Cosa c'è dietro le rivolte in Inghilterra

Il Regno Unito è in stato di emergenza. Quasi quotidianamente, disordini di estrema destra scuotono il paese da quando sono stati accoltellati a morte dei bambini a Southport. Come è successo questo, chi c'è dietro e questi disordini sono paragonabili a incidenti precedenti in Germania? Gli esperti forniscono le risposte.

Attacchi brutali contro gli agenti di polizia, negozi di musulmani dati alle fiamme, saccheggi: per giorni, il Regno Unito è stato scosso da disordini di estrema destra. Dozzine di ufficiali delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. Finora, sono state arrestate più di 400 persone, con le prime condanne detentive già emesse.

I disordini sono scoppiati a causa di false informazioni sull'allegato colpevole di un attacco a coltellate ai bambini a Southport vicino a Liverpool, in cui tre giovani ragazze sono state uccise. Si è detto che l'allegato colpevole fosse un immigrato irregolare con un nome musulmano - ma entrambe le affermazioni sono false. Il sospetto è un 17enne nato nel Regno Unito come figlio di immigrati ruandesi.

Non sembra che ci sia una fine imminente per i disordini. La polizia britannica si aspetta disordini di estrema destra di grandi dimensioni oggi. Si prevedono proteste e possibilmente disordini in 30 luoghi, compresa la capitale Londra, secondo il canale televisivo Sky News, citando fonti di sicurezza.

Chi sono i disordini?

L'organizzazione Hope not Hate, che si specializza nel monitoraggio dei gruppi di estrema destra nel Regno Unito, riferisce che sono stati avvistati attivisti di estrema destra tra i disordini. L'organizzazione parla del possibile peggior episodio di violenza di estrema destra nel Regno Unito dalla Seconda guerra mondiale.

Secondo il security e terrorism expert Peter Neumann del King's College di Londra, tuttavia, non sono solo gli attivisti di estrema destra noti a unirsi alle proteste e ai disordini. Tra loro ci sono molti giovani uomini e hooligans del calcio, nonché donne e persone anziane.

"This is not something that should reassure us, but rather the opposite. It shows that far-right extremists have obviously found a way to bring people onto the streets far beyond their own echo chamber," says the expert in an interview with the German Press Agency.

Che ruolo gioca internet?

I disordini sono organizzati e alimentati su piattaforme di social media come Telegram e X. Le liste degli indirizzi per le proteste programmate, che spesso degenerano in violenti disordini, vengono condivise.

Agitatori come l'attivista di estrema destra Stephen Yaxley-Lennon, noto come Tommy Robinson, e Lawrence Fox, un ex presentatore del canale televisivo di notizie di destra GB News, stanno versando olio sul fuoco. Non stanno organizzando i disordini, ma li alimentano con informazioni errate e danno struttura al movimento, spiega Neumann.

"This is something new. The role of social media, and of disinformation on social media, is something we haven't seen in this clarity before," says the expert.

Chi è il presunto cervello dietro i disordini?

L'attivista di estrema destra Robinson, il cui nome civile è Stephen Yaxley-Lennon, è accusato di aver organizzato e alimentato i recenti disordini in diverse città britanniche da Cipro attraverso reti online. Robinson ha fondato il gruppo English Defense League 15 anni fa, che sostiene di combattere contro la "minaccia dell'Islam".

Robinson è apparentemente a Cipro per evitare un'udienza in tribunale nel Regno Unito. Un giornalista video dell'AFP lo ha filmato questa settimana accanto a una piscina in un hotel a cinque stelle ad Ayia Napa sulla costa sud di Cipro. La polizia cipriota ha detto di presume che Robinson sia ancora sull'isola.

In light of the ongoing far-right riots in the UK, Cyprus has expressed its readiness to cooperate in the investigation of suspected mastermind Tommy Robinson. "We are in contact with the British police, and if they need our support, we are ready to assist," a spokesperson for the Cypriot police said.

Why is violence flaring up around the topic of migration?

Political scientist Anand Menon from King's College emphasizes that migration is not a high priority political issue for Britons. "The polls are quite clear on this," he says in a dpa interview. The majority is relaxed about immigration. Nevertheless, the political debate has often revolved around this topic in recent years.

Neumann holds unrealistic promises by the former Conservative government to reduce immigration numbers partly responsible for the heated atmosphere in the country. This created expectations that could not be met.

The rhetoric has also escalated, for example when the then Home Secretary Suella Braverman spoke of an "invasion" in reference to irregular immigrants crossing the English Channel in small boats. This gave legitimacy to the discourse of a Tommy Robinson, according to Neumann.

Is it really about social issues?

The Conservative government's austerity policies since 2010 have increased inequality in the country, says sociologist Aaron Winter of Lancaster University to dpa. This has created an environment where long-established residents could blame migrants for the austerity measures, which were actually implemented by a conservative, right-wing government, he says.

"The extreme right is portrayed as the voice of the left-behind white working class, as the voice of the people, the silent majority," says Winter. Academics, journalists, and political parties sometimes justify right-wing extremist statements as legitimate complaints from the working class, making them socially acceptable.

Have there been such riots in Germany before?

No, not on this scale. What has happened and continues to happen are demonstrations where migrants, especially Muslims, are targeted, as well as right-wing terrorist attacks, for example on houses where immigrants or their descendants live.

In the years after reunification, right-wing violence escalated particularly in eastern Germany. There were racist riots, for example in Hoyerswerda and in Rostock-Lichtenhagen, where in 1992 a right-wing mob formed in front of a building housing the Central Reception Centre for Asylum Seekers as well as Vietnamese contract workers.

L'alleanza di destra "Hooligans contro Salafisti" (HoGeSa), che ha preso parte a scontri per le strade di Colonia nel 2014, è stata di breve durata e caratterizzata da elevati livelli di violenza. Nel 2018, Daniel H. è stato ucciso durante una festa cittadina a Chemnitz. Nei giorni successivi ci sono state massicce proteste, in cui cittadini di Chemnitz hanno partecipato insieme a neonazisti. Erano presenti anche politici dell'AfD e hooligans del calcio. Ci sono state sommosse. Nel 2019, un siriano è stato condannato a nove anni e mezzo di carcere. Il tribunale era convinto che avesse accoltellato la vittima insieme al complice in fuga Daniel H.

Quale ruolo hanno i partiti in Germania?

L'AfD ha ripetutamente utilizzato crimini gravi commessi da immigrati come opportunità per fare campagna per il partito e la sua posizione anti-immigrazione in dichiarazioni pubbliche, a volte anche sulla scena del crimine.

A Mannheim, ad esempio, un uomo afghano di 25 anni ha ferito cinque uomini con un coltello alla fine di maggio. Uno di loro, il poliziotto di 29 anni Rouven Laur, è morto per le sue ferite due giorni dopo.

I partecipanti a un comizio dell'AfD a Mannheim hanno esibito striscioni con slogan come "Chiudi i confini". L'AfD sostiene generalmente che se le persone non possono entrare nel paese, non possono commettere crimini qui.

L'organizzazione Hope not Hate ha segnalato la presenza di attivisti di estrema destra tra i rivoltosi, suggerendo un possibile legame con l'estremismo di destra. La polizia britannica si attende rivoltosi di estrema destra di grandi dimensioni oggi, evidenziando la minaccia persistente di questa ideologia estremista.

Leggi anche: