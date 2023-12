Notizie salienti

Cosa mangiano? Le tradizioni alimentari di Capodanno nel mondo

Aringhe sottaceto, lenticchie e noodles fanno la loro comparsa nei menu globali di Capodanno

Nel Sud americano si dice che l'hoppin' john, fatto con riso e piselli, porti fortuna.

Le torte del re sono parte integrante dei festeggiamenti in molte culture

Con l'arrivo del nuovo anno in tutto il mondo, abbondano i dolci speciali, così come i long noodles (che rappresentano la lunga vita), i piselli di campo (che rappresentano le monete), le aringhe (che rappresentano l'abbondanza) e i maiali (che rappresentano la buona fortuna).

Le particolarità variano, ma il tema generale è lo stesso: gustare cibi e bevande per inaugurare un anno di prosperità.

Ecco 10 piatti portafortuna delle tradizioni alimentari di Capodanno in tutto il mondo:

1. Hoppin' John, Sud americano

Una delle principali tradizioni alimentari del Capodanno nel Sud americano, l'Hoppin' John è un piatto a base di piselli di campo o di piselli dall'occhio nero (che simboleggiano le monete) e riso, spesso servito con le bietole o altre verdure cotte (che hanno il colore del denaro) e il pane di mais (che ha il colore dell'oro). Si dice che questo piatto porti fortuna nel nuovo anno.

La storia e il nome di questa pietanza sono stati tracciati da diverse tradizioni popolari, ma il piatto attuale affonda le sue radici nelle tradizioni africane e delle Indie occidentali ed è stato probabilmente portato dagli schiavi in Nord America. La ricetta dell'Hoppin' John compare già nel 1847 nel libro "The Carolina Housewife" di Sarah Rutledge ed è stata reinterpretata nel corso dei secoli da cuochi domestici e professionisti.

Si dice che il piatto abbia preso il suo nome a Charleston, nella Carolina del Sud, e che sia un vero e proprio punto fermo della cucina del Lowcountry.

2. Dodici chicchi d'uva, Spagna

I cittadini spagnoli guardano tradizionalmente una trasmissione dalla Puerta del Sol di Madrid, dove i festaioli si riuniscono davanti alla torre dell'orologio della piazza per festeggiare il nuovo anno.

Chi si trova in piazza e chi guarda a casa partecipa a un'insolita tradizione annuale: Allo scoccare della mezzanotte, mangiano un acino d'uva per ogni rintocco della campana dell'orologio. Alcuni preparano addirittura l'uva, sbucciandola e seminandola, per assicurarsi che sia il più efficiente possibile allo scoccare della mezzanotte.

L'usanza è nata all'inizio del XX secolo e sarebbe stata ideata dai produttori d'uva della parte meridionale del Paese che avevano un raccolto abbondante. Da allora, la tradizione si è diffusa in molti Paesi di lingua spagnola.

3. Tamales, Messico

I tamales, pasta di mais ripiena di carne, formaggio e altre deliziose aggiunte e avvolta in una foglia di banano o in una buccia di mais, fanno la loro comparsa praticamente in ogni occasione speciale in Messico. Ma le festività natalizie sono un momento particolarmente privilegiato per questo cibo.

In molte famiglie, gruppi di donne si riuniscono per preparare centinaia di pacchetti - ognuno dei quali è responsabile di un aspetto del processo di cottura - da distribuire ad amici, parenti e vicini. A Capodanno viene spesso servito con il menudo, una zuppa di trippa e hominy che notoriamente fa bene ai postumi della sbornia.

Chi vive in città con grandi popolazioni messicane non dovrebbe avere problemi a trovare ristoranti che vendono tamales da portare via per la vigilia e il giorno di Capodanno. A Città del Messico, i tamales al vapore sono venduti dai venditori agli angoli delle strade giorno e notte.

4. Oliebollen, Paesi Bassi

Nei Paesi Bassi, le palle d'olio fritte, o oliebollen, sono vendute da carretti ambulanti e vengono tradizionalmente consumate a Capodanno e in occasione di speciali fiere celebrative. Si tratta di fagottini simili a ciambelle, preparati facendo cadere una pallina di pasta condita con ribes o uvetta in una friggitrice e poi spolverata di zucchero a velo.

Ad Amsterdam, cercate gli Oliebollenkraams, piccole baracche temporanee o rimorchi per strada che vendono pacchetti di oliebollen fritti caldi.

5. Marzipanschwein o Glücksschwein, Austria e Germania

L'Austria e la vicina Germania chiamano il Capodanno Sylvesterabend, ovvero la vigilia di San Silvestro. I festeggiati austriaci bevono un punch di vino rosso con cannella e spezie, mangiano maialino da latte per cena e decorano la tavola con maialini di marzapane, chiamati marzipanschwein.

Anche i maialini portafortuna, o Glücksschwein, fatti di ogni genere di cose, sono regali comuni sia in Austria che in Germania.

6. Tagliatelle di soba, Giappone

Nelle case giapponesi, le famiglie mangiano spaghetti di soba di grano saraceno, o toshikoshi soba, alla mezzanotte di Capodanno per salutare l'anno passato e dare il benvenuto all'anno che verrà. La tradizione risale al XVII secolo e i lunghi spaghetti simboleggiano longevità e prosperità.

In un'altra usanza chiamata mochitsuki, amici e parenti trascorrono il giorno prima di Capodanno a preparare torte di riso mochi. Il riso dolce e glutinoso viene lavato, messo a bagno, cotto al vapore e pestato in una massa liscia. Poi, a turno, gli ospiti ne staccano dei pezzi per farne dei piccoli panini che vengono poi mangiati come dessert.

7. Torta reale, in tutto il mondo

La tradizione del dolce di Capodanno attraversa innumerevoli culture. I greci hanno la vasilopita, i francesi il gateau o galette des rois. I messicani hanno la Rosca de Reyes e i bulgari la banitsa.

La maggior parte dei dolci viene consumata a mezzanotte di Capodanno - anche se alcune culture tagliano la torta a Natale o all'Epifania, il 6 gennaio - e include una moneta d'oro o una figura nascosta, che simboleggia un anno prospero per chi la trova nella sua fetta.

8. Cotechino con lenticchie, Italia

Gli italiani festeggiano il Capodanno con La Festa di San Silvestro, che spesso inizia con il tradizionale cotechino con lenticchie, uno stufato di salsiccia e lenticchie che si dice porti fortuna (le lenticchie rappresentano denaro e fortuna) e, in alcune famiglie, con lo zampone, uno zampone ripieno.

Il pasto si conclude con le chiacchiere, palline di pasta fritta ricoperte di miele e zucchero a velo, e prosecco. I piatti affondano le loro radici a Modena, ma le feste di Capodanno sono diffuse in tutto il Paese.

9. Aringhe in salamoia, Polonia e Scandinavia

Poiché le aringhe sono abbondanti in Polonia e in alcune parti della Scandinavia e per la loro colorazione argentata, molti in queste nazioni mangiano aringhe in salamoia allo scoccare della mezzanotte per augurare un anno di prosperità e prosperità. Alcuni mangiano le aringhe marinate in salsa di panna, mentre altri le mangiano con le cipolle.

Una preparazione speciale polacca per il Capodanno, chiamata Sledzie Marynowane, consiste nell'ammollare le aringhe intere in acqua per 24 ore e poi metterle in un barattolo con cipolle, pimento, zucchero e aceto bianco.

Gli scandinavi includono spesso le aringhe in un grande smorgasbord di mezzanotte con pesce affumicato e marinato, paté e polpette.

10. Kransekage, Danimarca e Norvegia

La Kransekage, letteralmente torta a corona, è una torre di torte composta da molti anelli concentrici di torta stratificati l'uno sull'altro, e viene preparata per Capodanno e altre occasioni speciali in Danimarca e Norvegia.

La torta è realizzata con marzapane, spesso con una bottiglia di vino o di Aquavit al centro e può essere decorata con ornamenti, bandiere e cracker.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente nel dicembre 2012. Forrest Brown della CNN ha aggiornato l'articolo al 2023.

Fonte: edition.cnn.com