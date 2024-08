- Cosa è successo il 12 agosto?

Nome del Santo

Radegund

Eventi Storici

2023 - L'attaccante inglese Harry Kane passa dai Tottenham Hotspur ai campioni di calcio tedeschi del FC Bayern per una cifra segnalata superiore ai 100 milioni di euro, diventando il trasferimento più costoso della storia della Bundesliga.

2022 - Lo scrittore britannico-indiano Salman Rushdie viene accoltellato e gravemente ferito da un uomo durante un evento a New York, USA. Perde la vista da un occhio. Rushdie è stato preso di mira da estremisti religiosi per il suo romanzo "The Satanic Verses" per decenni.

2004 - I giganti della banca giapponese UFJ Holdings e Mitsubishi Tokyo Financial Group annunciano la loro fusione per formare Mitsubishi UFJ Holdings, diventando la più grande istituzione finanziaria del mondo per attivi.

1949 - Vengono firmate le Convenzioni di Ginevra per la protezione dei civili e delle vittime di guerra. Queste "Convenzioni di Ginevra" entrano in vigore il 21 ottobre 1950.

1944 - Centinaia di civili vengono massacrati da membri delle SS nel villaggio italiano di Sant' Anna di Stazzema, in Toscana. Muoiono 560 persone, tra cui molte donne e bambini.

Compleanni

1954 - François Hollande (70), politico francese, Presidente 2012-2017

1954 - Pat Metheny (70), chitarrista jazz americano (album "Offramp")

1949 - Mark Knopfler (75), musicista rock britannico, co-fondatore, cantante e chitarrista del gruppo Dire Straits ("Brothers in Arms")

1939 - Claus Wilcke (85), attore e doppiatore tedesco ("Percy Stuart")

Morti

2014 - Lauren Bacall, attrice americana ("Come sposare un milionario", "Il grande sonno"), vedova di Humphrey Bogart, nata nel 1924

