Cosa ha portato al naufragio del superyacht Bayesian?

La settimana infausta iniziò con la perdita di sette vite quando il lussuoso yacht "Bayesian" affondò nel Mar Mediterraneo al largo della Sicilia. A bordo si trovavano il noto imprenditore britannico Mike Lynch, sua figlia Hannah, amici e colleghi durante questa escursione in barca che si è trasformata in una tragedia. Le indagini si concentrano sulle circostanze che hanno portato all'affondamento di uno dei vascelli più avanzati al mondo.

Questa avrebbe dovuto essere una grande celebrazione, ma si è trasformata in un viaggio straziante per Peter Lynch. La morte ha bussato alla loro porta mentre questo disastro si svolgeva durante una tempesta improvvisa sulla "Bayesian", situata al largo della Sicilia. Gli investigatori sono confusi dalle esatte sequenze di eventi che hanno portato alla fine di un'imbarcazione così avanzata.

La tempesta si è abbattuta domenica mattina intorno alle 3:50 AM e la "Bayesian" era vicina alla "Sir Robert Baden Powell", con il capitano tedesco Karsten Börner al comando. La tempesta era così intensa che Börner ha dovuto spingere il motore della barca a vela al massimo per mantenere l'equilibrio - anche se era già ancorata. In un'intervista con ntv, Börner ha descritto la scena caotica: "Si è scatenata una tempesta e siamo stati colti di sorpresa. La 'Bayesian' era dietro di noi e abbiamo controllato occasionalmente per assicurarci di non avvicinarci troppo. A un certo punto abbiamo guardato intorno e la barca era scomparsa, lasciandoci a chiederci dove fosse finita."

Sette anime precipitate nelle profondità

La "Bayesian" aveva ancorato vicino a Porticello, un piccolo paese dei pescatori a est di Palermo, la notte precedente. I video delle telecamere di sicurezza mostrano l'improvvisa immersione della barca - a circa 700 metri dal porto di Porticello. In meno di un minuto o due, la barca è scomparsa sotto le onde e il albero alto 75 metri si è spezzato.

I pescatori della zona hanno iniziato i soccorsi circa venti minuti dopo, su richiesta dell'autorità portuale per coloro che non erano riusciti a fuggire su un gommone. Tuttavia, le ricerche hanno prodotto solo detriti, mobili e uno dei quattro componenti radar della barca. I corpi recuperati erano quelli delle sette persone morte, ritrovate alcuni giorni dopo tra i resti della "Bayesian" - a 50 metri sotto il Mar Mediterraneo.

Nelle ore successive al disastro, Börner inizialmente pensava che la "Bayesian" fosse semplicemente partita. Tuttavia, il primo ufficiale ha insistito che la barca era affondata. Con lo schermo radar che non mostrava alcuna traccia della barca, la scena è cambiata quando un ospite a bordo della barca di Börner ha avvistato un razzo di segnalazione in acqua.

Börner e il suo timoniere si sono quindi diretti verso la fonte, lasciandosi alle spalle il caos della tempesta. Hanno recuperato i detriti interrotti dall'apparizione di un gommone, con 15 occupanti immobili. Börner ha parlato con ntv del salvataggio: "Sono riusciti a fuggire dalla barca mentre il gommone si gonfiava. Una volta che erano al sicuro a bordo, li abbiamo presi in cura."

"Inaffondabile, se..."

Perché una delle barche a vela più avanzate al mondo è affondata così rapidamente? Perini, il costruttore italiano di yacht di lusso, ha costruito e rimodernato la "Bayesian" nel 2020. Giovanni Costantino, CEO del gruppo italiano Sea Group, proprietario di Perini, ha descritto la "Bayesian" al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" come "una delle barche più sicure al mondo" e "inaffondabile, se non ci sono errori gravi o perdite".

Costantino ha già una teoria sulla sequenza più probabile degli eventi che hanno portato alla disgrazia: il team di investigazione di Perini ha concluso che alle 3:50 AM, con il vento che aumentava, la barca era ancorata ma a 90 gradi rispetto al vento. Secondo Costantino, questa era la posizione peggiore possibile. Il vento ha esercitato pressione sul lato sinistro della barca, facendola inclinare ancora di più finché l'acqua ha iniziato a entrare. Costantino ha riferito che l'equipaggio ha lasciato le porte aperte nonostante le condizioni meteorologiche avverse, ma l'equipaggio nega queste affermazioni.

È certo che la "Bayesian" si è infine liberata dall'ancora. La barca ha ruotato di circa 360 gradi prima di deriva nella posizione in cui è affondata. L'albero era ancora dritto in quel momento, ma poi le luci si sono affievolite. Infine, l'albero si è spezzato sotto la furia del vento, si è frantumato e ha sigillato il destino della "Bayesian".

Un tornado acquatico di due minuti ha affondato la "Bayesian"

L'architetto navale David Cannell ha dichiarato al canale televisivo britannico "Sky News" che incidenti del genere non si verificano mai nel Mediterraneo con una barca delle dimensioni della "Bayesian". "Una barca di questo calibro è progettata per resistere e navigare in condizioni difficili in tutto l'oceano."

È sconcertante che il capitano esperto e il suo equipaggio non abbiano previsto la tempesta imminente. Un tornado acquatico, ovvero un tornado sul mare, largo circa 2-3 metri, è un sospetto plausibile per il capovolgimento catastrofico. Questi eventi meteorologici non sono insoliti nel Mar Mediterraneo durante l'estate italiana tardiva. Al momento, i registri mostrano che il tornado acquatico è durato solo due minuti. In questo breve lasso di tempo, la barca è affondata, scomparendo dai radar alle 4:06 AM.

Tuttavia, Costantino believes that the natural occurrence shouldn't have led to the yacht's demise. The crew should have secured all open spaces, gathered all passengers at a designated spot, hoisted the anchor chain, lowered the keel, and turned the bow against the wind. These are mere duties, according to the boat constructor. With these actions taken, the yacht could have continued its voyage as usual in the morning.

Il lungo chiodo potrebbe aver stabilizzato la barca durante il tempo brutto, impedendo un'inclinazione eccessiva su un lato. L'esperto Cannell concorda con questa teoria, giudicandola probabile come causa dell'incidente. "Se il chiodo era sollevato e la forza del vento era brutalmente intensa sull'albero, i parametri di stabilità potrebbero aver superato la mancanza di contrappeso quando il chiodo è sollevato. Possibilmente, la nave si è inclinata quasi a 90 gradi per questo motivo," suggerisce Cannell.

Matthew Schank, capo del Consiglio di Ricerca e Soccorso Marittimo, condivide anche la visione di Cannell. "Stabilire se il chiodo era esteso o ripiegato è cruciale," ha sottolineato in "Sky News". "Se il chiodo era sollevato, avrebbe potuto influire significativamente sulla capacità della nave di rimanere dritta durante la tempesta."

Le autorità britanniche hanno inviato quattro investigatori in Sicilia, poiché lo yacht navigava sotto bandiera britannica. L'obiettivo è fare luce sull'incidente, senza tralasciare nulla.

Sono in corso anche indagini da parte dell'Ufficio del Procuratore dello Stato Siciliano. Le autorità italiane si concentrano, tra gli altri aspetti, sulle azioni del capitano riguardo al chiodo prima che la nave si allagasse. Un chiodo sollevato nel sito dell'ancora potrebbe spiegare perché lo yacht da vela enorme si è immerso in soli 60 secondi. Il capitano del "Bayesian", che è sopravvissuto al disastro, è sotto indagine per omicidio colposo e naufragio.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze per la tragica perdita di vite e ha richiesto un'indagine sull'incidente. Le autorità dell'Unione Europea si sono quindi unite a quelle britanniche e italiane per esaminare tutti gli aspetti dell'incidente.

Data la tecnologia avanzata a bordo del "Bayesian", sono stati invitati anche esperti dell'agenzia per la sicurezza marittima dell'Unione Europea per fornire i loro pareri e raccomandazioni per le misure preventive future.

