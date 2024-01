Cosa aspettarsi dal rapporto sui posti di lavoro di venerdì, il conteggio finale del 2023

Sebbene sia di gran lunga inferiore ai 4,79 milioni di posti di lavoro guadagnati nel 2022 - il secondo totale annuale più alto dal 1939 - il 2023 sarà comunque un anno ricco di colpi di scena e guadagni storici per il mercato del lavoro.

A gennaio dello scorso anno, il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4%, un livello che non si vedeva dal 1969, quando Neil Armstrong mise piede sulla luna.

Nell'aprile del 2023, il tasso di disoccupazione dei lavoratori neri ha toccato il minimo storico del 4,7%.

A giugno, il tasso di partecipazione alla forza lavoro delle donne nella prima età lavorativa (25-54 anni) ha raggiunto il massimo storico del 77,8%. Il tasso complessivo di partecipazione alla forza lavoro a novembre è stato del 62,8%, il più alto mai raggiunto dall'inizio della pandemia.

"È stato un anno positivo per gli uomini di colore; è stato un anno positivo per le donne di colore; è stato un anno positivo per le donne in generale", ha dichiarato alla CNN Jane Oates, ex funzionario del Dipartimento del Lavoro e presidente dell'organizzazione no-profit WorkingNation che si occupa di formazione sul lavoro.

L'anno dello sciopero

Il 2023 è stato anche, probabilmente, l'anno del potere dei lavoratori: Se da un lato la pandemia ha spinto molti a rivalutare il proprio percorso professionale e l'equilibrio tra lavoro e vita privata, dall'altro la conseguente stretta del mercato del lavoro ha dato loro il coraggio di cercare altre opportunità. Un tasso di disoccupazione storicamente basso e un numero di posti di lavoro storicamente elevato hanno fatto sì che i lavoratori potessero chiedere una retribuzione migliore, un'assistenza sanitaria migliore o un miglioramento della qualità della vita.

Centinaia di migliaia di lavoratori hanno scioperato nel 2023, dagli scrittori agli attori, dagli infermieri agli operai dell'auto. Persino il presidente Joe Biden ha partecipato ai picchetti, sottolineando lo storico sciopero degli United Auto Workers contro General Motors, Ford e Stellantis.

Anche la Writers Guild of America, con oltre 11.000 membri, e la SAG-AFTRA, che rappresenta 160.000 attori di cinema e televisione, hanno scioperato nel 2023, interrompendo le riprese. È la prima volta dal 1960 che i due sindacati scioperano contemporaneamente.

Un database delle interruzioni del lavoro negli Stati Uniti, realizzato dalla Cornell University School of Industrial and Labor Relations, mostra che ci sono stati 70 scioperi di 100 o più lavoratori che sono durati più di una settimana. Si tratta di un aumento del 59% rispetto all'anno precedente.

Secondo un'analisi della CNN, solo nell'ultimo anno quasi 900.000 lavoratori sindacalizzati hanno ottenuto aumenti salariali immediati del 10% o più.

Una serie di dati contrastanti sul 2023 questa settimana

Le ultime richieste settimanali di disoccupazione, pubblicate giovedì mattina, mostrano che 202.000 persone hanno richiesto per la prima volta il sussidio di disoccupazione per la settimana conclusasi il 30 dicembre, un numero inferiore alle stime di 216.000 persone. Le richieste continue sono state 1,855 milioni, in calo rispetto agli 1,875 milioni della settimana precedente e al di sotto delle stime di 1,881 milioni.

L'ADP ha riferito giovedì che le buste paga private sono aumentate di 164.000 unità a dicembre, un balzo enorme rispetto alle 101.000 unità di novembre, riviste al ribasso, e migliore delle stime di consenso di 125.000 unità, secondo FactSet. Il totale delle assunzioni è spesso considerato un indicatore del numero principale del Bureau of Labor Statistics di venerdì.

"Stiamo tornando a un mercato del lavoro molto allineato alle assunzioni pre-pandemia", ha dichiarato Nela Richardson, capo economista di ADP.

Il Job Openings and Labor Turnover Survey, noto anche come rapporto JOLTS, ha rivelato mercoledì che le aperture di posti di lavoro sono scese a novembre al livello più basso dal marzo 2021. A novembre si sono registrati 8,79 milioni di posti di lavoro destagionalizzati. Secondo FactSet, questo dato è in calo rispetto agli 8,85 milioni di ottobre, rivisti al rialzo, ed è più o meno in linea con le aspettative degli economisti, che si aspettavano 8,77 milioni di posti di lavoro.

Ma i datori di lavoro statunitensi hanno annunciato solo 34.817 tagli di posti di lavoro a dicembre, secondo i dati mensili pubblicati giovedì mattina dalla società di outplacement Challenger, Gray & Christmas. Si tratta di un calo del 24% rispetto a novembre e del secondo totale mensile più basso dell'anno. Anche i tagli di posti di lavoro sono diminuiti del 20% rispetto all'anno precedente.

"Le aziende stanno pubblicando meno offerte di lavoro, ma non stanno licenziando lavoratori e questo mantiene la crescita economica nella colonna positiva del nuovo anno", ha scritto l'economista di FwdBonds Christopher Rupkey in una nota di giovedì. "Il mercato del lavoro non è né troppo caldo né troppo freddo al momento. Lasceremo ai funzionari della Fed il compito di dire se il mercato del lavoro si sta 'riequilibrando' abbastanza da far scendere ulteriormente l'inflazione".

Cosa aspettarsi dal rapporto sui posti di lavoro di dicembre

Secondo le stime di consenso di FactSet, la previsione di 160.000 posti di lavoro aggiunti per l'ultimo mese del 2023 sarebbe inferiore al guadagno netto di 199.000 di novembre, un numero falsato dai lavoratori del settore auto e dagli attori che escono dai picchetti.

Gli economisti prevedono che il tasso di disoccupazione potrebbe salire al 3,8% dal 3,7% del mese precedente.

Un eventuale guadagno netto di posti di lavoro nel dicembre 2023 porterebbe l'attuale periodo di espansione del mercato del lavoro a 36 mesi, il quinto più alto mai registrato.

"Quando si tratta di cercare di risolvere la questione se l'economia sia o meno sulla strada della recessione nel prossimo anno, non ci potrebbe essere notizia economica più importante del pianeta se non il rapporto sui posti di lavoro", ha detto Rupkey alla CNN in un'intervista della scorsa settimana. "Non c'è stata una recessione senza perdita di posti di lavoro, quindi ci sintonizzeremo per vedere se il mercato del lavoro ha perso slancio o meno".

Cosa aspettarsi dal 2024

Un lento ma costante ammorbidimento del mercato del lavoro sottolineerebbe le possibilità della Federal Reserve di ottenere un atterraggio morbido, ovvero un calo dell'attività economica che faccia scendere l'inflazione ma eviti di aumentare la disoccupazione. Un'inflazione più bassa segnalerebbe alla banca centrale la possibilità di procedere a una riduzione dei tassi dopo gli 11 rialzi punitivi degli ultimi due anni.

Le ultime proiezioni economiche dei funzionari della Fed, pubblicate a dicembre, hanno mostrato che prevedono di tagliare i tassi quest'anno per la prima volta da quando hanno dato il via alla loro storica campagna contro l'inflazione nel marzo 2022.

Wall Street non vede l'ora di tagliare i tassi, e alcuni investitori prevedono un primo taglio già a marzo. Ma alcuni funzionari della Fed hanno mitigato l'ottimismo, sottolineando che ci sono ancora rischi che potrebbero sabotare la sconfitta dell'inflazione, tra cui le tensioni geopolitiche e le elezioni presidenziali statunitensi.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha da tempo ammonito che il mercato del lavoro ha bisogno di raffreddarsi dal suo ritmo a rotta di collo e di un migliore allineamento tra il numero di posti di lavoro disponibili e il numero di persone che sperano di accettarli.

Il mese scorso, però, Powell ha riconosciuto che il mercato del lavoro statunitense ha raggiunto un "migliore equilibrio".

Il comitato di politica monetaria della Fed annuncerà la sua prossima decisione sui tassi il 31 gennaio, appena due giorni prima della pubblicazione del primo rapporto sull'occupazione del 2024.

Chris Isidore della CNN ha contribuito a questo articolo.

Fonte: edition.cnn.com