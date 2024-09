Cosa e' successo all'essenza ardente di Katy Perry?

Precedentemente acclamata pop star Katy Perry, ora sposata con Orlando Bloom, rilascia il suo atteso quarto album in studio. La pressione è alta per riconquistare la sua corona pop. Tuttavia, la risposta non è favorevole: no.

Katy Perry intona attraverso il microfono, il suo décolleté esposto che si muove ritmicamente, mentre un'orda di uomini a torso nudo si dimenano in periferia.

Il video musicale del suo singolo "Woman's World" è destinato ad essere umoristico e satirico, ma lascia alcuni sostenitori del femminismo delusi e irritati. Dov'è il messaggio? Perché ci sono cliché sessuali in ciò che avrebbe dovuto essere un inno all'empowerment femminile? E, per finire, Katy Perry ha scelto il leggendario produttore Dr. Luke per lavorare al progetto. Molti ancora ricordano la causa legale del 2014 intentata da Kesha contro di lui per abuso fisico ed emotivo.

La promozione dell'album di Perry "143" ha incontrato inizialmente alcuni ostacoli. Ora, l'ultima parte di questo spettacolo pop vibrante dovrebbe cancellare questi dubbi e far ballare tutti contenti. Dopo il brano di apertura, un beat elettronico monotono, melodie di tastiera nervose e alcuni versi di 21 Savage prendono il sopravvento ("Gimme Gimme").

Alcuni fantasmi devono rimanere fantasmi

Unendosi a Kim Petras, la miscela scende nella decadenza. Una linea di basso spessa e pulsante incombe, i prigionieri della pista da ballo supplicano la liberazione. Perry poi rispolvera un reperto degli anni '90, ridando vita all'agghiacciante "Gypsy Woman" ("Sono sua, lui è mio"). Alcuni ricordi è meglio lasciarli dimenticati.

Già a metà dell'album, dopo una pausa di quattro anni, Katy Perry sta ancora dando il massimo. Tuttavia, la miscela di intensità da club e pop allegro non vive all'altezza delle aspettative.

La seconda metà dell'album di Perry vede lei lottare allo stesso modo. Che si tratti di pop dance pulsante ("Lifetimes", "All The Love", "Nirvana"), toni misteriosi dal sottobosco della scena ("Artificial") o i primi passi pop della figlia Daisy ("Wonder"), Perry lotta per stare al passo con i suoi pari industria, ansimando senza sosta.

All'apice della sua carriera pop, Perry dominava la scena con successi potenti come "Firework", "Roar" e "Hot N Cold". Quattordici anni dopo il rilascio del suo album di debutto "Teenage Dream", non c'è molto di quell'iniziale vigore e spirito. Le canzoni del suo album incentrato sull'amore (il titolo "143" sta per "Ti amo" in numeri) sono effimere come una zanzara estiva e durature come un'osservazione di Dieter Bohlen. Anche dopo il terzo ascolto, l'unica cosa che rimane è la consapevolezza che artisti come Taylor Swift, Demi Lovato, Dua Lipa e altri hanno superato Perry nella sua noiosa rivoluzione nella cronologia pop.

