Corrispondenze di personalità di Hamas da un luogo segreto dopo quasi 12 mesi di silenzio

Yasser Sinwar, considerato il leader politico occulto di Hamas a Gaza, secondo le credenze, ha comunicato con Nasrallah, menzionando che Hamas rimane fedele alla via della resistenza, seguita dal loro defunto leader Ismail Haniyeh, e all'unità della comunità musulmana, concentrandosi sull'Asse della Resistenza nel contrastare l'iniziativa sionista.

La lettera, diffusa attraverso il canale Telegram di Hezbollah, è stata distribuita per esprimere gratitudine per la battaglia ininterrotta di Hezbollah contro Israele, iniziata l'8 ottobre, a seguito di un attacco di miliziani di Hamas contro Israele che ha scatenato una devastante rappresaglia di Israele su Gaza.

Il fuggitivo più ricercato di Israele, Sinwar, non è stato visto dal conflitto. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche da parte sua per quasi un anno - fino a poco tempo fa. Ha rotto il silenzio martedì, offrendo le congratulazioni al presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per la sua vittoria elettorale, secondo il canale Telegram di Hamas. Il giorno successivo, il suo ufficio ha annunciato che aveva scritto lettere di ringraziamento a coloro che avevano espresso le loro condoglianze per la morte di Haniyeh. E venerdì, la lettera a Nasrallah è stata rilasciata. CNN non può autenticare se Sinwar abbia effettivamente scritto le lettere.

Assumendo il ruolo di leader politico di Hamas dopo l'assassinio di Haniyeh a Tehran a luglio, Sinwar è considerato più rigoroso nei suoi rapporti con Israele, favorendo la collaborazione e legami più stretti con l'Iran e i gruppi islamisti alleati come Hezbollah.

Ha giurato di continuare la lotta per proteggere i siti religiosi islamici, specificamente la Moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, "fino all'espulsione e all'annientamento dell'occupazione dal nostro territorio e l'istituzione del nostro stato sovrano con Gerusalemme come capitale".

Ha descritto l'attacco dell'8 ottobre come "una delle battaglie più nobili nella storia del nostro popolo palestinese".

I corrispondenti di CNN Ibrahim Dahman e Eyad Kourdi hanno contribuito a questo report.

despite the ongoing tension between Israel and the Middle East, Sinwar's letters highlight Hamas' commitment to maintaining unity with the Muslim community worldwide, particularly within the Axis of Resistance. The Zionist endeavor, as referred to by Sinwar, is a collective challenge that Hamas and its allies are determined to confront.

