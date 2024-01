Cosa bisogna avere in magazzino per prepararsi a una tempesta invernale

Per essere sicuri di essere preparati al meglio, iniziate con alcune nozioni di base: Imparare a evitare che le tubature si congelino (ad esempio, si possono aprire gli armadietti sotto i lavandini per far entrare il calore o far gocciolare i rubinetti), testare gli allarmi antifumo e i rilevatori di monossido di carbonio, avere batterie di riserva per radio e torce elettriche, caricare i dispositivi elettronici e considerare le esigenze specifiche di tutti i componenti della casa, come i farmaci.

Secondo Joann Sands, professore assistente clinico presso la Scuola di Infermieristica dell'Università di Buffalo, è necessario avere almeno tre giorni di cibo e acqua per tutti i componenti della famiglia.

Scegliete generi alimentari che abbiano una lunga durata di conservazione, che non richiedano cottura e che non siano troppo salati o speziati, perché questi alimenti vi permetteranno di bere più acqua, raccomandano i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Ecco di cosa fare scorta.

Cibi altamente proteici e non deperibili

Scegliete alimenti come barrette energetiche e barrette proteiche e di frutta che non devono essere refrigerate o congelate, ha detto Sands, che forma gli studenti alla preparazione ai disastri e alle emergenze.

Anche i cereali secchi, il muesli, il burro di arachidi, la frutta secca e il latte pastorizzato non deperibile sono ottimi da avere quando ci si rintana.

Anche se non sono essenziali, gli esperti consigliano di avere a portata di mano cibi di conforto e antistress per affrontare la tempesta.

Prodotti in scatola

Ricordate che in caso di condizioni meteorologiche avverse potrebbe mancare la corrente, quindi è bene avere carni in scatola, frutta, verdura e succhi in scatola pronti per il consumo, oltre a un apriscatole manuale, secondo Ready.gov.

Gli alimenti dietetici, i succhi e le zuppe in scatola possono essere particolarmente utili per le persone anziane o malate, secondo l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze.

Se una lattina è gonfia, ammaccata o corrosa, non mangiatela.

Acqua

Il CDC raccomanda di conservare almeno tre giorni di scorte d'acqua per ogni persona della famiglia e per ogni animale domestico. La FEMA raccomanda di conservare almeno un gallone di acqua per ogni persona della famiglia per ogni giorno.

L'acqua non aperta e imbottigliata in commercio è la riserva idrica più sicura e affidabile, secondo l'agenzia. Se si tratta di acqua acquistata in negozio, assicuratevi di controllare la data di scadenza.

Sacchetti e contenitori di plastica

Assicuratevi di avere a portata di mano anche sacchetti di plastica, in cui avvolgere gli alimenti deperibili, come i biscotti, e riporli in contenitori sigillati, secondo la FEMA.

Piatti, bicchieri e utensili monouso di carta

Se siete senza elettricità e acqua, avere piatti e utensili di carta può aiutarvi a preparare e consumare i pasti in modo sicuro, secondo il CDC.

Pensate ai bambini e agli animali domestici

Durante i preparativi, non dimenticatevi dei bambini e degli animali domestici presenti in casa.

Assicuratevi di avere una scorta sufficiente di latte artificiale e di tutto ciò che può servire a un neonato, compresi i pannolini, dice Sands.

Assicuratevi anche di avere diversi giorni di scorte per gli animali domestici, come farmaci e cibi non deperibili.

(E magari qualche dolcetto, perché le tempeste possono essere stressanti anche per loro).

Prodotti per l'igiene

Controllate di avere i prodotti per l'igiene di cui avete bisogno, tra cui prodotti femminili, carta igienica, salviette umidificate, asciugamani di carta e disinfettante per le mani.

Un kit di emergenza

È sempre bene avere a portata di mano un kit di emergenza in un contenitore portatile vicino all'uscita di casa.

Dovrebbe includere: alimenti non deperibili e una scorta d'acqua per tre giorni, una radio e una torcia elettrica a batteria, batterie extra, un kit di primo soccorso con un manuale, articoli sanitari, fiammiferi in un contenitore impermeabile, un fischietto per segnalare i soccorsi in caso di necessità, indumenti, coperte e sacchi a pelo, carte d'identità, carte di credito e contanti, carta e matite, articoli per le esigenze dei bambini e degli animali domestici ed eventuali articoli speciali come farmaci, lenti a contatto, occhiali, apparecchi acustici e attività per i bambini più piccoli.

Mettete in valigia anche delle mascherine, per proteggervi dai virus stagionali e da Covid-19.

Informazioni sui prodotti in frigorifero

È importante non farsi prendere dal panico e cercare di riempire il frigorifero, ha detto Sands.

"Come farete a conservare questo cibo se non avete la corrente?". Sands ha aggiunto che fare scorta di generi alimentari extra non solo può portare allo spreco di cibo, ma potrebbe danneggiare altri che potrebbero non essere in grado di trovare ciò che stanno cercando.

Se manca la corrente, tenete chiusi gli sportelli del frigorifero e del congelatore il più possibile, per evitare di far uscire l'aria fredda. Secondo Ready.gov, se non aperto, il frigorifero può mantenere il cibo freddo per circa quattro ore.

Buttate via tutti gli alimenti deperibili (carne, pollame, uova o avanzi) che sono stati lasciati a temperature superiori ai 40 gradi Fahrenheit per più di due ore.

Preparate anche la vostra auto

Durante una tempesta invernale dovreste cercare di evitare di viaggiare. Assicuratevi che, se dovete uscire, abbiate il serbatoio pieno di benzina, ha detto Sands.

Inoltre, cercate di avere in auto alcuni oggetti fondamentali in caso di blocco, tra cui un telefono e una batteria del telefono carichi, coperte, cibo e indumenti extra, ha detto Sands. Assicuratevi anche di tenere libero il tubo di scarico per evitare il pericolo del monossido di carbonio, ha aggiunto.

Ecco ulteriori informazioni su cosa mettere in valigia in auto per stare al sicuro.

Suggerimenti da tenere a mente

- Tenete a portata di mano i documenti importanti in caso di evacuazione, tra cui l'assicurazione sulla casa o sull'affitto, le carte di previdenza sociale, i certificati di nascita e i passaporti, ha detto Sands.

- Creare un piano di comunicazione per la famiglia su come mettersi in contatto in caso di separazione durante la tempesta.

- Non portate in casa generatori portatili, fornelli da campo e griglie. Teneteli ad almeno 6 metri di distanza da finestre, porte e bocchette di ventilazione, per evitare l'avvelenamento da monossido di carbonio.

- Fate attenzione ai segni di congelamento e ipotermia. Ecco come possono apparire.

- Organizzatevi per controllare i vostri vicini e amici anziani o disabili.

Fonte: edition.cnn.com