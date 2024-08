- Cosa attira Kitzbühel in autunno

L'estate è ancora in piena attività, ma molti si stanno già preparando per le loro vacanze autunnali nella dorata stagione della caduta delle foglie. Una regione particolarmente bella per questo scopo è il austriaco Kitzbühel. I visitatori possono aspettarsi sentieri escursionistici di prim'ordine, molte prelibatezze culinarie e un paesaggio spettacolare nelle Alpi tirolesi. Questo è ciò che attende gli interessati tra la fine di agosto e ottobre.

Kitzbühel merita una visita in ogni stagione - dalle variate attività sciistiche e natalizie in inverno alle rilassanti vacanze al lago e in montagna in estate. Ma quando il sole basso bagna il Tirolo di luce dorata in autunno, la regione rivela un fascino speciale.

Questo può essere particolarmente sperimentato sui sentieri escursionistici premiati con il marchio di qualità europea: il panorama dei fiori alpini al Kitzbüheler Horn, il Gamsroas, il paradiso dei laghi a Bichlbach o la cascata di Sintersbacher. Su più di 1.000 chilometri di sentieri ben segnalati, gli appassionati di outdoor possono godere del paesaggio impressionante.

Coloro che non osano affrontare da soli i sometimes challenging tours o preferiscono fare escursioni in gruppo possono partecipare alle escursioni guidate gratuite. Per questo, i turisti devono essere in possesso della Kitzbüheler Guest Card, che viene rilasciata dal proprietario sul posto. Solo se si vuole partecipare alle escursioni in gruppo, i vacanzieri sono invitati a coordinarsi in anticipo con le guide escursionistiche sul sito web del turismo di Kitzbühel.

Coloro che non sono interessati alle lunghe escursioni ma vogliono comunque godere del panorama alpino unico possono deliziare il Horn peak breakfast. A seconda della stagione, la cabinovia del Horn parte già alle 4:30 del mattino, portando i vacanzieri a oltre 2.000 metri di altitudine, dove li attende una colazione tirolese all'alba.

Le prelibatezze culinarie di Kitzbühel

Tuttavia, il Horn peak breakfast non è l'unica prelibatezza culinaria. Dalla cucina gourmet ai tradizionali locali alle varie baite, la regione ha abbastanza da offrire, quindi i punti culminanti culinari dell'autunno sono presentati in una guida gourmet. Per questo, le attività di Kitzbühel hanno creato le loro ricette autunnali.

Inoltre, ci sono gli eventi "Kitz Kulinarik" del 30 e 31 agosto, quando i gastronomi di Kitzbühel trasformano il centro storico in un festival culinario, e "Kitz Kulinarik x Piemont" dal 10 al 13 ottobre, dove le specialità come tartufi, pasta, formaggio o vino del Piemonte sono al centro dell'attenzione.

Durante le loro vacanze autunnali, gli escursionisti possono partecipare alle escursioni guidate gratuite a Kitzbühel per esplorare i paesaggi mozzafiato della regione sui sentieri ben segnalati. Dopo una lunga giornata di escursioni, i visitatori possono deliziarsi con le prelibatezze culinarie della regione, comprese la cucina gourmet, i tradizionali locali e le baite, presentati in una guida gourmet autunnale.

Leggi anche: