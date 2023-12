Cosa fare se una persona è in arresto cardiaco

Circa il 70-90% delle persone che vanno in arresto cardiaco negli Stati Uniti muoiono prima di arrivare in ospedale perché le persone intorno a loro non sempre sanno come aiutarle.

Come si presenta l'arresto cardiaco

L'arresto cardiaco si verifica quando il cuore di una persona smette bruscamente di battere.

"Il ritmo più comune è quello chiamato fibrillazione ventricolare, che in pratica è come se il cuore fosse un sacco di vermi. Batte in modo caotico e non è più in grado di pompare efficacemente", ha dichiarato la dottoressa Christine Albert, direttore del reparto di cardiologia dello Smidt Heart Institute di Los Angeles.

"La persona collassa perché il cervello non funziona più e ci sono un paio di minuti per cercare di riportare il ritmo a un ritmo normale".

I segnali di allarme possono essere la mancanza di respiro, il battito cardiaco, la debolezza e il malessere al petto. Ma il più delle volte l'arresto cardiaco avviene senza preavviso.

Una persona in arresto cardiaco non ha il polso e non risponde ai suoni o al tatto. Smetterà di respirare o emetterà suoni simili a rantoli, che non sono una vera respirazione ma un riflesso che si verifica quando il cervello non riceve abbastanza ossigeno.

Quali sono le cause dell'arresto cardiaco

L'arresto cardiaco può essere causato da ritmi cardiaci irregolari chiamati aritmie. Può essere causato da insufficienza cardiaca e da un ispessimento del muscolo cardiaco chiamato cardiomiopatia.

L'arresto cardiaco può seguire un attacco di cuore, cioè quando un blocco impedisce al cuore di ricevere abbastanza sangue. Il muscolo inizia a morire, ma a differenza dell'arresto cardiaco continuerà a pompare.

Può anche verificarsi a causa di folgorazione, annegamento, soffocamento, difficoltà respiratorie o trauma. Un colpo violento al petto, come nel caso di un giocatore di baseball, può mandare il cuore fuori ritmo.

Cosa fare per prima cosa: Chiamare il 911, usare un DAE

Se vedete qualcuno con sintomi di arresto cardiaco, chiamate immediatamente il 911. È importante che i soccorsi professionali arrivino il più rapidamente possibile. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue al cervello e ai polmoni, la persona può subire danni cerebrali o morire in pochi minuti.

Se c'è qualcun altro, dividetevi i compiti. Una persona dovrebbe chiamare il 911 mentre l'altra cerca un defibrillatore automatico esterno, o DAE.

Questi dispositivi leggeri possono riportare il cuore di una persona a un ritmo regolare. Si trovano spesso in luoghi pubblici come aeroporti, uffici e scuole. Il DAE può sembrare scoraggiante, ma è progettato per essere usato da chiunque, anche da chi non è addestrato.

Quando si preme il pulsante di accensione, il dispositivo fornisce istruzioni vocali passo dopo passo su dove posizionare gli elettrodi adesivi sul petto della persona.

Una volta posizionati gli elettrodi adesivi, il dispositivo misura il ritmo cardiaco della persona. Non erogherà uno shock se la persona non ne ha bisogno. Se invece ne ha bisogno, il DAE vi dirà di allontanarvi e di premere un pulsante per erogare la scossa.

Iniziare la rianimazione cardiopolmonare

Dopo aver usato il DAE - o subito, se non ne avete uno a disposizione - iniziate le compressioni toraciche.

Mettete le mani al centro del petto della persona e premete da 100 a 120 battiti al minuto. Può essere utile canticchiare una canzone con questo ritmo, come "Stayin' Alive" dei Bee Gees. Alive" dei Bee Gees, "Can't Stop the Feeling" di Justin Timberlake o "Just Dance" di Lady Gaga.

"State letteralmente agendo come un cuore esterno", ha detto la dottoressa Comilla Sasson, medico di medicina d'urgenza e vicepresidente per la scienza e l'innovazione delle cure cardiovascolari d'emergenza presso l'American Heart Association.

Può diventare faticoso, ha detto, quindi se c'è qualcun altro nelle vicinanze, chiedetegli di sostituirvi quando avete bisogno di una pausa. Se non conoscono la rianimazione cardiopolmonare, fateli assistere per primi. "È quello che facciamo al pronto soccorso", ha detto Sasson.

Bloccando i gomiti si ha una maggiore leva per spingere. Con un adulto, di solito si usano entrambe le mani per le compressioni toraciche. Ma se state aiutando un bambino, usate una sola mano.

Alcune persone mi chiedono: "E se facendo le compressioni toraciche mi rompo una costola e mi faccio male?". Io dico loro che questa persona è letteralmente morta e che se ha la fortuna di svegliarsi perché avete fatto le compressioni toraciche, sarà felice che abbiate contribuito a salvarle la vita. C'è un piccolo numero di persone che si rompe una costola", ha detto Sasson.

Come ottenere la formazione

Molte organizzazioni offrono corsi di formazione CPR e DAE.

L'American Heart Association e la Croce Rossa offrono corsi di persona, così come molte organizzazioni locali.

L'Associazione per il Cuore e la Croce Rossa offrono anche sessioni di formazione pratica con istruttori, tutte online.

Pianificare in anticipo

Sasson afferma che è importante che i genitori dei giovani atleti parlino con l'allenatore del bambino per assicurarsi che abbiano un piano di risposta cardiaca che includa la RCP e un DAE. Se qualcuno ha un incidente a scuola, sul campo o durante un'attività extrascolastica, tutti sapranno cosa fare.

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ognimartedìThe Results Are In with Dr. Sanjay Guptaedal team di CNN Health.

Le famiglie dovrebbero anche assicurarsi di avere un piano a casa per ogni evenienza.

"Chi chiamerà il 911? Chi inizierà le compressioni toraciche? Chi aprirà la porta all'arrivo dell'ambulanza? Anche solo parlarne aiuta. La vedo come un'esercitazione contro il tornado", ha detto Sasson. "Si spera di non dover mai sapere cosa fare, ma se dovesse accadere, è bene avere un piano su cosa fare per aiutare a mantenere in vita la persona amata".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com