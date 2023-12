Cosa devono sapere i viaggiatori in Turchia

L'impatto devastante degli eventi e le scosse di assestamento che ne sono seguite hanno lasciato con il fiato sospeso molti viaggiatori che avevano in programma di visitare il Paese nei prossimi giorni, settimane o addirittura mesi.

Ora in uno stato di emergenza nazionale di tre mesi, la Turchia è un'importante destinazione turistica, che ha attirato 44,6 milioni di arrivi stranieri nel 2022, secondo le statistiche del governo turco.

Molti aspiranti visitatori si saranno diretti verso le principali località e città, in particolare verso le popolari destinazioni costiere per il sole invernale.

Il terremoto ha colpito la città di Gaziantep, nel sud-est della Turchia, vicino al confine con la Siria, intorno alle 4.17 ora locale del 6 febbraio, provocando il crollo di oltre 6.000 edifici.

Mentre ai viaggiatori internazionali è stato sconsigliato di recarsi nelle aree colpite, i viaggi verso le principali destinazioni turistiche - per lo più lontane dalle zone colpite dal sisma - rimangono per lo più inalterati. Ma è inevitabile che ci sia un impatto.

Ecco cosa sappiamo:

Quali sono le aree colpite dal terremoto?

Circa 10 province turche sono state colpite dal sisma, che è stato uno dei più forti a colpire la regione in più di un secolo: Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye e Sanliurfa.

L'antico castello di Gaziantep, uno dei punti di riferimento più rinomati della città turca, è stato gravemente danneggiato dal terremoto.

La città di Aleppo, già devastata da 11 anni di guerra civile, è stata tra le aree più colpite della Siria nord-occidentale, dove più di quattro milioni di persone fanno già affidamento sull'assistenza umanitaria.

I voli per la Turchia sono stati cancellati?

Le compagnie aeree internazionali hanno operato normalmente i voli da e per la Turchia dopo il terremoto.

Tre aeroporti - l'aeroporto turco di Adana (ADA), l'aeroporto di Hatay (HTY) e l'aeroporto internazionale di Gaziantep Oğuzeli (GZT) - sono stati brevemente chiusi dopo il terremoto. Tuttavia, tutti sono stati riaperti.

L'aeroporto di Istanbul, il principale aeroporto internazionale della Turchia, ha continuato a funzionare normalmente.

Turkish Airlines, la compagnia di bandiera turca, sta permettendo ai passeggeri di prenotare nuovamente o di ottenere un rimborso sui voli nazionali e internazionali da e per le "aree colpite dal terremoto" sui voli programmati dal 6 febbraio al 31 marzo, a condizione che siano stati prenotati prima del 9 febbraio 2023.

Quali saranno le conseguenze per i vacanzieri?

Non risulta che i viaggi verso le principali destinazioni turistiche della Turchia abbiano subito gravi interruzioni e la maggior parte di esse è in grado di accogliere i visitatori normalmente.

Ali Kutuk di Likya Nature Travel, un'agenzia di viaggi con sede ad Antalya che offre tour di trekking, ha dichiarato alla CNN Travel che finora l'agenzia ha avuto solo una cancellazione di prenotazioni di gruppo e una nuova prenotazione a causa del terremoto.

"Abbiamo avuto un certo impatto sui tour recenti", afferma, prima di sottolineare che non si aspetta che la situazione influisca sulle prenotazioni estive e che la gente del posto sta ancora facendo piani di viaggio all'interno del Paese. "Continuo ad avere prenotazioni per l'estate".

Antalya dista circa 594 chilometri (369 miglia) dalla città terremotata di Gaziantep in aereo. Istanbul dista circa 850 chilometri (528 miglia). Anche altre importanti destinazioni turistiche come Cappadocia, Canakkle, Bodrum e Marmaris sono lontane dalle zone colpite.

Quali sono i consigli attuali per i viaggiatori internazionali?

Mentre diversi governi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito, hanno esortato i viaggiatori a evitare le zone colpite dal terremoto, al momento non si consiglia ai cittadini di non recarsi nelle aree non colpite della Turchia.

I turisti dovrebbero visitare la Turchia ora?

La maggior parte delle principali destinazioni turistiche turche continuano ad accogliere i visitatori. Per molti nel Paese, il recente terremoto ha reso più urgente la necessità di continuare a recarsi nelle aree non colpite della Turchia per le proprie vacanze.

Molte persone in Turchia dipendono dalle entrate del turismo e, dopo essere state colpite dalla chiusura per pandemia negli ultimi anni, contavano su una ripresa dei visitatori fino al terremoto.

Secondo il World Travel & Tourism Council, nel 2021 il contributo del settore viaggi e turismo della Turchia al PIL è stato di 59,3 miliardi di dollari.

Secondo la Banca Mondiale, i terremoti hanno causato circa 34 miliardi di dollari di danni diretti in Turchia.

Cosa posso fare per aiutare le vittime del terremoto?

La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) ha lanciato due appelli di emergenza per un valore totale di 200 milioni di franchi svizzeri (circa 214 milioni di dollari) per aiutare i soccorsi in entrambi i Paesi.

Molte altre organizzazioni sono impegnate sul campo. Potete contribuire cliccando qui.

Fonte: edition.cnn.com