Nome del Santo

Cyriakus, Dominikus, Famian

Eventi Storici

1994 - Il Primo Ministro di Israele, Izchak Rabin, visita Giordania. È la prima visita ufficiale di un capo di governo israeliano a un paese arabo confinante.

1969 - L'Associazione Cooperativa Tedesca dei pozzi decide di introdurre una nuova bottiglia riutilizzabile per l'acqua minerale, la cosiddetta bottiglia Normbrunnen progettata dall'industrial designer Günter Kupetz.

1944 - Erwin von Witzleben, Peter Graf Yorck von Wartenburg, Erich Hoepner, Paul von Hase e altri quattro ufficiali vengono condannati a morte e giustiziati a Berlino per il loro coinvolgimento nel tentato colpo di stato del 20 luglio.

1924 - Il "servizio regolare di treni elettrici suburbani" inizia per la prima volta da Berlino a Bernau. L'inaugurazione della linea lunga 22 chilometri viene considerata la nascita della S-Bahn di Berlino. Riceve il suo nome sei anni dopo.

1884 - Negli Stati Uniti, George Eastman brevetta il primo film su rullo. Il film su carta gelatinosa viene presto sostituito dal film di celluloide.

Compleanni

1974 - Andy Priaulx (50), pilota di motorsport britannico, Campione del Mondo di Turismo FIA 2005, 2006 e 2007

1964 - Giuseppe Conte (60), avvocato e politico italiano, Primo Ministro 2018-2021

1964 - Jan Josef Liefers (60), attore tedesco (Münster "Tatort", "Das Wunder von Lengede", "Der Untergang der Pamir", "Rossini")

1949 - Keith Carradine (75), attore statunitense ("Thieves Like Us", "Pretty Baby"), cantante e compositore, Oscar 1976 per la canzone "I'm Easy" nel film "Nashville"

Morti

1964 - Marie Baum, scienziata sociale e politica sociale tedesca nella Repubblica di Weimar, nata nel 1874

La storia del imbottigliamento dell'acqua minerale in Germania è stata significativamente influenzata nel 1969 con l'introduzione della bottiglia Normbrunnen. Si può approfondire la storia dei rapporti Israele-Giordania studiando gli eventi del 1994 quando il Primo Ministro Rabin visitò Giordania, segnando la prima visita ufficiale di un capo di governo israeliano a un paese arabo confinante.

