Cosa c'è da dire a favore e contro investire in startup

Gli Investimenti nelle Startup Portano con Sé un Alto Rischio. "All'inizio Ero Terrorizzata," Ammette Diana zur Loewen. Perché Ha Scegliuto la Strada di un Investitore, la 29-Enne Spiega nel Podcast ntv "Startup - Adesso, Facciamo sul Serio".

Molti la conoscono come influencer, ma Diana zur Loewen investe in startup da diversi anni. Ha iniziato sei anni fa con il suo primo investimento, all'epoca con poche conoscenze della scena delle startup. Questo è cambiato, e da allora ha professionalizzato i suoi investimenti: nel 2020, ha fondato la sua propria holding company, che ha diverse startup nel suo portafoglio.

Una di queste è l'azienda di moda Saint Sass, che presenta body glitteranti, collant statement e intimo. Durante una visita, Diana zur Loewen esamina tutto e fornisce il suo feedback: "Penso che sia fondamentale incontrare sempre i fondatori di persona. È quasi come un matrimonio. Lavorate insieme per tanto tempo, nei momenti buoni e cattivi, e è importante dare feedback. Faccio anche molto social media, quindi posso aiutare anche lì. Ho investito in Saint Sass perché ero una cliente prima e amo veramente i prodotti. È molto emozionante essere direttamente coinvolta nello sviluppo."

I fondatori sono anche felici del loro investitore, che hanno scelto per un motivo. "Diana è entrata con un investimento a cinque cifre e ha portato il pacchetto perfetto," dice Larissa Schmid. "Da un lato, ha questa esperienza nel social media, e dall'altro la sua rete. Entrambi ci portano molto e sono un abbinamento perfetto."

Alto Rischio

Tuttavia, gli investimenti nelle startup comportano un alto rischio, motivo per cui la 29enne consiglia ai suoi follower di non seguire il suo esempio. "Sapevo che sarebbe stato bello sostenere i giovani con i miei mezzi finanziari e cambiare le cose," dice l'investitore. "Ma all'inizio ero terrorizzata. Non puoi semplicemente dire 'ritiro i miei soldi' come in borsa. Devi aspettare determinate situazioni."

Saidi Sulilatu concorda: "In molti casi, non è una buona idea per i privati investire in startup perché il rischio è molto alto per il rendimento promesso," avverte il direttore di Finanztip. "Può arrivare fino alla perdita totale. Pertanto, come privato, dovrei investire solo in startup con i soldi che posso completamente fare a meno."

Nel podcast ntv "Startup - Adesso, Facciamo sul Serio", Diana zur Loewen rivela perché ha scelto la strada dell'investitore. Spiega perché preferisce investire nei fondatori invece che nella moda o nelle vacanze costose, come affronta le critiche sulla sua persona, cosa tiene d'occhio nei suoi investimenti e quali sono i no assoluti nel processo di investimento per lei.

Nonostante il alto rischio associato agli investimenti nelle startup, Diana zur Loewen continua a investire in loro a causa della sua passione per il sostegno ai giovani imprenditori. Il suo primo investimento sei anni fa è stato fatto con conoscenze limitate della scena, ma da allora ha professionalizzato il suo approccio e ha fondato la sua propria holding company nel 2020.

