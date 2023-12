Cosa c'è da sapere sul 14° emendamento e sugli sforzi per rimuovere Trump dal voto del 2024

Altri importanti ricorsi sono stati respinti per motivi procedurali in Minnesota, Michigan e altri Stati.

Anche se non c'è stata una sfida formale in tribunale in California, il massimo funzionario elettorale dello Stato ha deciso giovedì di mantenere Trump nella lista dei candidati certificati per le primarie del GOP dello Stato, nonostante le pressioni politiche per rimuoverlo.

Altre sfide sono ancora in corso, anche in Oregon, mentre si avvicina il ciclo delle primarie del 2024.

Ecco una sintesi delle complicate questioni legali in gioco.

Cosa dice il 14° emendamento?

Il 14° Emendamento, ratificato dopo la Guerra Civile, stabilisce che i funzionari statunitensi che prestano giuramento di sostenere la Costituzione non possono ricoprire cariche future se hanno "partecipato a un'insurrezione" o se hanno "dato aiuto o conforto" agli insorti.

Tuttavia, la Costituzione non specifica come applicare il divieto, e la formulazione vaga ha portato a chiedersi se si applichi anche alla presidenza.

La disposizione chiave dell'emendamento, la Sezione 3, recita in parte: "Non potrà... ricoprire alcuna carica... sotto gli Stati Uniti... chi, avendo precedentemente giurato... di sostenere la Costituzione degli Stati Uniti, avrà intrapreso un'insurrezione o una ribellione contro la stessa, o avrà dato aiuto o conforto ai suoi nemici".

È già successo in passato?

Il divieto è stato ampiamente utilizzato per squalificare gli ex confederati alla fine del 1800, ma la sua applicazione in contesti diversi dalla Guerra Civile è meno chiara.

Il Congresso ha usato il 14° Emendamento per squalificare un legislatore socialista nel 1919. Nel 2022, un giudice del Nuovo Messico ha rimosso un condannato per la rivolta del 6 gennaio dalla sua posizione di commissario della contea, sulla base del 14° Emendamento.

In quel caso, il funzionario era già stato condannato per un reato legato al 6 gennaio. Trump sta affrontando accuse statali e federali relative alla rivolta del Campidoglio e ai suoi tentativi di rovesciare le elezioni del 2020, ma si è dichiarato non colpevole e non è ancora stato processato.

Quando si parla di Trump, non c'è mai stata una situazione simile nella storia americana. Nessun presidente degli Stati Uniti ha mai fatto qualcosa che potesse far pensare a un'insurrezione, fino ad ora.

È senza precedenti applicare il "divieto di insurrezione" previsto dal 14° Emendamento a qualsiasi candidato alla presidenza, per non parlare di chi è in netto vantaggio per la nomination di un partito importante, come Trump è in testa nei sondaggi del GOP.

Fonte: edition.cnn.com