello di rimanere coinvolti a lungo termine. L'obiettivo è quello di trasferire la proprietà a entità private una volta trascorso un certo periodo, secondo il premier della Bassa Sassonia Stephan Weil. Tuttavia, il quadro temporale del ritiro dello stato rimane incerto: "Se sarà il 2027, 28, 29 o quando, non posso dirlo. Dipende dalle giuste circostanze". Il cancelliere Scholz ha anche commentato il ruolo limitato dei governi federale e statale: "Stiamo investendo per un certo periodo, non per rimanere partner per sempre, ma per creare una solida base per un futuro prospero su una base economica privata".

Quali cambiamenti ci si può aspettare al cantiere?

La strategia di rilancio dell'azienda include una riduzione di 340 posti di lavoro. Anche se non sono previsti licenziamenti operativi immediati, c'è un programma volontario in vigore fino a marzo 2025. Alla fine, i dettagli dei tagli del personale devono ancora essere finalizzati.

Strutturalmente, il cantiere sarà gestito come una corporation con un consiglio di sorveglianza e un consiglio operaio di gruppo in futuro. Durante le trattative sull'aiuto, lo stato della Bassa Sassonia ha insistito per il trasferimento della sede dell'azienda da Lussemburgo alla Germania. Tuttavia, rimangono ancora molte domande senza risposta - ad esempio, le identità dei membri del consiglio di sorveglianza e la dettagliata cooperazione con il cantiere navale finlandese.

Qual è l'outlook per l'economia del cantiere?

I decisori del governo federale e statale si aspettano che il cantiere si riprend

Dopo il consistente investimento del governo federale e della Bassa Sassonia, sorgono domande sulla giustificazione della costruzione di navi da crociera di lusso alla Meyer Werft. Nonostante le sfide poste dalla pandemia di COVID-19 e i costi in aumento a causa della guerra in Ucraina, l'economia dello stabilimento dipende pesantemente dai migliaia di posti di lavoro indiretti e dalla sua posizione di leadership nel settore mondiale della costruzione di navi.

