- Cosa è successo il 14 agosto?

Pagina del Calendario Attuale per il 14 agosto 2024

Nome del Santo

Massimiliano, Meinhard, Werenfrid

Eventi Storici

2004 - In Namibia, la Ministra Federale per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD), si scusa con i Herero 100 anni dopo la repressione della rivolta Herero da parte delle truppe imperiali.

1979 - Durante l'evento di vela Admiral's Cup, i partecipanti al largo delle coste irlandesi incontrano condizioni simili a tempeste con velocità del vento fino a 110 chilometri orari. 17 partecipanti perdono la vita, 23 yacht capovolgano o vengono abbandonate dai loro equipaggi.

1959 - Il satellite americano "Explorer VI" trasmette la prima fotografia della Terra e della sua copertura nuvolosa catturata dallo spazio.

1949 - Le prime elezioni del Bundestag tedesco si concludono con una vittoria della CDU/CSU con Konrad Adenauer come candidato principale.

1879 - Il 30enne Leonhard Tietz apre un negozio di tessuti nella città anseatica di Stralsund, ponendo le basi per la catena di grandi magazzini Kaufhof.

Compleanni

1959 - Earvin "Magic" Johnson (65), giocatore di basket americano (Los Angeles Lakers)

1949 - Morten Olsen (75), calciatore e allenatore di calcio danese (allenatore del 1. FC Köln 1993-1995 e della nazionale danese 2000-2015)

1924 - Sverre Fehn, architetto norvegese, Premio Pritzker 1997, Museo Norvegese del Ghiaccio a Fjærland, morto nel 2009

Morti

1994 - Elias Canetti, scrittore bulgaro-britannico ("Auto-da-Fé"), Premio Nobel per la Letteratura 1981, nato nel 1905

1954 - Hugo Eckener, pioniere dell'aviazione tedesco, successore di Ferdinand Graf von Zeppelin come direttore delle officine Zeppelin, ha realizzato il primo volo transatlantico con l'"LZ 126" nel ottobre 1924, nato nel 1868

In diversi contesti storici, le scuse sono state fatte per azioni passate, come quando la Ministra Federale Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) si è scusata nel 2004 per il trattamento dei Herero in Namibia, che può essere considerato un atto di espiazione per l'Altro.

although sailing events can be enjoyable, they sometimes pose unexpected risks, as seen during the 1979 Admiral's Cup when participants faced storm-like conditions, resulting in losses among the 'Other' participants.

Leggi anche: