- Corruzione in ospedale di Stoccarda: ex direttore in carcere

Nel scandalo di corruzione alla Clinica di Stoccarda, l'ex direttore dell'Unità Internazionale, Andreas Braun, è stato condannato a quattro anni e nove mesi di carcere dal tribunale regionale. La camera economica ha stabilito che il imputato, tra le altre cose, ha ingannato i pagatori delle cure e dell'assistenza per 371 vittime della guerra libica tra il 2013 e il 2015 per generare maggiori entrate per la clinica e somme a sei cifre per vari fornitori di servizi. Inoltre, Braun ha accettato 65.000 euro di tangenti. L'ex manager è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita, corruzione e tentato frode.

Il tribunale supera la richiesta dell'accusa

Braun avrebbe dovuto aiutare ad acquisire pazienti privati stranieri per ridurre il deficit della clinica di Stoccarda all'epoca. Molte cliniche si erano precedentemente affidate a entrate aggiuntive dal turismo medico. "L'Unità Internazionale era molto disorganizzata", ha detto il giudice. Si lavorava in modo goffo e caotico. "Conduceva un'esistenza indipendente all'interno della clinica senza supervisione e controllo". L'ex manager poteva nascondere le sue azioni e manipolare le persone deliberatamente. Inoltre, alcuni dipendenti del reparto mancavano della necessaria competenza e esperienza.

Braun era stato in custodia per diversi mesi e aveva contribuito alla chiarificazione delle accuse attraverso le sue dichiarazioni nella procedura d'indagine. Il suo avvocato, Frank Theumer, ha annunciato un appello dopo la pronuncia della sentenza. Ha criticato la severità della pena. È completamente chiaro che il lavoro di chiarificazione non è più worthwhile. La difesa aveva richiesto una pena sospesa. La camera è andata oltre la richiesta dell'accusa con la sentenza. Aveva richiesto una pena detentiva totale di tre anni e dieci mesi.

Tangente per l'ospedale non costruito in Kuwait

Braun era precedentemente stato il presidente di stato dei Verdi del Baden-Württemberg. Si era già distanziato dal partito in passato. Non aveva alcuna conoscenza pregressa del settore sanitario per il ruolo di manager. Due intermediari di pazienti arabi erano già stati condannati a pene detentive di diversi anni in relazione allo scandalo di corruzione.

Secondo il tribunale, ci furono anche pagamenti di tangenti in relazione ai progetti per un ospedale in Kuwait. Il giudice ha detto che né progetto avrebbe dovuto essere portato avanti nell'impresa municipale della città di Stoccarda. Braun era il principale colpevole.

Sono attesi ulteriori processi a seguito dello scandalo. Sono state già approvate le accuse contro l'ex direttore della clinica, i precedenti medici direttori e l'ex sindaco di Stoccarda. Tutti spingono la colpa su Braun, ha detto il suo difensore Theumer. Avrebbe dovuto essere particolarmente controllato.

