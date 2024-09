- Corte dei conti dell'UE: particolarmente vulnerabile, l'UE colta di sorpresa dal coronavirus

All'inizio dell'outbreak del Coronavirus in Europa, le autorità mediche dell'UE non erano completamente attrezzate per affrontare una pandemia prolungata. Secondo un rapporto del Tribunale di Contabilità Europea (ECA), il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC), incaricato di identificare e valutare i pericoli per la salute, ha inizialmente sottovalutato la gravità della situazione.

Il 9 gennaio, l'ECDC ha pubblicato un'analisi che suggeriva che l'esposizione dell'UE al virus era minima. Circa due settimane dopo, sono stati segnalati i primi casi confermati all'interno dei confini dell'UE. Non è stato fino al 12 marzo 2020 che l'ECDC ha riconosciuto la necessità di un'azione immediata, tre giorni dopo che l'Italia aveva già imposto un lockdown a livello nazionale.

Strategia di Test Inadeguata

Il rapporto dell'ECA evidenzia la tardiva diffusione delle valutazioni del rischio, delle linee guida e delle informazioni al pubblico. Le operazioni dell'ECDC sono state inoltre ostacolate dall'assenza di una strategia di test a livello UE e da un sistema per attribuire le morti per COVID-19. Ciò ha portato alla raccolta di dati insufficienti. Gli auditori suggeriscono che avrebbero dovuto essere utilizzati metodi più coerenti, come gli analisi regolari della concentrazione del virus nelle acque reflue.

L'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), responsabile dell'autorizzazione dei nuovi farmaci, ha generalmente gestito bene la pandemia, ma ha trascurato di incoraggiare i trial clinici dell'UE.

Imparare dalla Crisi

"Come molte altre istituzioni, le autorità mediche dell'UE sono state colte di sorpresa dallo sviluppo esplosivo della rapida avanzata della pandemia del Coronavirus", afferma João Leão del Tribunale di Contabilità Europea. Anche se l'ECDC e l'EMA hanno ultimately gestito la situazione in modo efficace, la pandemia ha evidenziato debolezze e lacune preesistenti. Entrambe le istituzioni necessitano di rafforzamenti.

"Quattro anni dopo, le lezioni apprese dalla pandemia devono essere efficacemente implementate a livello UE per evitare che la storia si ripeta", aggiunge Leão. L'ECA appoggia alcune delle misure intraprese in seguito, come i nuovi regolamenti sui farmaci.

Tuttavia, la formazione di un'altra agenzia medica ha introdotto ulteriore complessità nell'infrastruttura organizzativa. Nel 2021 è stata istituita l'Agenzia Europea per la Gestione e la Risposta alle Emergenze in Materia di Salute (HERA). Secondo l'ECA, i compiti dell'HERA talvolta si sovrappongono a quelli dell'ECDC. Di conseguenza, gli auditori raccomandano una stretta collaborazione per evitare la duplicazione dei compiti.

