Cosa è aperto e chiuso a Natale 2023?

Quest'anno la vigilia di Natale cade di domenica, quindi alcuni servizi bancari e postali saranno già chiusi. Quest'anno il Natale cade di lunedì.

Come sempre, controllate gli orari dei negozi locali prima di uscire.

Ecco cosa è aperto e chiuso la vigilia e il giorno di Natale 2023.

Vendita al dettaglio

- La maggior parte dei negozi Target sarà aperta dalle 7.00 alle 20.00 ora locale la vigilia di Natale. Saranno chiusi il giorno di Natale e riapriranno con orari regolari il 26 dicembre.

- Walmart è aperto con orario normale la vigilia di Natale e chiuso il giorno di Natale.

- I negozi Best Buy saranno aperti dalle 8.00 alle 19.00 ora locale la vigilia di Natale e chiusi il giorno di Natale.

- I negozi JCPenney saranno aperti dalle 9.00 alle 18.00 ora locale la vigilia di Natale e saranno chiusi il giorno di Natale.

- I negozi Macy's saranno aperti dalle 8 alle 19 della vigilia e chiusi il giorno di Natale.

- I negozi Nordstrom e Nordstrom Rack saranno aperti la vigilia di Natale con orari limitati e resteranno chiusi il giorno di Natale.

- I negozi TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra e Homesense saranno aperti dalle 7 alle 18 la vigilia di Natale e chiusi il giorno di Natale.

- Kohl's è aperto dalle 7.00 alle 18.00 la vigilia di Natale e chiuso il giorno di Natale.

Negozi di alimentari

- I negozi Whole Foods sono chiusi il giorno di Natale, ma sono aperti con orari modificati la vigilia.

- Kroger opererà con orario ridotto (dalle 9 alle 21) e sarà chiuso il giorno di Natale.

- Tutti i negozi Publix chiuderanno alle 19.00 della vigilia e per tutto il giorno del giorno di Natale.

- Aldi chiuderà prima la vigilia di Natale e resterà chiuso il giorno di Natale.

- Trader Joe's chiuderà alle 17.00 della vigilia e chiuderà tutto il giorno di Natale.

- Costco chiuderà la vigilia di Natale dalle 8:30 alle 17:00 e resterà chiuso a Natale.

- Wegmans chiuderà alle 18.00 della vigilia e sarà chiuso il giorno di Natale.

- I negozi Safeway, Albertsons, Jewel-Osco, ACME, Shaw's e Tom Thumb saranno aperti la vigilia di Natale con orario ridotto. I negozi Jewel-Osco, Shaw's e Tom Thumb e le farmacie saranno chiusi il giorno di Natale. I negozi ACME saranno aperti il giorno di Natale con orario limitato, ma la farmacia sarà chiusa.

- Molti negozi Safeway e Albertsons saranno chiusi il giorno di Natale e quelli che saranno aperti avranno orari limitati - verificare gli orari nei negozi locali.

- I negozi Vons saranno aperti la vigilia di Natale e saranno aperti con orari modificati il giorno di Natale.

Farmacie

CVS ha dichiarato che molte sedi saranno aperte per le festività natalizie, ma di verificare con i punti vendita locali prima di visitarle, poiché alcune potrebbero avere un orario ridotto o essere chiuse.

Tutti i punti vendita Rite Aid saranno chiusi il giorno di Natale. La vigilia di Natale alcuni negozi saranno aperti dalle 9.00 alle 19.00 o dalle 9.00 alle 21.00, mentre i negozi aperti 24 ore su 24 chiuderanno alle 21.00.

La vigilia di Natale Walgreens sarà aperto con orario normale, ma gli orari delle farmacie varieranno a seconda delle sedi. Walgreens ha dichiarato che tutte le sue sedi aperte 24 ore su 24 rimarranno tali. Il giorno di Natale, i negozi Walgreens saranno aperti con orari modificati dalle 9.00 alle 18.00. I negozi e le farmacie aperti normalmente per 24 ore rimarranno aperti.

Servizi postali

Non aspettatevi che la posta del Servizio Postale degli Stati Uniti venga consegnata a Natale, in quanto la posta non verrà spedita o ricevuta. Il servizio di ritiro e consegna di UPS non sarà attivo né la vigilia né a Natale, ma è disponibile il servizio UPS Express Critical.

La maggior parte dei servizi FedEx sarà chiusa la vigilia di Natale, ad eccezione di Home Delivery, Custom Critical e degli orari modificati per FedEx Office. FedEx rimarrà chiusa il giorno di Natale, ad eccezione del servizio Custom Critical.

Banche

La maggior parte delle banche segue le festività bancarie della Federal Reserve, quindi la maggior parte degli sportelli sarà chiusa il giorno di Natale. Come sempre, è possibile utilizzare i servizi di mobile banking e i bancomat.

La Borsa di New York e il NASDAQ non saranno aperti il giorno di Natale.

Fonte: edition.cnn.com