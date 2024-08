Cosa fare con il tuo 401 (k) in un mercato altamente volatile

Benvenuti anche: Le aspettative che la volatilità continui per un futuro prevedibile. Gli strateghi di investimento del TIAA, società di consulenza per la pensione, si aspettano che duri almeno fino alle elezioni presidenziali, ha dichiarato Doug Ornstein, direttore del team di gestione patrimoniale del TIAA. Questo grazie all'incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali, alle preoccupazioni sui tassi di interesse e sui fattori economici come le richieste di disoccupazione, nonché ai rischi geopolitici.

Ma se stai investendo in un 401(k), le drammatiche vicende del mercato non sono un motivo per prendere azioni drammatiche con il tuo portafoglio. Non solo i giorni in cui il mercato è in calo e le fasi di volatilità sono normali, ma possono anche creare buone opportunità di acquisto per i gestori dei fondi in cui sei investito. "È importante ricordare che ci sono sempre tasche di opportunità dall'altra parte della tempesta", ha dichiarato Quincy Krosby, chief global strategist di LPL Financial, in una dichiarazione.

Andy Smith, direttore esecutivo di financial planning di Edelman Financial Engines, lo dice in questo modo: "Separate le tue emozioni dal tuo denaro. Ci saranno giorni in cui il mercato salirà e giorni in cui scenderà. Concentrati sul tempo che passi in borsa invece di cercare di prevederne i tempi".

Il suo punto: è impossibile sapere il momento migliore per uscire dal mercato e poi il momento migliore per rientrarci.

Inoltre, Ornstein ha dichiarato che "solitamente, i migliori giorni in borsa seguono i peggiori". Negli ultimi 20 anni, se fossi rimasto completamente investito in borsa, i tuoi rendimenti medi annui sarebbero stati quasi il doppio di quelli che avresti ottenuto se avessi perso i 10 migliori giorni.

Come investitore di un 401(k), la cosa migliore che puoi fare è risparmiare il più possibile, diversificare i tuoi investimenti per minimizzare il rischio e la volatilità del tuo portafoglio e riconsiderare la tua allocazione degli asset se questa si allontana troppo dalla tua scelta iniziale, ha dichiarato Smith.

Controllare se devi riconsiderare la tua allocazione degli asset è qualcosa che dovresti fare almeno una volta all'anno - ma la maggior parte delle persone non lo fa.

Immagina di aver creato un portafoglio del 70% in azioni e del 30% in obbligazioni, ma ora si è trasformato in un 60/40. Se il 70/30 è ancora la giusta allocazione per te, data la tua situazione e il tuo orizzonte temporale, puoi chiedere al tuo amministratore del 401(k) di riconsiderare i tuoi investimenti attraverso il portale online del tuo piano.

Se sei a cinque o dieci anni dalla pensione, Smith ha dichiarato che la raccomandazione è anche di risparmiare il più possibile e diversificare, ma potresti voler iniziare a ridurre gradualmente il rischio del tuo portafoglio abbassando leggermente la tua allocazione azionaria rispetto a quando il tuo orizzonte temporale era più lungo.

E per chiunque si senta turbato dalla volatilità, ricorda periodicamente che anche i mercati orso non hanno fermato l'aumento a lungo termine delle azioni nel tempo. Ad esempio, l'S&P 500 è aumentato di più dell'80% dall'agosto 2019 a ieri. E dal 1960 ci sono state molte più annualità positive per l'S&P 500 che negative, ha dichiarato Smith.

Leggi anche: