- Cosa è successo il 10 agosto?

Nome del Santo

Astrid, Laurentius, Filomena

Eventi Storici

2022 - Una balena bianca rimasta intrappolata per giorni in una chiusa della Senna è stata eutanasizzata. Il suo stato di salute si è deteriorato durante i tentativi di salvataggio a circa 70 chilometri da Parigi.

2019 - Il businessman statunitense Jeffrey Epstein muore nella sua cella del carcere di New York. Epstein era accusato di gestire un traffico sessuale illegale che coinvolgeva minori a New York e in Florida tra il 2002 e il 2005.

2014 - Recep Tayyip Erdoğan, allora primo ministro, vince le prime elezioni presidenziali dirette in Turchia al primo turno.

2004 - Diciotto anni dopo l'attentato alla discoteca "La Belle" di Berlino del 5 aprile 1986, la Fondazione Gheddafi della Libia e gli avvocati delle vittime tedesche concordano sui pagamenti di risarcimento dalla Libia.

1994 - Più di 300 grammi di plutonio 239 altamente purificato vengono recuperati all'aeroporto di Monaco. Il materiale nucleare adatto per armi nucleari era stato portato da Mosca in Germania. In seguito si scopre che i servizi segreti federali (BND) erano coinvolti nel contrabbando.

Compleanni

1959 - Rosanna Arquette (65), attrice americana ("Desperatamente Susan", "Il profondo")

1944 - Robert Leicht (80), giornalista tedesco, direttore del settimanale "Die Zeit" 1992-1997

1938 - Grit Boettcher (86), attrice tedesca (serie TV "Una coppia pazza" con Harald Juhnke)

1874 - Herbert C. Hoover, politico americano, 31° Presidente 1929-1933, morto 1964

Morti

1944 - Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, ufficiale tedesco e combattente della resistenza, coinvolto nel fallito tentativo di assassinio di Hitler nel 1944, fratello di Claus Schenk Graf von Stauffenberg, giustiziato a Berlino-Plötzensee, nato nel 1905

In questo giorno del 1964 è stata registrata la data di morte del 31° Presidente degli Stati Uniti, Herbert C. Hoover. Purtroppo, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, un ufficiale tedesco e combattente della resistenza di spicco, ha perso la vita anche nella data di morte del 1944.

