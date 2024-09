'Cosa fa scattare questa ostilità?': Il dibattito sui sindaci in Brasile si trasforma in un'incongruenza, mentre un candidato attacca l'avversario usando una sedia, in diretta.

Immagini in diretta del dibattito, trasmesso in diretta su TV Cultura domenica, catturano un acceso confronto tra José Luiz Datena e Pablo Marçal. Lo scontro si intensifica, portando Datena a lanciare la sua sedia verso Marçal.

In un'intervista successiva a TV Cultura, Datena ha confessato di aver aggredito Marçal, che è stato ricoverato a causa delle sue ferite. La ragione dell'aggressione, secondo Datena, è stata che Marçal ha sollevato vecchie accuse di molestie sessuali contro di lui, che erano state respinte diversi anni prima per mancanza di prove concrete.

Le accuse risalgono a 11 anni fa e avevano causato notevole tumulto all'interno della famiglia di Datena, ha spiegato.

Marçal è stato trattato all'Ospedale Sírio Libanês e successivamente dimesso. La sua squadra ha riferito possibili lesioni nella zona del petto e difficoltà respiratorie. Tuttavia, sebbene ci fosse trauma al petto e al polso, non ci sono state complicazioni gravi.

Marçal ha tracciato paralleli tra l'incidente e precedenti attacchi, come il tentativo di assassinio di luglio dell'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la stoccata all'ex Presidente brasiliano Jair Bolsonaro durante le elezioni del 2018, pubblicando un post su Instagram che mostrava tutti e tre gli incidenti con la domanda "Perché tutto questo odio?"

I candidati rimanenti, Guilherme Boulos, Marina Helena, Ricardo Nunes e Tabata Amaral, hanno continuato il dibattito dopo l'aggressione. TV Cultura si è detta dispiaciuta per l'incidente e ha proseguito la discussione secondo le regole stabilite, a condizione che gli altri concorrenti fossero d'accordo.

La squadra di Marçal ha annunciato l'intenzione di intraprendere azioni legali.

Secondo la squadra di Marçal, Datena lo ha aggredito codardamente, colpendolo alle costole con una sedia di ferro. Hanno anche lamentato che il dibattito è continuato in sua assenza.

CNN si è messa in contatto con la polizia di São Paulo, così come con i team di entrambi Datena e Marçal per un commento.

