- Cosa c'è dietro le rivolte in Inghilterra

Attacchi violenti contro gli agenti di polizia, negozi musulmani dati alle fiamme, saccheggi: disordini di destra hanno scosso il Regno Unito per giorni, con decine di agenti di polizia feriti. Più di 400 persone arrestate, prime condanne detentive comminate.

I disordini sono stati scatenati da false affermazioni sull'aggressore sospettato in un attacco con coltello a Southport vicino a Liverpool, dove tre giovani ragazze sono state uccise. Si diceva che il sospetto fosse un immigrato clandestino con un nome musulmano, ma entrambe le affermazioni sono false. Il sospetto è un 17enne nato nel Regno Unito da immigrati ruandesi.

Tuttavia, non c'è fine in vista per i tumulti.

Chi sono i rivoltosi?

Hope not Hate, un'organizzazione specializzata nel monitoraggio dei gruppi di destra nel Regno Unito, riferisce di aver visto attivisti di destra coinvolti nei disordini. Li descrive come potenzialmente la più grave violenza di destra nel Regno Unito dalla Seconda Guerra Mondiale.

L'esperto di sicurezza e terrorismo Peter Neumann di King's College London afferma che non si tratta solo di noti estremisti di destra che si uniscono alle proteste e ai tumulti. Tra loro ci sono molti giovani, hooligans del calcio, donne e persone anziane.

"Questo non dovrebbe tranquillizzarci, ma piuttosto il contrario. Mostra che gli estremisti di destra hanno trovato un modo per portare persone in strada molto oltre la loroown echo chamber", ha detto Neumann all'Agenzia di stampa tedesca.

Quale ruolo gioca internet?

I tumulti sono organizzati e alimentati su piattaforme di social media come Telegram e Twitter. Le liste dei bersagli per le proteste programmate vengono condivise e spesso degenerano in tumulti violenti.

Agitatori come Stephen Yaxley-Lennon, noto come Tommy Robinson, e l'ex conduttore di GB News Laurence Fox, entrambi di destra, non organizzano i tumulti ma contribuiscono ad essi con informazioni errate e forniscono struttura al movimento, spiega Neumann.

"Questo è qualcosa di nuovo. Il ruolo dei social media e della disinformazione sui social media è qualcosa che non avevamo visto con questa chiarezza prima", dice Neumann.

Perché la violenza esplode intorno al tema dell'immigrazione?

Il politologo Anand Menon di King's College fa notare che l'immigrazione non è una priorità per la maggior parte dei britannici. Tuttavia, è stata una parte significativa del dibattito politico negli ultimi anni.

Neumann incolpa le promesse irrealistiche del governo conservatore precedente di ridurre l'immigrazione per aver contribuito a un'atmosfera accesa. Ha notato anche che il linguaggio è diventato più acceso, come quando l'ex Segretario all'Interno Suella Braverman ha definito gli immigrati irregolari che attraversano la Manica in piccole imbarcazioni un "invasione", legittimando il discorso di qualcuno come Tommy Robinson.

Si tratta davvero di questioni sociali?

Il governo conservatore ha aumentato la disuguaglianza nel paese con le sue politiche di austerità dal 2010, dice il sociologo Aaron Winter dell'Università di Lancaster alla dpa. Ciò ha creato un ambiente in cui i residenti di lungo corso potrebbero incolpare i migranti per le misure di austerità, che erano state effettivamente adottate da un governo di destra conservatore, dice.

"La destra estrema viene rappresentata come la voce della classe operaia bianca abbandonata, come la voce del popolo, la maggioranza silenziosa", dice Winter. Gli accademici, i giornalisti e i partiti politici giustificano a volte le affermazioni della destra estrema come legittime lamentele della classe operaia, rendendole accettabili nella società civile.

Ci sono stati tali tumulti in Germania in passato?

No, almeno non su questa scala. Ciò che c'è stato e c'è ancora sono dimostrazioni in cui vengono prese di mira i migranti, soprattutto musulmani, nonché attacchi terroristici di destra, ad esempio contro le case in cui vivono immigrati o loro discendenti.

La violenza di destra è aumentata particolarmente in Germania orientale negli anni successivi alla riunificazione. Ci sono state rivolte razziste, ad esempio a Hoyerswerda e a Rostock-Lichtenhagen, dove nel 1992 una folla di destra si è formata davanti a un edificio che ospitava il Centro di Accoglienza Centrale per Richiedenti Asilo nonché lavoratori vietnamiti a contratto.

La breve e altamente violenta alleanza di destra "Hooligans contro Salafisti" (HoGeSa) ha combattuto battaglie per le strade con la polizia a Colonia nel ottobre 2014. Nel 2018, Daniel H. è stato ucciso a una festa della città di Chemnitz. Nei giorni successivi ci sono state massive proteste, con cittadini di Chemnitz che hanno partecipato insieme ai neonazisti. Erano presenti anche politici dell'AfD e hooligans del calcio. Ci sono state rivolte. Nel 2019, un siriano è stato condannato a nove anni e mezzo di prigione. Il tribunale era convinto che avesse accoltellato la vittima insieme al complice in fuga Daniel H.

Quale ruolo giocano i partiti in Germania?

L'AfD ha ripetutamente utilizzato crimini gravi commessi da immigrati come occasione per fare campagna per il partito e la sua posizione anti-immigrazione in dichiarazioni pubbliche, a volte addirittura sulla scena del crimine.

Ad esempio, a Mannheim, dove alla fine di maggio un 25enne afghano ha ferito cinque uomini con un coltello, uno dei quali, il 29enne poliziotto Rouven Laur, è morto due giorni dopo per le ferite. Partecipanti a una manifestazione dell'AfD a Mannheim hanno sollevato cartelli con slogan come "Chiudi i confini". L'AfD argomenta generalmente che quelli che non entrano nel paese non possono commettere crimini qui.

