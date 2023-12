Cosa fare in caso di volo cancellato o in ritardo

Non c'è da stupirsi che i viaggiatori siano diffidenti nell'arrivare a destinazione in tempo, o comunque in tempo. (E anche se ce la fanno, il loro bagaglio potrebbe non essere smarrito ).

E con circa 2,8 milioni di persone che dovrebbero volare al giorno durante le lunghe vacanze di Natale, è naturale essere preoccupati.

Ecco alcuni consigli generali per orientarsi in un sistema molto complicato e frustrante quando i voli sono in ritardo o cancellati.

Controllare le previsioni del tempo

Giorni prima dell'ormai famoso ciclone bomba del 2022 dicembre, molte compagnie aeree statunitensi hanno offerto ai loro passeggeri la possibilità di cambiare il volo gratuitamente.

Quando sapete che è previsto un evento meteorologico importante, approfittate subito di queste offerte di rinuncia", ha dichiarato Scott Keyes, fondatore di Going.com. Chi arriva prima ha la possibilità di scegliere i vermi rimanenti (cioè i posti e i voli).

Evitare di rimanere intrappolati in aeroporto

Per quanto sia spiacevole scoprire che il proprio volo ha subito un ritardo prolungato o, peggio, è stato cancellato, è meglio scoprirlo comodamente da casa o da una camera d'albergo e prendere nuovi accordi da lì.

"Controllate lo stato del vostro volo prima di andare in aeroporto. La maggior parte di queste notifiche non avviene all'ultimo minuto", ha detto Keyes. "Risparmiatevi il viaggio in auto fino all'aeroporto".

Keyes ha detto alla CNN Travel in un'intervista che dovreste iscrivervi agli avvisi di testo gratuiti delle compagnie aeree sullo stato dei voli quando acquistate il biglietto. Dovreste anche scaricare l'app del vostro vettore.

È anche possibile inserire la compagnia aerea e il numero di volo direttamente nella barra di ricerca di Google per recuperare lo stato dei voli. Questo è utile anche per gli amici o i familiari che sono in attesa di venirvi a prendere.

Keyes suggerisce anche di controllare il sito web FlightAware per monitorare le tendenze dei voli più grandi in tutto il Paese.

Se siete già in aeroporto

A volte i ritardi e le cancellazioni avvengono dopo l'arrivo in aeroporto. Una volta ricevuta la cattiva notizia, cosa si deve fare?

Keyes dice di recarsi il più velocemente possibile al banco degli agenti della compagnia aerea e di prepararsi a fare multitasking mentre si è in fila.

Veloce è la parola chiave. "Farà la differenza chi arriva per primo. È il primo ad arrivare, il primo a servire. Posizionarsi vicino alla scrivania può essere vantaggioso", dice Keyes.

E poi potreste voler chiamare il vostro operatore mentre aspettate. A seconda della posizione in fila, potrebbe essere più veloce contattare un call center. "Qualunque cosa accada per prima, è ottima", ha detto.

Le chiamate ai numeri nazionali statunitensi potrebbero avere attese molto lunghe. Keyes suggerisce di provare a rivolgersi a un call center internazionale del proprio vettore.

"La maggior parte dei viaggiatori statunitensi non pensa di chiamare la linea di assistenza canadese di Delta. Potreste riuscire a contattare un agente molto più velocemente. Tutti possono gestire le prenotazioni allo stesso modo".

Secondo American Airlines, è possibile anche utilizzare un chiosco self-service. "Scannerizzate la vostra carta d'imbarco o inserite il vostro record locator per vedere i dettagli aggiornati del vostro viaggio. Da qui potete anche cambiare volo e stampare le nuove carte d'imbarco".

Il sito di consigli di viaggio Travel Lens suggerisce di utilizzare i social media a proprio vantaggio.

"Non tutti i team del servizio clienti sono disponibili come dovrebbero e contattarli telefonicamente non è sempre facile", ha dichiarato in un'e-mail alla CNN Travel.

Le compagnie aeree tengono molto alla loro reputazione sui social media e piattaforme come Twitter sono un ottimo modo per mettersi in contatto con un dipendente". Se utilizzate Twitter per contattarlo, è importante che restiate educati e calmi, perché questo giocherà a vostro favore".

L'atteggiamento e la ricerca contano

Sia che abbiate a che fare con un agente di persona o al telefono, il modo in cui affrontate le cose può fare una grande differenza. A cominciare dall'atteggiamento.

"Il miele attira più mosche dell'aceto", ha detto Keyes. "Guardate la situazione dal punto di vista degli agenti della compagnia aerea. Hanno avuto a che fare con clienti irascibili fin dall'inizio della pandemia. L'agente è quello che ha la maggiore capacità di aiutarvi".

"Chiedere con gentilezza e simpatia è molto più probabile che si ottenga quello che si vuole piuttosto che fare lo stronzo".

Ha dato un altro consiglio quando è il vostro turno di parlare con un agente di nuovi accordi: "Venite preparati a proporre le vostre opzioni. Fare le proprie ricerche è assolutamente utile".

L'agente può accelerare le cose se, durante l'attesa, avete già cercato nuovi itinerari e possibili proposte. Siate pronti a spiegare cosa volete.

Se avete prenotato tramite Expedia o un altro sito di terze parti, dovrete trattare con loro in caso di cancellazione.

Se il prezzo è lo stesso, Keyes suggerisce di prenotare direttamente con la compagnia aerea. Nel caso in cui qualcosa vada storto, "è molto più complicato avere più polizze" quando si prenota tramite terzi.

US PIRG, un gruppo di difesa dei consumatori, suggerisce di evitare, se possibile, gli scali quando si prenota. Più volte ci si ferma, più aumentano le possibilità che qualcosa vada storto.

Il gruppo sostiene anche il consiglio di Keyes di essere gentili ed educati con gli agenti, ma dice anche che i consumatori dovrebbero essere persistenti nel cercare di risolvere la situazione in modo soddisfacente.

Aiuto da altre compagnie aeree

"Le possibilità di ottenere un rimborso sono elevate quando si tratta di voli cancellati per motivi diversi dal meteo. Le compagnie aeree, tuttavia, di solito cercano di dirottare i passeggeri su altre compagnie aeree. In questo caso, vi consigliamo di chiamare direttamente l'assistenza clienti della compagnia aerea per esplorare tutte le opzioni, invece di aspettare in lunghe file che gli agenti al gate vi aiutino", ha dichiarato Jeff Klee, amministratore delegato di CheapAir.com, in un'e-mail.

La cooperazione tra le compagnie aeree potrebbe giocare a vostro favore.

"Quando i voli vengono cancellati, molte compagnie aeree hanno la possibilità di mettervi su un volo di un altro vettore perché hanno accordi di interlinea", ha dichiarato alla CNN Travel Lousson Smith, specialista delle operazioni di prodotto di Going.com.

"Questo significa, ad esempio, che se Delta ha interruzioni di servizio ma American ha un volo per la vostra destinazione, potreste essere in grado di salire su quel volo".

"Se decidete di non essere imbarcati su un volo successivo e prenotate un nuovo biglietto di tasca vostra, avete diritto a un rimborso in contanti, anche se questo potrebbe non aiutarvi a raggiungere la vostra destinazione", ha aggiunto Smith. "Come tutti sappiamo, i voli dell'ultimo minuto sono molto costosi".

Intrappolati per la notte

Cosa fare se sembra che non si riesca a partire fino al giorno successivo e non ci si trova nella propria città?

"Chiedete alla compagnia aerea di sistemarvi in un albergo o di darvi un voucher per l'albergo. Potrebbero farlo o non farlo. Non è obbligatorio per legge", ha detto Keyes.

È meno probabile che lo facciano se il problema è legato alle condizioni meteorologiche, piuttosto che se si tratta di un problema meccanico dell'aereo o di problemi di personale.

Molte compagnie aeree si sono impegnate a offrire buoni pasto e hotel in alcuni casi. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha un cruscotto che tiene traccia di questi impegni.

Ciò che si può ottenere dipende dalla compagnia aerea stessa e dalle circostanze specifiche del motivo per cui il volo è stato cancellato.

Conoscere le politiche. Per esempio, Delta Air Lines afferma che in alcune circostanze fornirà un voucher per l'hotel quando il ritardo è compreso tra le 22:00 e le 6:00.

Qualsiasi cosa facciate, chiedete almeno, ha detto Keyes. È improbabile che venga offerto un voucher per l'hotel e persino per il trasporto a terra e i pasti.

Inoltre, la vostra carta di credito potrebbe essere vostra amica in questa situazione.

"La buona notizia è che molte carte di credito offrono protezioni per i viaggi, come il rimborso se la cancellazione del volo costringe a prendere un hotel, i pasti, ecc.". ha detto Smith. Queste protezioni di viaggio sono in genere incluse automaticamente finché si utilizza la carta per pagare il volo". Cercate su Google la vostra carta di credito e le protezioni di viaggio per vedere quali sono le offerte specifiche della vostra carta".

Se il volo è stato ritardato e non cancellato, si può decidere di aspettare in aeroporto. A seconda della vostra situazione personale, rifugiarsi lì per cinque o sei ore potrebbe essere più facile che andare e tornare da un hotel. Inoltre, Keyes ha detto di verificare se c'è un hotel all'interno dell'aeroporto.

The Points Guy consiglia di cercare di entrare in una lounge dell'aeroporto, se possibile, dove è possibile ricaricare il telefono e riposare più facilmente.

Rimanere al sicuro. Se le condizioni meteorologiche estreme causano disagi nei viaggi aerei, provare a viaggiare su strada potrebbe essere pericoloso. Per quanto sia frustrante rimanere fermi, è sempre meglio arrivare in ritardo che non arrivare affatto.

Assicurazione di viaggio e ricevute

Considera l'acquisto di un'assicurazione di viaggio, consiglia Airport Parking Reservations in un'e-mail a CNN Travel.

La maggior parte delle polizze assicurative di viaggio fornisce una copertura aggiuntiva per l'incertezza del viaggio. La copertura aggiuntiva diventa solitamente applicabile se il volo viene posticipato di oltre 12 ore a causa di uno sciopero, di condizioni meteorologiche avverse o di un guasto meccanico".

Il sito consiglia inoltre di conservare le ricevute degli acquisti effettuati in aeroporto. Potete cercare di recuperare il denaro dalla compagnia aerea in un secondo momento.

Ma limitatevi alle cose essenziali. "Le compagnie aeree pagano però solo le spese 'ragionevoli', quindi è improbabile che vi venga restituito il denaro per acquisti come alcolici, pasti costosi o hotel stravaganti". "

Diritti di rimborso per il volo

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti afferma che avete diritto al rimborso del costo del biglietto a causa di una cancellazione o di un "ritardo significativo" e se decidete di non viaggiare.

Questa politica è valida indipendentemente dal motivo per cui la compagnia aerea cancella o ritarda il volo. Tuttavia, ciò che costituisce un "ritardo significativo" rimane aperto all'interpretazione.

Secondo il sito web del DOT, "non ha definito in modo specifico cosa si intende per "ritardo significativo". Il diritto al rimborso dipende da molti fattori, tra cui la durata del ritardo, la durata del volo e le circostanze particolari. Il DOT stabilisce se si ha diritto a un rimborso in seguito a un ritardo significativo, caso per caso".

Tomasz Pawliszyn, CEO di AirHelp, ha dichiarato in un'e-mail alla CNN Travel che i viaggiatori dovrebbero cercare di evitare i voucher.

"Se ai viaggiatori viene negato l'imbarco, non dovrebbero offrire il loro posto in cambio di vantaggi o di un voucher. Se lo fanno, potrebbero rinunciare al loro diritto a qualsiasi risarcimento aggiuntivo", ha detto Pawliszyn. "Naturalmente, se la compagnia aerea fa un'offerta abbastanza convincente, potrebbero preferire accettarla".

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel febbraio 2022 e viene aggiornato periodicamente. Gregory Wallace e Pete Muntean della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com