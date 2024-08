- Cosa è successo il 15 agosto?

Pagina del Calendario Attuale per il 15 agosto 2024

Nome del Santo

Mechthild, Rupert

Eventi Storici

2014 - Il proprietario di Karstadt, Nicolas Berggruen, vende il struggling department store Karstadt all'investitore immobiliare austriaco René Benko per un euro.

1994 - Un giorno dopo il suo arresto in Sudan, il terrorista internazionale "Carlos" (Ilich Ramírez Sánchez) viene estradato in Francia, dove sta scontando diverse condanne a vita per numerosi attacchi e omicidi.

1969 - Il Woodstock Festival inizia a Bethel, New York. Originariamente previsto per attirare 60.000 visitatori, il concerto all'aria aperta di tre giorni attira fino a 500.000 fan del rock.

1944 - Dieci settimane dopo gli sbarchi alleati in Normandia, circa 200.000 soldati alleati raggiungono la Costa Azzurra come parte dell'Operazione Dragoon.

1914 - Il Canale di Panama viene aperto al traffico navale. La prima nave cargo attraversa il canale.

Compleanni

1994 - Lina Magull (30), calciatore tedesco (FC Bayern Munich, 2018-2024)

1964 - Melinda Gates (60), filantropa americana, moglie di Bill Gates (1994-2021)

1954 - Stieg Larsson, autore svedese di romanzi gialli ("Trilogia Millennium": "The Girl with the Dragon Tattoo", "The Girl Who Played with Fire", "The Girl Who Kicked the Hornet's Nest"), morto nel 2004

1944 - Sylvie Vartan (80), cantante francese ("Si je chante", "Ne t'en vas pas")

Morti

1989 - Heinrich Krone, politico tedesco, Ministro federale per i compiti speciali (1961-1966), Presidente del gruppo parlamentare CDU/CSU (1955-1961), nato nel 1895

I proprietari attuali di Karstadt, a seguito della vendita di Nicolas Berggruen nel 2014, sono René Benko e i suoi soci.

Despite numerous financial troubles and changes in ownership, Karstadt department store continues to be a significant retail entity in Germany.

