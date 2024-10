Corte di giustizia dell'UE: sicurezza sufficiente necessaria su tutto il territorio per essere designato "paese di origine sicuro"

Nella sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) a Lussemburgo, è stato stabilito che quando uno stato membro dell'UE indica uno stato terzo come paese sicuro di origine nel diritto dell'asilo, tale designazione deve essere applicata uniformemente in tutto lo stato terzo. Questa decisione è stata presa in risposta a un caso che coinvolgeva la Moldavia, che è stata considerata un paese sicuro di origine dalla Repubblica Ceca, con l'eccezione della regione di Transnistria.

In questo caso specifico, un tribunale ceco ha richiesto una consulenza su un caso di asilo e ha espresso interesse nel capire se uno stato terzo perde il suo status di paese sicuro di origine una volta che viola i suoi obblighi ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo durante uno stato di emergenza. Ad esempio, la Moldavia ha dichiarato uno stato di emergenza nel 2022 a causa della crisi energetica e successivamente a causa del conflitto in Ucraina, limitando temporaneamente la libertà di assemblea.

La CGUE ha chiarito che mentre la Convenzione consente tali situazioni, ciò non significa necessariamente che il paese non sia considerato un paese sicuro di origine. Invece, spetta alle autorità degli stati membri dell'UE valutare la situazione e prendere una decisione informata. Il tribunale ceco deve tenere conto delle azioni della Moldavia e della classificazione parziale del paese come paese sicuro di origine nella sua decisione finale.

Gli stati membri dell'UE dovrebbero considerare la Moldavia come paese di origine nel suo insieme quando la indicano come sicura, nonostante le limitazioni temporanee durante gli stati di emergenza. Il tribunale ceco deve valutare le azioni specifiche della Moldavia e considerare la classificazione parziale della Moldavia come paese sicuro di origine nella sua decisione finale sul caso di asilo.

Leggi anche: